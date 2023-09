escuchar

Los analistas coinciden: sin una referencia clara, los mercados se distorsionan. Los precios de los 0km que venden concesionarias oficiales están delimitados por las automotrices y, en normales condiciones, serían la pauta para revendedores. Lo que ocurre, sin embargo, es que las marcas publican precios sugeridos, las concesionarias venden con sobreprecio y las agencias de reventa publican al valor que consideran.

Esto es consecuencia directa de un contexto macroeconómico con inflación, dificultad para ingresar unidades al país, alta carga impositiva y la escalada del dólar. Combo que no facilita las operaciones de la industria y provoca consecuencias como la mencionada anteriormente. Quizás la ventaja de quienes publican a ese precio es que ofrecen entrega inmediata, algo que por los problemas citados, los vendedores oficiales no están pudiendo cumplir.

Así, por ejemplo, vemos casos como la Ford Ranger, pick up líder del segmento en agosto, que tiene su versión Limited+ publicada a $29.403.000 en la web oficial. Sin embargo, en las plataformas revisadas, ese mismo modelo está valuado en $39.769.900. Caso similar a lo que ocurre con la Toyota Hilux, cuyo precio de lista es de $22.770.000 mientras que esa misma versión (SRV 4x4 automática) se publica de reventa en $27.900.000.

Difícil encontar a la nueva generación de la Ford Ranger a valores habituales en el mercado de reventa

Este, sin embargo, no es un fenómeno exclusivo del segmento pick up. Los SUV también son afectados por esta anomalía y alcanza con mirar el caso, por ejemplo, del Volkswagen Nivus, para ver la diferencia. La versión entrada de gama del crossover, que según su precio de lista figura a $10.048.323, salta hasta los $16.000.000. O con el Renault Stepway, listado a partir de $9.541.300 pero publicado en plataformas online por cerca de $10.800.000.

Entra también dentro de esta línea el Toyota Corolla Cross, que se lista a partir de $13.507.000 y por esa misma versión (la entrada de gama) se encuentran avisos que piden $18.620.000.

El Fiat Cronos es uno de los modelos cuyo precio se ve distorsionado en la web

La lista continúa y alcanza con comparar las webs oficiales con alguna página donde se publiquen vehículos para entender el fenómeno que, en su mayoría, se produce cuando salen a vender agencias o particulares, no así concesionarios oficiales. Los autos también entran en este análisis y si bien no sucede esto con vehículos tan vendidos como el Fiat Cronos o Toyota Etios (ya no se fabrica más), sí pasa con el Peugeot 208. El vehículo de la firma francesa está publicado a $10.097.000 para la versión Feline automática y revendido en $13.200.000 en otros sitios.

