Las dos caras de los Metropolitanos de hockey sobre césped: uno previsible y el otro, con emociones

Desde hace varias jornadas la emoción que le sobra al Torneo Metropolitano femenino es la que le falta al masculino. La razón es sencilla: entre los varones San Fernando no deja de ganar y aunque sus escoltas no aflojan el ritmo parece imposible no pensar que el número 1 de la fase regular será para el defensor del título. En cambio, entre las mujeres cada fin de semana hay novedades y la más importante ocurrió el sábado porque Lomas recuperó la punta de la tabla luego de su victoria por 3 a 2 como visitante sobre un Banco Provincia que necesitaba los tres puntos para escapar de la zona baja.

Pero para que Lomas volviera a trepar a lo más alto necesitó que el campeón San Fernando derrotara a Gimnasia y Esgrima como local por 2 a 1. Así, todo es tan equilibrado que entre los seis equipos que hoy se estarían clasificando para los playoffs hay solamente siete puntos de diferencia. Cualquier cosa puede pasar desde aquí hasta el final de la fase regular.

En la fecha se destacó la goleada de Belgrano -a esta altura la gran revelación del campeonato- en su cancha frente al urgido St. Catherine’s por 4 a 0. No fue la única victoria abultada: también como local Italiano derrotó al colista San Lorenzo por el mismo resultado. Además, Banco Nación derrotó como visitante a Olivos por 2 a 1 y Ciudad -ya con la idea de llegar a la postemporada después de un flojo arranque- venció como local a River por 2 a 1.

El manejo de la bocha en Santa Bárbara-Arquitectura

Santa Bárbara fue otro de los que aprovechó la derrota de GEBA y con su triunfo por 2 a 1 sobre Arquitectura -comprometido en los últimos puestos- quedó a sólo tres unidades de la punta.

Desde el inicio se dio un encuentro dinámico y desde el vamos se sabía que con los regresos de las hermanas Granatto y Manuele en Santa Bárbara y de Andrada en Arquitectura habría promesa de un buen hockey. Además, los dos equipos necesitaban ganar aunque por razones muy diferentes. De entrada nomás ambos tuvieron sus chances con el corner corto pero no fueron efectivos y se repartieron la bocha en la mitad de la cancha en un juego que tuvo emociones para los dos. Tras un primer cuarto que terminó sin goles, en el segundo aparecieron los festejos. A los 21 minutos Victoria Manuele, tras una gran jugada individual, marcó la apertura y apenas cinco minutos más tarde Esnaola encontró con su centro a Julieta Bueloni que, tirándose, agrandó la distancia en el resultado. Pero Arquitectura se repuso y a sólo 60 segundos del cierre del primer tiempo Micaela Andrada descontó con un tiro de revés notable que se clavó en el techo del arco.

Santa Bárbara crece al compás de los goles

En el inicio de la segunda mitad los dos fueron por más. Y la más clara la tuvo Santa Bárbara cuando la arquera Gomis apareció para impedir el tercer grito de su adversario en un corto: desde el piso sacó un manotazo y tapó el desvío. En los últimos 15 minutos se mantuvo el ida y vuelta pero ya con algunas imprecisiones, quizá producto del cansancio. Santa Bárbara no podía mantener el patrimonio de la bocha con sus delanteras y Arquitectura no encontraba la última conexión en el área de Cechi para llegar a la igualdad. De todos modos la última la tuvo el ganador cuando Victoria Granatto desplegó su habilidad, eludió rivales y el remate se le fue por arriba del travesaño. Fue la jugada final de un encuentro entretenido.

Los de arriba no aflojan

Entre los varones, la fecha arrojó seis victorias de los seis primeros equipos del torneo. San Fernando, como se dijo, logró su 14° victoria en 16 partidos -está invicto- al derrotar en su cancha a Lomas por 3 a 2. Mientras, sus principales perseguidores también ganaron. En el duelo entre ambos equipos de Ciudad, el A, como local, venció al B -el único equipo que no ganó todavía- por 3 a 2. Las goleadas del domingo estuvieron a cargo de Banco Provincia y Mitre que, también como locales, superaron a Universitario por 5 a 2 y al comprometido San Martín por 6 a 1. Otro equipo que tras un flojo comienzo sueña con mucho más es Gimnasia y Esgrima, que como visitante derrotó a Hurling por 2 a 1.

Un partido muy interesante fue el que ofrecieron Ducilo y Santa Bárbara. En la previa se esperaba calidad en las acciones porque el primero está en la zona de los playoffs y su adversario buscaba los tres puntos para acercarse a ella. Fue finalmente victoria de Ducilo por 3 a 1.

Frente a frente, en el interesante choque bajo la lluvia entre Ducilo y Santa Bárbara

Los primeros minutos fueron parejos de ambos lados. Los dos equipos tuvieron la posesión de la bocha y en un momento el juego fue ataque por ataque y cuando uno recuperaba de inmediato salía lanzado al área de enfrente. La primera situación clara llegó a favor de Ducilo cuando tras un flick de Nardolillo, Infanzón no pudo conectarla bien. Pero a los 13 minutos Agustín Machelett abrió el marcador para el ganador con un golazo de revés. La segunda parte del primer tiempo tuvo a Cantaluppi como figura tras una gran jugada de Fortes: el defensor de Santa Bárbara sacó el gol sobre la línea.

Ya en el complemento Santa Bárbara salió a buscar la igualdad y hubo varios ingresos al área de Hernando pero el resultado no se alteró porque, además, la defensa de Ducilo se mantuvo firme. A los 17 minutos un error en la salida de Santa Bárbara motivó la infracción sobre Ramiro Infanzón y el correspondiente penal que él mismo cambió por gol para aumentar la diferencia. A 10 minutos del cierre el vencedor quedó con dos jugadores menos por tarjetas amarillas y Santa Bárbara, con la diferencia numérica, fue por el descuento. Landoni, en un movimiento a puro esfuerzo, casi desde el piso asistió a Segundo Blanco, que puso el 2-1 a los 21 minutos de barrida de revés. A cuatro minutos del cierre Ducilo, ya con la dotación completa, consiguió el primer corto del partido y Luca Dulor arrastró esquinado al primer palo de Pianezza que, tras varios revolcones y lucidas intervenciones, nada pudo hacer para impedir el tercero.