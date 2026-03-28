Las razones por las que Porsche planea duplicar sus ventas este año

El segmento de autos de lujo atraviesa un momento de transformación en la Argentina. Tras años marcados por restricciones a las importaciones, fuertes cargas impositivas y una economía volátil, el escenario comenzó a modificarse con la eliminación del impuesto interno para vehículos de alta gama y con una mayor apertura del comercio exterior.

En ese contexto, Porsche proyecta duplicar sus ventas en el país durante 2026. La marca alemana entregó 70 unidades en 2025 y estima cerrar este año con cerca de 150 vehículos, según explicó Gustavo Gioia, gerente general de Porsche Argentina, durante una conferencia de prensa. “Antes veíamos que el mundo iba a 200 km/h y Argentina no seguía ese ritmo. Hoy el mundo sigue moviéndose a esa velocidad y Argentina, en algunos casos, incluso va un poco más rápido”, señaló el ejecutivo. “Los cambios que vimos en el segmento de autos de lujo han sido increíbles. Son transformaciones que muchos pensábamos que no íbamos a ver durante nuestras vidas profesionales”.

El Porsche Cayenne ahora arranca en los US$159.500 en la Argentina

La mejora en las perspectivas del mercado se vincula principalmente con el cambio en el marco impositivo. Durante más de una década, el denominado “impuesto al lujo” afectó severamente a los vehículos premium. Junto a ello, las ventas de Porsche en el país se mantuvieron “por debajo de su potencial”.

“Siempre decimos que, por estructura, Porsche debería vender al menos 100 autos por año en la Argentina. Es un estándar mínimo para una marca con nuestro posicionamiento”, señaló el directivo.

En el Porsche Center de Argentina cuentan con un taller con mecánicos especializados para estos vehículos Iñaki Zurueta

El efecto en los precios

La eliminación del impuesto interno generó una fuerte recomposición en los valores de los modelos de la marca. De acuerdo con Gioia, los precios de Porsche ya habían bajado un 22% en 2025, tras una primera reducción impositiva. Con la eliminación definitiva del tributo se produjo un nuevo ajuste.

“En su momento estimábamos que, si se eliminaba el impuesto, los precios podrían bajar entre un 15% y un 20%. Finalmente fue lo que ocurrió”, indicó.

El Porsche 911 GT3 pasó de costar US$539.500 en 2025 a figurar a U$437.300 este año

En el caso del 911, el modelo insignia de la marca, la reducción final rondó el 19%, resultado de la combinación entre menores impuestos y renegociaciones de precios con Porsche Latinoamérica.

“Hoy podemos posicionar un 911 Carrera en torno a los US$260.000. Hace un año el Carrera 4 GTS costaba US$485.000; luego pasó a US$400.000 y ahora está en torno a US$390.000”, detalló.

Cayenne Black Edition: la novedad de la marca

En paralelo con la mejora del contexto del mercado, Porsche presentó en la Argentina la edición especial Cayenne Black Edition, una versión que combina detalles estéticos en negro de alto brillo con mayor equipamiento de serie.

El modelo está disponible tanto en carrocería SUV como Coupé y ofrece motorizaciones térmicas y variantes híbridas dentro de la gama.

Porsche presentó en la Argentina la edición especial Cayenne Black Edition

Desde el punto de vista mecánico, la versión incorpora un motor V6 capaz de entregar 348 CV y 500 Nm de par máximo. La aceleración de 0 a 100 km/h se completa en 6 segundos, o en 5,7 segundos con el paquete Sport Chrono, mientras que la velocidad máxima alcanza los 248 km/h.

El diseño exterior se caracteriza por una serie de elementos en negro de alto brillo, presentes en retrovisores, molduras de las ventanillas y anagramas, además del frontal SportDesign. Las llantas RS Spyder Design de 21″, también en negro brillante, refuerzan el carácter deportivo del modelo.

Incorpora un motor V6 capaz de entregar 348 CV y 500 Nm de par máximo

Entre los elementos destacados del equipamiento se encuentran las ópticas HD Matrix LED de alta resolución —con más de 64.000 píxeles—, el techo panorámico de gran tamaño y las luces de cortesía que proyectan el logotipo Porsche en el suelo al abrir las puertas.

El interior, por su parte, combina tapicería de cuero liso, terminaciones en aluminio pulido negro y asientos delanteros con ajuste eléctrico de 14 posiciones. El sistema de sonido envolvente BOSE incluye 14 altavoces y 710 watts de potencia.

Combina tapicería de cuero liso, terminaciones en aluminio pulido negro y asientos delanteros con ajuste eléctrico de 14 posiciones

El SUV queda en el mercado argentino bajo el siguiente listado de precios:

Cayenne S e-hybrid: US$232.400

US$232.400 Cayenne e-hybrid: US$214.000

US$214.000 Cayenne: US$178.400

US$178.400 Cayenne S e-hybrid Coupé: US$235.800

US$235.800 Cayenne e-hybrid Coupé: US$216.000

US$216.000 Cayenne Coupé: US$181.900

Lo que viene: un nuevo 911 y el Cayenne eléctrico

La marca adelantó además los próximos lanzamientos previstos para el mercado local.

En los próximos meses llegará el 911 Turbo S, que Gioia definió como “el 911 más potente de la historia”. El modelo contará con 711 caballos de potencia, acelerará de 0 a 100 km/h en 2,5 segundos y alcanzará 322 km/h de velocidad máxima.

