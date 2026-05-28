Cómo es el 0km que ganó Yanina Zilli en Gran Hermano Generación Dorada

La competencia por el auto 0km dentro de la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) llegó a su fin y Yanina Zilli se convirtió en la nueva ganadora del vehículo tras imponerse en la instancia decisiva frente a Franco Zunino.

La participante logró quedarse con el premio luego de acertar con la llave número 119, en un juego que mantuvo en suspenso tanto a los jugadores como a los seguidores del reality más visto de la televisión argentina.

La definición se produjo después de varias jornadas en las que los participantes fueron descartando opciones. De las 200 llaves originales, ya se habían utilizado 176 al momento en que Zilli encontró la correcta, dejando apenas 24 posibilidades disponibles dentro de la competencia.

Yanina Zilli ganó el auto 0 km de Gran Hermano

Con este triunfo, Yanina se suma a una particular lista de jugadores que lograron quedarse con el auto dentro de la casa, integrada también por Maximiliano Guidici, Zoe Bogach y Ulises Apostolo. Curiosamente, ninguno de ellos terminó consagrándose campeón de la edición en la que participaron.

Cómo es el Chevrolet Sonic

El modelo elegido para esta edición de Gran Hermano fue el nuevo Chevrolet Sonic, uno de los lanzamientos más importantes para la marca en la región, que ya comenzó a comercializarse en la Argentina. El mismo compite de manera directa contra rivales como el Renault Kardian o el Volkswagen Tera, entre otros.

Nuevo Chevrolet Sonic

Fabricado en la planta de Gravataí, en Brasil, el Sonic llega al mercado local en dos versiones: Premier AT y RS AT. Dentro de la gama de Chevrolet se ubicará entre el Onix y la Tracker.

Desde lo conceptual, el modelo combina características de hatchback con una estética más cercana a la de un SUV. Entre los rasgos distintivos aparecen un mayor despeje del suelo, una silueta más robusta y una caída de techo pronunciada.

Nuevo Chevrolet Sonic

En dimensiones, mide 4,23 metros de largo, 1,77 metros de ancho y 1,53 metros de alto, con una distancia entre ejes de 2,55 metros. Además, incorpora casi 20 centímetros de despeje al suelo, llantas de 17 pulgadas y un tanque de combustible de 44 litros.

A nivel mecánico, ambas versiones utilizan un motor naftero 1.0 turbo de tres cilindros, capaz de entregar 116 CV y 160 Nm de torque, asociado a una caja automática de seis velocidades. Según informó Chevrolet, el consumo mixto homologado es de 6,1 litros cada 100 kilómetros.

En diseño, el Sonic adopta el nuevo lenguaje global de Chevrolet, con una parte frontal elevada, ópticas finas y una parrilla dividida en dos niveles. La sección superior conecta con las luces diurnas LED, mientras que la inferior utiliza líneas horizontales para reforzar la sensación de anchura.

Chevrolet Sonic

La automotriz también destacó que los proyectores delanteros ofrecen casi un 20% más de potencia lumínica respecto de sistemas tradicionales.

En el interior, tanto el Premier como el RS incorporan tablero digital de 8 pulgadas, pantalla multimedia MyLink de 11 pulgadas, Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos, cargador inductivo y servicios conectados OnStar.

En seguridad, ambas versiones incluyen seis airbags, control de estabilidad, alerta de colisión frontal, mantenimiento de carril, monitoreo de punto ciego, frenado autónomo de emergencia y detección de peatones y ciclistas.

La versión RS suma además sensores delanteros, luces altas automáticas y sistema de estacionamiento automático Park Assist.

Chevrolet Sonic

Las diferencias entre ambas configuraciones aparecen principalmente en el diseño exterior y la ambientación interior. Mientras el Premier apuesta por detalles cromados y tapizados beige, el RS ofrece una estética más deportiva, con parrilla negra, techo bitono y terminaciones oscuras exclusivas.

Los precios de lista informados para este mes de mayo son los siguientes: