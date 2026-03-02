Las subastas de autos que se vienen en el mes de marzo 2026

El mundo de las subastas atraviesa un buen presente y el tercer mes del año promete no quedarse atrás. “El volumen de operaciones viene creciendo, en particular con los vehículos de flota. El remate de los utilitarios siempre fue alto porque es el principal tipo de unidad que utilizan las empresas que operan con nosotros”, comentó Federico Failace, marketing manager de Narvaezbid, una plataforma online de subastas.

En ese sentido, Failace agregó que también se registró un incremento en la participación de autos de uso particular, especialmente dentro del segmento de las SUV que proveen las automotrices. Incluso, este segmento ya muestra una representación superior frente a los sedanes, una tendencia que va en línea con lo que ocurre en el mercado de los 0km.

Bajo este escenario, marzo contará con diversas subastas que pueden visualizarse en el sitio web de la plataforma. Una de las más destacadas es la del Banco Santander, que incluye motos, autos, SUV y pickups. En este caso, son 69 los lotes que tendrán cierre el 4 de marzo a las 11hs.

Por su parte, el 5 de marzo se llevará a cabo otra de la empresa AESA, en la que habrá algunos camiones, pickups y algún que otro lote de vehículos utilitarios. En total, son 15 los lotes, con cierre previsto a partir de las 14hs.

Otro remate será de la empresa Total Austral, compuesto por 27 lotes, en su mayoría pickups de la marca Ford, aunque también aparecen algunas unidades Toyota. El mismo tiene como fecha de cierre el 11 de marzo a las 11hs.

Ese mismo día, el 11 de marzo, pero a partir de las 13hs, cerrará la de la empresa BASF, que cuenta con cinco lotes, en su mayoría pickups y con unidades que no presentan tanta antigüedad. Con lotes de la misma compañía, el 18 de marzo habrá otra almoneda con cierre a partir de las 11hs.

Los modelos más destacados de las subastas

Si bien a continuación se muestran algunos de los modelos más destacados de cada subasta, se recomienda visitar la plataforma online del remate para acceder a la información completa de cada uno de los lotes, junto con sus características correspondientes.

Subasta de Santander

Esta almoneda, como se mencionó previamente, cuenta con motos que parten de un valor inicial de $300.000, como es el caso de una Bajaj Rouser 200 de color rojo, modelo 2023, con 12.873 kilómetros recorridos.

Bajaj Rouser 200

También entre los lotes que parten de un nivel más bajo, pero ya en el caso de los autos, aparece un Toyota Corolla modelo 2015, con 160.881 kilómetros registrados en su tablero. En este caso, la oferta inicial es de $500.000.

Toyota Corolla

Si se salta de segmento, se destaca además una Nissan Frontier que, al momento de la publicación de este artículo, es la unidad con la oferta más alta, superior a los $2 millones, aunque su valor base partió de $500.000. Se trata de un modelo 2018 con 247.435 kilómetros recorridos.

Nissan Frontier

Subasta de AESA

La mayoría de los lotes corresponde a pickups. La que parte desde el precio más bajo es una Volkswagen Amarok modelo 2014, sin kilometraje declarado, con una base de $5.256.000. Cabe aclarar que los vehículos de esta flota cuentan con un ploteo con el nombre de la empresa.

Volkswagen Amarok

También hay Ford Ranger dentro de esta almoneda. A modo de ejemplo, se destaca una unidad modelo 2018 sin kilometraje declarado, que parte desde los $8.850.000.

Ford Ranger

Subasta de Total Austral

Uno de los lotes de menor valor dentro de esta subasta es una Ford Ranger cabina doble, modelo 2013, con aproximadamente 176.000 kilómetros recorridos. La oferta inicial parte desde los $7.344.000.

Ford Ranger

También hay algunos lotes de la Toyota Hilux (cabina simple), uno de ellos es modelo 2016 con 155.786 kilómetros declarados y con un valor inicial de $10.332.000.

Toyota Hilux

Subasta de BASF (11/3/2026)

Entre los lotes de menor valor se destacan algunas pickups compactas, como una Renault Duster Oroch modelo 2017, con 148.035 kilómetros recorridos y un precio base de $7.254.000.

Renault Duster Oroch

También se ofrecen pickups medianas, entre ellas Volkswagen Amarok. Una de las unidades disponibles es modelo 2020, registra 199.564 kilómetros en su tablero y tiene un valor inicial de $13.068.000.

Volkswagen Amarok

Subasta de BASF (18/3/2026)

Esta compañía también puso algunos autos para el remate. Entre ellos, se destaca un Volkswagen Suran modelo 2018, que parte desde los $11.747.605 y cuenta con 122.277 kilómetros declarados.

Volkswagen Suran

Dentro del abanico de opciones aparece además un Peugeot 5008 patentado en 2018, con 178.714 kilómetros recorridos y un precio inicial de $17.753.200.

Peugeot 5008

Cómo participar de cualquier subasta

Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web. Para ofertar, sólo deben registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.

Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.

En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados. Entre los beneficios para el comprador se destacan: aprovechar precios muy competitivos respecto al mercado tradicional, acceso abierto a todo el país, sin importar la ubicación del activo o el comprador, transparencia y trazabilidad total en todas las etapas del proceso.