En los próximos meses llegará el 911 Turbo S

Más adelante, hacia septiembre, está previsto el arribo del nuevo Cayenne eléctrico en versión Turbo, con una autonomía cercana a 700 kilómetros y potencias superiores a los 1100 caballos.

“La performance de los autos eléctricos es impresionante. Incluso para quienes somos fanáticos de los motores a combustión, es imposible negar el nivel deportivo que han alcanzado”, afirmó el gerente general de la compañía en Argentina.

Hacia septiembre, está previsto el arribo del nuevo Cayenne eléctrico en versión Turbo

Un Porsche a medida: cómo funciona el programa Sonderwunsch

El lanzamiento del Cayenne Black Edition también sirve como puerta de entrada a uno de los servicios más exclusivos que ofrece la marca: el programa de personalización Sonderwunsch, cuyo nombre en alemán significa literalmente “pedido especial”.

La iniciativa surgió en la década de 1970, cuando algunos clientes comenzaron a solicitar configuraciones que no formaban parte de los modelos de serie. Aquellos pedidos especiales dieron origen a un departamento interno que hoy evolucionó hasta convertirse en un programa integral de personalización cuyo objetivo, según definen en la marca, es simple: hacer realidad el auto soñado de cada cliente.

Porsche Argentina presentó el programa de personalización Sonderwunsch Iñaki Zurueta

En América Latina —y particularmente en mercados como el argentino— el perfil de los compradores de Porsche es diverso. Conviven coleccionistas, fanáticos históricos de la marca y nuevos clientes que buscan algo más que un vehículo de alto rendimiento.

En muchos casos, la intención es que el auto cuente una historia personal: puede estar inspirado en una empresa familiar, en un proyecto personal o incluso en un Porsche clásico que el cliente quiere reinterpretar en un modelo actual.

Para responder a esas demandas, Porsche estructura el programa Sonderwunsch en tres niveles de personalización.

Porsche estructura el programa Sonderwunsch en tres niveles de personalización Iñaki Zurueta

El primero es Sonderwunsch One-Off, el nivel más exclusivo. En estos casos se desarrollan vehículos completamente únicos. El cliente puede solicitar modificaciones profundas, como cambios en el diseño exterior, nuevas configuraciones de carrocería o incluso el desarrollo de un modelo que nunca haya existido. Se trata de proyectos complejos que requieren un equipo dedicado de diseñadores, ingenieros y asesores, además de acceso directo a la fábrica para seguir el desarrollo del vehículo.

El segundo nivel es Sonderwunsch Bespoke, el más habitual en mercados como América Latina. Aquí la personalización se centra en el diseño y los materiales. A partir de un vehículo de producción, el cliente puede crear configuraciones únicas mediante colores de carrocería exclusivos, tapizados especiales, combinaciones inéditas de materiales y múltiples detalles artesanales.

El cliente puede crear configuraciones únicas mediante colores de carrocería exclusivos, tapizados especiales, combinaciones inéditas de materiales y múltiples detalles artesanales.

Entre las posibilidades más habituales se encuentran el desarrollo de tonos de pintura exclusivos, nuevos colores de cuero o combinaciones interiores completamente personalizadas. También se pueden incorporar costuras especiales, ribetes de cuero alrededor de los asientos, grabados personalizados o incluso logotipos de empresas y firmas personales.

Uno de los detalles más llamativos dentro de estas configuraciones es el denominado crossover stitching, una técnica de costura artesanal que incorpora un tercer hilo al diseño tradicional. Este trabajo se realiza a mano en Alemania y permite combinar hasta tres colores distintos.

El tercer pilar del programa está dedicado a los vehículos clásicos. En este caso, Porsche ofrece restauraciones completas realizadas en la fábrica, utilizando piezas originales y siguiendo los estándares históricos de la marca. Una vez finalizado el trabajo, el vehículo puede recibir un certificado de originalidad que documenta su historia y aumenta su valor dentro del mercado de colección.

El tercer pilar del programa está dedicado a los vehículos clásicos

El proceso de personalización suele comenzar con una idea inicial del cliente, que puede surgir de múltiples fuentes: redes sociales, autos históricos, proyectos personales o simplemente una inspiración creativa. El primer paso es desarrollar ese concepto junto al concesionario oficial.

A partir de allí interviene el equipo internacional de Porsche, que coordina una etapa de consultoría especializada. Estas sesiones pueden extenderse durante varias horas —e incluso días— porque cada detalle del vehículo debe definirse con precisión. Dentro de la compañía comparan el proceso con diseñar una casa, donde cada decisión forma parte de un proyecto integral.

Porsche presentó en la Argentina la edición especial Cayenne Black Edition

Una vez definido el concepto, la propuesta se envía a la sede central en Stuttgart-Zuffenhausen, donde los ingenieros evalúan la viabilidad técnica de cada modificación. Si el proyecto es aprobado, Porsche genera visualizaciones y renderizados del vehículo para que el cliente vea por primera vez cómo será su auto.

A partir de ese momento pueden realizarse ajustes adicionales hasta llegar a la configuración final. En total, el desarrollo de un Porsche completamente personalizado puede extenderse hasta un año o más, dependiendo de la complejidad del proyecto.

Para muchos clientes, el proceso culmina con una visita a la planta de Zuffenhausen. Allí pueden recorrer la fábrica, acceder a una amplia colección de muestras de colores y materiales y presenciar el lugar donde finalmente se construirá el vehículo diseñado especialmente para ellos.