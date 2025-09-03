LA NACION

Llega un nuevo SUV a la Argentina para sumar opciones en un segmento competitivo

Se trata del Nissan X-Trail, que incorpora una nueva versión de entrada de gama para completar su portfolio en el país

Nissan logró comercializar 10.858 unidades entre enero y agosto de 2025
Nissan anunció la llegada de una nueva versión del X-Trail, su SUV del segmento D que llega desde Japón. En esta ocasión, se trata de una opción de entrada de gama llamada Advance y que se convierte en la opción más económica del sport utility japonés en la Argentina.

De esta manera, se amplió la gama de este SUV y quedó conformado por tres opciones: la recientemente anunciada Advance, la Exclusive tope de gama y la E-Power Exclusive, una opción con mayor equipamiento y tecnología híbrida desarrollada por la automotriz.

“En Nissan trabajamos permanentemente para acercar a nuestros clientes más opciones dentro de cada segmento. El crecimiento de la categoría SUV en la Argentina —que ya representa más del 30% de las ventas de la industria— demuestra que los consumidores buscan espacio, versatilidad y seguridad en un solo vehículo”, destacó Gastón Forbes, gerente de Producto de Nissan Argentina.

Exterior del nuevo Nissan X-Trail Advance
En cuanto a los detalles de este nuevo modelo, la firma comunicó que esta versión equipa un nuevo diseño con techo panorámico eléctrico, llantas de 18 pulgadas y faros LED.

Ahora bien, puertas adentro combina amplitud producto de sus tres filas de asientos, típicas de un D-SUV, y equipa una pantalla multimedia de 8 pulgadas.

Interior del Nissan X-Trail Advance
Debajo del capot, esta nueva variante comparte el mismo motor que el resto de los X-Trail a combustión: un 1.5 naftero que entrega 181 CV y 245 Nm, combinado a una caja automática tipo CVT.

En lo que hace a la seguridad, la marca afirma que este X-Trail Advance incorpora diversos Sistemas Avanzados de Asistencia a la Conducción (ADAS) como la alerta de colisión frontal, frenado de emergencia y control crucero inteligente, entre otros.

Cuánto cuesta el Nissan X-Trail en septiembre

Para este noveno mes del año, la marca de origen japonés alistó a este modelo con un aumento promedio de 2,2%, dejando configurada de la siguiente manera la lista de precios:

  • Nissan X-Trail 2.5 Advance CVT: $55.449.000 (Nuevo)
  • Nissan X-Trail 2.5 Exclusive CVT: $66.789.700
  • Nissan X-Trail E-Power Exclusive CVT: $81.223.600
El Nissan X-Trail E-Power es la versión tope de gama
