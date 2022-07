Las vacaciones de David Beckham: cómo es el lujoso yate donde el exfutbolista descansó con su familia

David Beckham no anda con pequeñeces. Pasó de ser uno de los futbolistas más importantes de la historia británica a un empresario mundialmente reconocido. Y, claro está, en todo ese tiempo acuñó una gran fortuna. Con 47 años administra -y también disfruta- los millones de euros ahorrados, por lo que cada tanto puede permitirse gastar semejante suma en unas vacaciones familiares.

Hoy, el destino no fue fijo. La Riviera Francesa, un poco de la Costa Amalfitana, Córcega y la paradisíaca isla Cerdeña fueron algunas de las playas en las que vacacionó en estos últimos días. No hubo lujosos hoteles ni caros trasbordos, nada de eso. Toda la travesía en el verano europeo la hizo a bordo del Madsummer, un yate de lujo que cuesta, por semana, aproximadamente US$1.621.000.

El interior de la embarcación tiene distintos espacios para que los huéspedes se relajen en una tarde de verano

Tiene espacio de sobra. La familia entra cómoda y todos tienen un poco de intimidad. 95 metros de largo, pileta de 12 metros, 10 camarotes en suite y otras tantas habitaciones increíblemente equipadas conforman la parte principal de una embarcación a la que muchos sueñan visitar.

La pileta, uno de los atractivos principales de este barco

Ahora bien, eso no es todo. Cuando el sol se pone y ya se disfrutó de la comida gourmet que se ofrece a bordo, se puede ir al salón musical donde hay un enorme piano para que los talentosos toquen algunas canciones o bien ir a la sala de cine y ver una película en pantalla gigante. Llegar allí no es problema tampoco. Si los pasajeros no hacen a tiempo para abordar en el muelle, bien pueden llegar en helicóptero porque tiene un helipuerto certificado que opera las 24 horas del día.

En lo que respecta a los detalles técnicos de la embarcación, se construyó en 2019 y opera bajo el ala de Yatch Charter Fleet, una empresa que se dedica a ofrecer “experiencias de lujo” en distintos vehículos de este estilo. Debido a sus dimensiones, permite alojar a 12 huéspedes además de una tripulación de 30 empleados y navegar durante varios días gracias a su tanque de 300.000 litros de nafta.

La empresa ofrece travesías a bordo de distintas embaracaciones, todas muy lujosas y accesibles para un público reducido

Conexión Wi-Fi, un spa propio, 18 nudos de velocidad máxima y equipamiento completo para todo tipo de deportes acuáticos completan la experiencia a bordo. Por el momento, la embarcación opera en Europa pero afirman desde la web oficial que cuando el invierno azote al viejo contiente, aceptarán viajes y reservas para el caribe y las Bermudas.

Por otro lado y más allá del lujo, las vacaciones en familia para los Beckham tienen un condimento especial. David, Victoria, Harper y Cruz no están solos porque este es el primer viaje oficial junto a la novia del hijo más grande. El joven de 17 años invitó a Tana Holding a compartir unos días con su familia y disfrutar, por qué no, de este espectacular viaje en barco.