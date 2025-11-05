Las subastas de autos que se vienen en noviembre 2025

A mediados de noviembre habrá una nueva subasta online con nueve vehículos de Ford y Toyota
- 3 minutos de lectura'
Una de las subastas de autos previstas para el anteúltimo mes del año tendrá lugar el viernes 14 de noviembre, a través de la plataforma online de Narvaezbid. Se trata de una renovación de flota de GEA, en la que se subastarán nueve vehículos.
El remate será totalmente online y se podrá realizar mediante cualquier dispositivo. En cada lote, se especifica la información del vehículo, el estado general y fotos.
Los autos que se subastarán en noviembre
El vehículo que parte de un menor precio es un Nissan Sentra Sense Pure Drive patentado en 2016. Esta unidad tiene unos 123.593 kilómetros recorridos y cuenta con una oferta inicial de $6.286.800.
Con un precio mínimo similar aparece un Ford Focus Sedán 1.6 L MT, patentado en 2017, con $6.472.800 y 97.125 kilómetros recorridos.
Otra alternativa es un Toyota Etios Sedán XLS 1.5 L MT, que se patentó en 2016. En esta oportunidad, esta unidad cuenta con 231.357 kilómetros recorridos y un precio mínimo de $9.510.000.
Con un precio inicial similar de $10.302.500 hay otro Toyota Etios Sedán XLS 1.5 MT patentado en 2016 y con 93.455 kilómetros.
El cuarto vehículo con un menor precio es otro Ford Focus 2.0 L MT SE Plus, modelo 2016. Esta unidad cuenta con 243.422 kilómetros en su tablero y con un precio inicial de $11.388.000.
Luego figura otro Ford Focus 2.0 L AT SE Plus patentado en 2016. Este modelo cuenta con 185.104 kilómetros; también con un precio mínimo de $11.388.000.
Con una oferta inicial que parte de los $12.077.600 aparece en la almoneda otro Ford Focus 1.6 L MT (2017). A diferencia de las otras unidades, ésta tiene 146.367 kilómetros.
Con una oferta inicial de $12.120.000 está disponible un Toyota Corolla Sedán XLI 1.8 CVT patentado en 2016. Este modelo en particular tiene 175.854 kilómetros declarados.
Por último, hay otro Toyota Corolla XLI 1.8 CVT por un precio mínimo de $12.524.000, que se patentó en 2016 y que tiene 106.136 kilómetros.
Cómo participar de la subasta
Cualquier persona o empresa puede participar sin costo de las subastas, realizando todo el proceso de forma online, pero con la ventaja de poder coordinar una visita a los vehículos o directamente consultar los días de exhibición y puesta en marcha en la web. Para ofertar, sólo hay que registrarse en la web y una vez que su usuario haya sido validado, iniciar la habilitación en la subasta.
Las unidades publicadas se encuentran disponibles para recibir ofertas hasta el día y horario de cierre de la subasta. A partir de ese momento, cada oferta nueva que ingrese agregará tres minutos extras al reloj, hasta que la última oferta en ingresar se convierta en la ganadora de la subasta. Esto permite que los usuarios puedan contar con más tiempo para decidir si seguir ofertando, a diferencia de una subasta presencial, donde el tiempo disponible es de apenas unos segundos.
En las condiciones de participación de la subasta, se pueden encontrar todos los gastos de la operación detallados.