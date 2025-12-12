Las subastas de autos que se vienen en el mes de diciembre 2025

Durante el año se llevaron a cabo numerosas subastas que incluyeron autos, SUV, pickups e incluso camiones. Y antes de que finalice el calendario de 2025, Monasterio Tattersall anunció una nueva convocatoria para el martes 16 de diciembre, que se realizará en modalidad online y también con participación presencial opcional mediante reserva previa. En esta oportunidad, los vehículos corresponden a la empresa Ledesma.

Los lotes, que incluyen motos, cuatriciclos, autos, pickups y tractores, podrán verse en el predio de Ledesma, ubicado en Libertador General San Martín, Jujuy, durante los días 12 y 13 de diciembre. No obstante, toda la información detallada ya puede consultarse en el sitio oficial de la compañía a cargo del remate.

“En la coyuntura actual, las subastas de vehículos representan una oportunidad única para acceder a activos de calidad a precios competitivos, con procesos transparentes y trazables que generan confianza y permiten tomar decisiones de compra más eficientes”, afirma Martin Ruiz, gerente de la División de Subastas de Activos de Monasterio Tattersall.

Los modelos más destacados del remate

En esta oportunidad, habrá diversas Toyota Hilux algunas que muestran algunos daños en su carrocería y otras que no. Para tomar como referencia, una Hilux 4x4 que se patentó en 2009 registra un precio mínimo sugerido de $4.600.000. Este lote no declara un kilometraje en su sitio web.

Luego, hay otra Hilux que parte de un precio base un tanto más elevado: $8.000.000, porque se trata de una también 4x4 modelo 2005 y con 442.907 kilómetros declarados.

La Toyota Hilux que parte desde los $8 millones

También estará disponible el sedán insignia de Toyota, un Corolla modelo 2006 que parte desde los $5.000.000. Este vehículo cuenta con 243.717 kilómetros declarados en su tablero, según la plataforma del remate.

Toyota Corolla

Además, hay más de una Ford 4000 D. Una de las que destaca se patentó en 2012 y parte desde los $8.000.000 sin un kilometraje declarado en la plataforma.

Ford 4000 D

Para quienes estén interesados en una moto, esta almoneda ofrece varios lotes de Honda XR 150L con precios que parten desde $1.800.000. Una de estas unidades es modelo 2020 y registra 90.433 kilómetros recorridos.

Honda XR 150L

Cómo participar de la subasta

El procedimiento de compra requiere registrarse en la plataforma, solicitar crédito y quedar habilitado por Monasterio Tattersall para participar, ya que la subasta se realiza exclusivamente por internet.

Para intervenir en la puja se pide una garantía del 10% mediante depósito o transferencia bancaria, o del 30 % con ECHEQ. Este monto se reintegra por completo en un plazo de 4 a 5 días hábiles si el participante no realiza ofertas o si sus propuestas no resultan ganadoras.

Una vez habilitado, cada usuario puede realizar tantas ofertas como desee, hasta adjudicarse el bien o ser superado por otro oferente. Es posible ofertar más de una vez por el mismo lote, aunque siempre queda vigente la propuesta de mayor valor. Las ofertas no pueden anularse y el sistema permite seguir la competencia en tiempo real.

El cierre de la subasta tiene un horario previsto, aunque si un oferente presenta una propuesta dentro de los últimos treinta segundos, el sistema suma treinta segundos adicionales para permitir nuevas pujas. El proceso se repite hasta que ya no aparezcan ofertas superiores y el lote queda adjudicado al valor más alto.