Lanzan una línea de crédito para comprar un SUV en cuotas y a tasa 0

El crecimiento de las propuestas de financiación, provenientes tanto de compañías financieras de las marcas como de entidades bancarias con tasas competitivas, fue un factor clave en la reactivación del sector automotor a partir de la segunda mitad del año pasado.

Agosto llegó con una batería de nuevas opciones para financiar autos y el Banco Santander se sumó a la ola y lanzó dos líneas para la adquisición del Kia Seltos, uno de los SUV más destacados de la firma surcoreana, en cuotas y a tasa 0:

Kia Seltos: tasa 0 UVA a 18 meses financiando hasta $14.000.000

tasa 0 UVA a 18 meses financiando hasta $14.000.000 Kia Seltos: tasa 0 UVA a 12 meses financiando hasta $24.700.000

Las dos propuestas cuentan con una tasa 0 UVA

En ambos casos, la promoción estará vigente durante todo el mes de agosto o hasta agotar el stock de 1000 préstamos disponibles. Y cabe destacar que el 100% de los gastos de otorgamiento y administrativos del préstamo están bonificados, según informó el Banco Santander.

Cómo es el Kia Seltos

Este SUV se comercializa en una única versión en el país que equipa un motor naftero de 4 cilindros en línea, 16 válculas y 1.5 L de cilindrada, que entrega 114 CV y 144 Nm de torque, asociado a una caja de transmisión automática CVT. La tracción es delantera y las llantas son de aleación de 17 pulgadas.

En su interior equipa un tablero instrumental de 4,2 pulgadas y una central multimedia de 8″, con conectividad a Android Auto y Apple CarPlay.

En lo que hace a la seguridad equipa 6 airbags, frenos a disco en las cuatro ruedas, control de estabilidad, alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros y las siguientes ayudas a la conducción: Sistema de Asistencia de Mantenimiento de Carril, Sistema de Asistencia de Seguimiento de Carril, Sistema de Asistencia de Pre-Colisión Frontal, Control de Velocidad Crucero Adaptativo y Sistema de Control de velocidad máxima.

El precio sugerido al público es de US$36.000.