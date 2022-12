Las seis pick ups más baratas: qué trae cada una y todo lo que hay que saber antes de comprar

escuchar

En la Argentina, el segmento pick up es históricamente uno de los más demandados del mercado; tanto así que representa más del 20% del total de vehículos vendidos en el país. Ya sea por la potencia, rendimiento o versatilidad que tiene cada uno de estos vehículos, se convirtieron con el tiempo en la primera opción para quienes tienen que combinar un trabajo rural y una vida citadina.

No obstante, con el nivel de inflación anual por encima del 70% en el caso de los 0km, adquirir una pick up se torna un verdadero desafío. Y más aún en los casos de los modelos tope de gama, que ya se acercan o superan incluso los $15 millones. Por eso, a continuación, una lista con las pickups entrada de gama disponibles en el mercado, su equipamiento principal y el precio para tener de referencia. No obstante, vale aclarar que los valores destacados son sugerencias; es decir, pueden diferir respecto a lo que se encuentre en un concesionario debido a los sobreprecios.

Volkswagen Amarok

Volkswagen amarok

Marcha segunda en el ranking de ventas del segmento en lo que va del año. La versión Trendline 4x2 es la entrada de gama y destaca su caja manual de seis velocidades, característica que comparte con casi todas las demás alternativas.

Motor y potencia: Turbodiesel 2.0 litros cuatro cilindros y 140CV.

Turbodiesel 2.0 litros cuatro cilindros y 140CV. Suspensión: eje rígido para la trasera; independiente con amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora para la delantera.

eje rígido para la trasera; independiente con amortiguadores hidráulicos y barra estabilizadora para la delantera. Capacidad del tanque de combustible y consumo: 80lts y 7,6lts cada 100km.

80lts y 7,6lts cada 100km. Carga útil: 1139kg

1139kg Torque: 340Nm.

340Nm. Precio en diciembre: $7.827.150

Toyota Hilux

La Hilux sigue siendo la más demandada en 2022

La gran favorita y la más vendida en lo que va del año. Aparece en rankings no solo de 0km sino también de usados y es el vehículo del segmento más vendido en la Argentina en los últimos 17 años. En este caso, la versión más básica es con cabina simple, por lo que para esta comparación se tomó la versión DX con cabina doble la cual tiene transmisión manual, tracción 4x2 y control de velocidad crucero.

Motor y potencia: 2,4 litros 4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler y 150CV.

2,4 litros 4 cilindros en línea con Turbocompresor de Geometría Variable (TGV) e intercooler y 150CV. Suspensión: independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora para la delantera; eje rígido para la trasera.

independiente con doble brazo de suspensión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barra estabilizadora para la delantera; eje rígido para la trasera. Capacidad del tanque de combustible y consumo: 80lts y 7,5lts cada 100km.

80lts y 7,5lts cada 100km. Carga útil: 1000kg

1000kg Torque: 400Nm.

400Nm. Precio a diciembre: $7.454.000

Ford Ranger

La Ford Ranger es una de las más vendidas y competidora directa en el TOP 3

La tercera en contienda. La representante estadounidense es también una de las favoritas para los bolsillos argentinos y así queda demostrado en las ventas. Tal como se hizo con su par japonesa, se tomó se tomó la versión XL 4x2 con cabina doble para la comparación. Es la única de esta lista que es naftera aunque su motor es también apto para GNC en caso de que su conductor quiera ambas alimentaciones.

Motor y potencia: Duratec 2.5lt iVCT de 4 cilindros en línea y 166CV.

Duratec 2.5lt iVCT de 4 cilindros en línea y 166CV. Suspensión: paralelogramo deformable, amortiguadores hidráulicos presurizados a gas y barra estabilizadora en la delantera; elásticos semielípticos, amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos e interior al chasis en la trasera.

paralelogramo deformable, amortiguadores hidráulicos presurizados a gas y barra estabilizadora en la delantera; elásticos semielípticos, amortiguadores hidráulicos presurizados a gas, inclinados y contrapuestos e interior al chasis en la trasera. Capacidad del tanque de combustible y consumo: 80lts y promedia los 12lts cada 100km.

80lts y promedia los 12lts cada 100km. Carga útil: 978kg

978kg Torque: 225Nm.

225Nm. Precio a diciembre: $6.971.000

Nissan Frontier

La Nissan Frontier es una de las opciones más baratas Prensa Nissan

Siguen siendo las opciones 4x2 las que aparecen dentro de lo más bajo en la escala de precios. En lo que refiere a la Nissan Frontier S, se destaca con sus seis airbags que se complementan con la caja manual de seis velocidades de esta opción.

Motor y potencia: Turbodiésel 2.3 litros y 160CV.

Turbodiésel 2.3 litros y 160CV. Suspensión: delantera de doble orquilla y multilink con eje rígido y barra estabilizadora trasera.

delantera de doble orquilla y multilink con eje rígido y barra estabilizadora trasera. Capacidad del tanque de combustible y consumo: 80lts y consume 7,1lts cada 100km.

80lts y consume 7,1lts cada 100km. Carga útil: 1085kg

1085kg Torque: 450Nm.

450Nm. Precio a diciembre: $7.384.500

Renault Alaskan

Renault compite con su Alaskan en el segmento pick up

Hace relativamente poco que la marca del rombo empezó a jugar en este mercado y así y todo, logró crear un producto competitivo. Su entrada de gama es la versión Comfort, con caja manual de seis velocidades y 4x2.

Motor y potencia: 2.3 litros 16v M9T Turbo y 160CV.

2.3 litros 16v M9T Turbo y 160CV. Suspensión: delantera de doble horquilla con barra estabilizadora, amortiguadores telescópicos y resortes helicoidales; trasera con tecnología multilink, amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales, brazos de arrastre y barra estabilizadora.

delantera de doble horquilla con barra estabilizadora, amortiguadores telescópicos y resortes helicoidales; trasera con tecnología multilink, amortiguadores telescópicos, resortes helicoidales, brazos de arrastre y barra estabilizadora. Capacidad del tanque de combustible y consumo: 80lts y consume 8lts cada 100km.

80lts y consume 8lts cada 100km. Carga útil: 1115kg

1115kg Torque: 403Nm.

403Nm. Precio a diciembre: $7.671.300

Chevrolet S10

Una combinación de varias características repasadas pero con una pequeña diferencia en cuanto a la capacidad del tanque de combustible

La S10 no difiere tanto con los casos antes mencionados y se posiciona, al igual que ellos, dentro de las alternativas económicas en el mercado pickup. Es la versión manual con cabina doble y tracción 4x2 la tomada para esta comparativa y viene con seis airbags, controles HDC y HSA como también dirección asistida eléctricamente.

Motor y potencia: turbodiésel de 2,8 litros cuatro cilindros en línea y 200CV.

turbodiésel de 2,8 litros cuatro cilindros en línea y 200CV. Suspensión: independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados (delantera) y paquete de elásticos semi-elípticos de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción (trasera).

independiente con brazos articulados, resortes helicoidales, barra estabilizadora y amortiguadores telescópicos hidráulicos presurizados (delantera) y paquete de elásticos semi-elípticos de dos pasos y amortiguadores telescópicos hidráulicos de doble acción (trasera). Capacidad del tanque de combustible y consumo: 76lts y consume 7,3lts cada 100km.

76lts y consume 7,3lts cada 100km. Carga útil: 1000kg

1000kg Torque: 440Nm.

440Nm. Precio a diciembre: $7.627.900.

Temas Autos