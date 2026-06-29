Las chicas de San Fernando derrotaron a Lomas y siguen prendidas en el Metropolitano de hockey sobre césped

Desde hace un buen tiempo se habla de cierta paridad en el Torneo Metropolitano femenino que no se encuentra en el masculino. Sobre todo porque los varones de San Fernando, el defensor del título, mantienen su paso arrollador e invicto y será muy difícil que alguien pueda quedarse con su número 1 de la fase regular. Sin embargo, entre las mujeres el panorama resulta, quizá, hasta más atractivo porque nadie ejerce un dominio absoluto y porque, por ejemplo, entre los seis primeros equipos de la tabla hay solamente ocho puntos de diferencia cuando todavía queda muchísimo por jugarse.

De hecho, Gimnasia y Esgrima, que superó como local a Ciudad por 2 a 1 es el nuevo líder gracias a la derrota de Lomas, que hasta el domingo miró a todos desde arriba y ahora se convirtió en el nuevo escolta. San Lorenzo, que hace poco había bajado al campeón San Fernando, le sacó un empate como local a Santa Bárbara, tercero en las posiciones, 1 a 1 y, aunque sigue en la zona del descenso, mostró que dará pelea hasta el final. En el partido con más goles de la fecha, Italiano se metió en la zona de los playoffs al derrotar como visitante a Banco Nación por 4 a 3. Belgrano complicó a Arquitectura que, en su cancha perdió por 2 a 0 ante la revelación del torneo. Un empate sin goles protagonizaron dos equipos que luchan por salir del fondo: el local St. Catherine’s empató con Banco Provincia. Y River, también como local, igualó con Olivos 2 a 2.

De todos modos el partido de la fecha lo protagonizaron Lomas y San Fernando, dos de los mejores equipos del torneo. Fue victoria del segundo por 2 a 1 para conseguir tres puntos necesarios para seguir prendido en la competencia.

El manejo de la bocha de Sanfer ante Lomas

Fue un partido digno de dos grandes equipos, con historia y jerarquía colectiva e individual, y así se armaron 60 minutos muy disputados que se definieron mediante jugadas de bocha parada (dos penales y un corner corto).

A los 9 minutos Chiara Agostini tuvo su chance con el fijo y, tras un desvío en el pie de Sanguinetti, abrió el marcador para Lomas. Ya en el segundo cuarto y cuando corrían los 20 minutos, Piccardo fue detenida con una infracción dentro del área y la Leona Valentina Costa Bionidi empató de penal.

Luego de un tercer período muy equilibrado pero no exento de emociones en ambas áreas, a los 16 minutos otra falta a Piccardo derivó en el nuevo penal de Valentina Costa Biondi que cambió por el gol, el del triunfo tan festejado.

Ciudad A vs. GEBA, sin respiro

Como quedó dicho los varones volvieron a ofrecer un nuevo triunfo de San Fernando, que como visitante derrotó a Ciudad B por 3 a 0. Lo interesante del torneo, de todos modos, es que los dos principales perseguidores del puntero no aflojan y ambos ganaron también: Ciudad A superó a Gimnasia y Esgrima por 1 a 0 y Banco Provincia derrotó como visitante al comprometido Sociedad Alemana de Gimnasia por 3 a 1. Como visitante también y por el mismo resultado, Ducilo venció a Universitario. Un empate sin tantos se registró entre el local Santa Bárbara y Hurling. Y el mismo resultado -3 a 3- se dio entre Lomas-Mitre y San Martín-Quilmes.

El festejo de los jugadores de Ciudad en el triunfo sobre GEBA por 1 a 0

El duelo entre Ciudad A y GEBA no dio tiempo ni para acomodarse porque al minuto nomás Mateo Serrano, tras una buena jugada colectiva del ganador que se ensució un poco en la definición, con un push desde la derecha al segundo palo abrió el tanteador. Que no se modificaría jamás. De todos modos, tras el gol, el partido cayó en un pozo y aunque Ciudad tuvo las oportunidades más claras, se disputó mucho en la mitad de la cancha y con muchas fricciones, además.

La más clara para aumentar la tuvo Gravelloni a los 15 minutos del complemento. Fue una jugada que, si se repite, terminará en gol. Porque no se pudo creer la chance que desperdició tras eludir al arquero y, con el arco vació, definió ancho para que la bocha se fuera por la línea de fondo.