Una automotriz confirma un nuevo SUV para la Argentina y proyecta crecer en 2026

Nissan, automotriz que redefinió su estrategia a nivel global, busca recuperar protagonismo en mercados como el argentino, donde supo tener una fuerte presencia. Para lograrlo, una de las cartas que puso sobre la mesa fue la del nuevo Nissan Kait, un SUV del segmento B que se fabrica en el Complejo Industrial de Resende, en el estado de Río de Janeiro, Brasil, y que llegará a la Argentina durante el segundo trimestre de 2026.

Esta propuesta, que comparte planta con el nuevo Nissan Kicks, es el segundo SUV anunciado dentro de una inversión de US$540 millones que la compañía le está destinando a su fábrica brasileña.

Dicha inversión, además de incluir a estos dos nuevos jugadores, involucra la modernización del Complejo Industrial de Resende con nuevas maquinarias, robots, estaciones de trabajo y la incorporación de procesos de fabricación de mayor innovación.

Nissan Latinoamérica representa un 15% de las ventas a nivel global

A su vez, con este lanzamiento, el centro de producción se consolida como un polo de exportación regional, ya que el Nissan Kait será enviado a más de 20 países.

“El proyecto del Nissan Kait surge de la experiencia global de Nissan en el desarrollo de SUVs que integran soluciones para satisfacer las necesidades de los consumidores latinoamericanos, fortaleciendo nuestra participación en este segmento en crecimiento y altamente competitivo", dijo Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina, durante el evento de presentación global.

En esa línea, el ejecutivo agregó: “Estamos orgullosos de fabricar y comercializar este vehículo primero en Brasil y América Latina, y estoy seguro de que conquistará a los clientes de nuestra región al heredar elementos clave de robustez, confiabilidad y calidad de nuestra plataforma más vendida”.

Aún se desconoce la motorización del Nissan Kait

Si bien hasta el momento se desconoce si llegará en una única versión o si habrá más de una versión, sí se sabe que lo hará con un motor 1.6L aunque los niveles de potencia y torque no fueron comunicados. Además, la automotriz señaló que llegará con “un buen equipamiento en seguridad” y tendrá 4,30 m de largo, 1,76 m de ancho, 2,62 m de distancia entre ejes de y una capacidad de baúl de 432 litros.

Con la ampliación de su portfolio en la Argentina, la automotriz busca sostener su plan de crecimiento. Este año, Nissan logró aumentar sus ventas un 21,4% hasta noviembre, alcanzando las 12.048 unidades comercializadas a falta del último mes, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). No obstante, ese desempeño quedó por debajo del crecimiento registrado por el mercado total, que fue del 49,7%.

Desde Brasil se exportará a más de 20 países

En relación al panorama de Nissan en la Argentina, Guy Rodríguez mencionó: “Nosotros empezamos el año con poca disponibilidad de productos en el país, pero si se mira la evolución por trimestre la situación fue mejorando. Además, con la llegada tanto del Kait como la del nuevo Kicks nuestra perspectiva es de crecimiento”.

Respecto del supuesto acuerdo global de Nissan con otra automotriz, el número uno en la región afirmó que no está trabajando en eso en la actualidad y que tampoco figura entre los planes de la marca volver a producir una pickup en la Argentina, teniendo en cuenta que hace poco tiempo se discontinuó la Frontier —que se producía en la Fábrica Santa Isabel en Córdoba—, la cual pasará a importarse desde México.