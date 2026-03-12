Llega un nuevo SUV chino que promete 900km de autonomía y bajo consumo

Los modelos chinos continúan causando impresión en el mercado argentino. Dejaron de ser solamente una proyección a futuro y ya se los puede ver por las calles de todo el país robando miradas por donde circulan, llamando la atención por sus diseños modernos y logos desconocidos.

En febrero, los modelos fabricados en China ya alcanzaron aproximadamente un 11,5% de todo el mercado de autos, producto de la llegada de nuevas marcas y versiones que se vieron impulsados por el cupo de electrificados.

Este permitió el ingreso de 50.000 vehículos electrificados (híbridos en todas sus variantes y eléctricos) sin pagar el arancel extrazona del 35%, siempre y cuando cumplan con un precio FOB (free on board, puestos en el puerto antes de pagar impuestos) de US$16.000 y una serie de condiciones técnicas. El Gobierno lo implementó principalmente para buscar presionar los precios a la baja en algunos segmentos.

Uno de las nuevas unidades que ingresaron bajo estas condiciones es el Changan CS55 Plus. El SUV del segmento mediano es híbrido enchufable (PHEV) lo que le permite destacar por su autonomía y bajo consumo.

El modelo ingresó bajo el cupo de electrificados

Changan es uno de los cuatro principales grupos automotrices de China, con 39 plantas alrededor del globo y presencia en 103 países. En la Argentina lo comercializa el Grupo Antelo, que relanzó la marca con este modelo.

El SUV incorpora un motor 1.5 L que otorga 109 CV y 143 Nm de torque junto a un impulsor eléctrico de 212 CV y 330 Nm de torque, gestionados por una transmisión DHT (Dedicated Hybrid Transmission).

Le sobra potencia, con un andar confortable para ciudad y que además no sufre en ruta, con capacidad de realizar sobrepasos sin exigirse y mantener una velocidad constante de 130 km/h con buena insonorización y estabilidad. Cuenta con una aceleración de 0 a 100 en 7,3 segundos.

Equipa un motor 1.5 L que otorga 109 CV y 143 Nm de torque junto a un impulsor eléctrico de 212 CV y 330 Nm de torque

Tiene 4539 mm de largo, 1680 mm de alto y 1865 mm de ancho, con un despeje del suelo de 190 mm y un peso en vacío de 1680 kg. El tanque de combustible tiene una capacidad de 50 litros.

En las pruebas de LA NACION se constató una autonomía total cercana a los 870 Km, uno de los pilares de la propuesta (variable según el modo de conducción, peso de carga del vehículo, entre otros condicionantes). Esto se da gracias al consumo mixto registrado de 6,6 litros cada 100 km.

En lo que respecta a los modos de conducción integra cuatro alternativas seleccionables desde la pantalla: Pure (100% eléctrico), Mixed (híbrido), REEVE (rango extendido), iEM (modo inteligente), que adapta el rendimiento según las condiciones de manejo y las preferencias del conductor. El modo puramente eléctrico solo se puede utilizar si se cuenta con una autonomía de la batería superior a los 5 Km.

El SUV registró un consumo mixto de 6,6 litros cada 100 km

Viene equipado con una batería de litio-ferrofosfato de 18,4 kW/h, lo que le permite recuperar del 30% al 80% de su capacidad en 50 minutos con un cargador de pared y una autonomía completamente eléctrica cercana a los 100 km.

Otro de sus aspectos destacados es la capacidad de frenado, que mostró gran nivel en las distintas pruebas a las que fue sometido.

El Changan CS55 Plus se sometió a la evaluación de la VTV para poder medir su rendimiento al detalle

Su diseño exterior llama la atención por su estética minimalista/futurista, faros delanteros LED refinados, luz decorativa en faros antiniebla delanteros y una parrilla con pocos elementos. El logo de Changan (su pronunciación es chanan) se ubica en el centro. En la parte posterior tienen luz LED de freno y lucesantiniebla traseras y las llantas son de aleación de aluminio de 19″.

Como la gran mayoría de los modelos provenientes de China, hace de la tecnología su fuerte. Sin embargo, a diferencia de otros competidores, no abusa de este recurso ni centraliza todas las operaciones en su pantalla táctil central de 12,3″. La estética del interior está cuidada y la calidad de los materiales es buena.

Su diseño es minimalista y combina botones digitales con una pantalla táctil central de 12,3″

Completan el cómodo habitáculo el instrumental LCD de 10″, un volante multifunción estilo deportivo en forma de D (muy similar al de Peugeot) y la mencionada pantalla táctil con un sistema de infoentretenimiento (compatible con Android Auto y Apple Carplay vía Bluetooth).

La postura de manejo es fácil de encontrar, con asientos delanteros cómodos y con regulación electrónica (el del conductor con seis posiciones y memoria, el del acompañante con cuatro posiciones).

La combinación de la pantalla, donde se muestra una simulación de estacionamiento con indicadores frontales y traseros al activar el retroceso, junto a una serie de botones digitales por debajo que permiten controlar todos los comandos del climatizador automático y la baliza, dan la combinación justa entre modernidad y practicidad.

El volante multifunción es de estilo deportivo en forma de D

A lo anterior suma cargador inalámbrico para celulares, un sistema de audio con seis parlantes, toma de corriente de 12V en la fila delantera y techo solar con apertura eléctrica con cierre automático en días de lluvia. En la segunda fila pueden viajar dos adultos con suma comodidad y tres de manera aceptable. El baúl tiene una capacidad de 475 litros.

La gran deficiencia del SUV mediano es la falta de una rueda de auxilio, algo que debería ser un indispensable si se tiene en cuenta el estado de las rutas a lo largo y ancho del país, sobre todo si el vehículo apuesta por hacer de la autonomía y consumo un diferencial.

En la segunda fila pueden viajar dos adultos con suma comodidad y tres de manera aceptable

Conociendo el público argentino, el Grupo Antelo ofrece un sistema de asistencia de asistencia veinticuatro horas los siete días de la semana, pero resta conocer su tiempo de respuesta cuando se viaja a lugares remotos de la Argentina.

El paquete de seguridad es muy completo. Incorpora seis airbags (dos frontales, dos laterales delanteros y dos de cortina), junto a dos radares de proximidad delanteros y seis traseros. Integra freno de estacionamiento electrónico y un sistema de grabación de conducción, que si se introduce una tarjeta de memoria, en caso de una colisión, las cámaras de 360° almacenan los últimos 5 minutos grabados del trayecto.

El baúl tiene una capacidad de 475 litros

Viene con una serie de asistencias a la conducción (ADAS) muy bien resultas, donde su aplicación en práctica y grado de intervención vuelven más segura la conducción pero sin ser invasivas. Cuenta con Control de Crucero Adaptativo (ACC), Frenado Autónomo de Emergencia (AEB), Alerta de Colisión Frontal (FCW), Asistente de Mantenimiento de Carril (LKA), Monitoreo de Punto Ciego (BSM), Reconocimiento de Señales de tránsito (TSR), Alerta de Tráfico Cruzado (RCTA) y Asistente de Estacionamiento (APA), entre otras.

La compañía implementó una garantía para el vehículo de cinco años o 150.000 km (lo que ocurra primero) y de 8 años o 150.000 km para el sistema híbrido y la batería. Mantuvo su precio de lanzamiento de US$32.00, transformándose en un producto con excelente relación calidad/precio. Se encuentra disponible en Blanco, Negro, Atomic Grey, Dark Grey y Rojo.