Llegó a la Argentina con una inversión de US$600 millones y hoy abandona el país: la historia de una pickup que dejó su huella

Finalmente, tras casi un año de rumores y proyecciones sobre su retirada, hace unos días Nissan anunció que a partir de 2026 deja de fabricar en el país y se quedará solamente como importador. Es decir, continuará con sus operaciones comerciales en el la Argentina, pero no será productor local.

Una vez que se deje de fabricar su pickup en la plata de Santa Isabel en Córdoba a fines de este año, desde la compañía japonesa importarán la chata desde México, uno de los países donde la automotriz es líder de mercado y tiene fábricas en Aguascalientes y Morelos, que permiten contar con una capacidad total de producción de hasta 2369 unidades al día, según datos que releva la terminal.

En territorio mexicano, en una de las plantas de Aguascalientes se producen los modelos March, Kicks y Versa, mientras que en la segunda fábrica de la misma localidad se ensambla el sedán Sentra. Por otro lado, de la planta de CIVAC en Morelos, salen la mencionada Frontier y NP300, además de los recientemente reincorporados V-Drive y Versa (también en este centro productivo).

Cómo es la Nissan Frontier que se fabrica en México

La nueva Frontier se ofrece en el mercado mexicano en ocho versiones, seis nafteras y dos a diésel. Sus medidas son de 5253 mm​ de largo, 1850 mm​ de ancho y 1797 mm​ de alto, con una distancia entre sus ejes de 3150 mm​.

La alternativa de entrada al modelo es la cabina doble “SE”, que llega con un motor de 2.5 L con cuatro válvulas por cilindro, otorgando 166 HP a 6000 rpm. Su sistema de inyección es multipunto, con transmisión manual de seis marchas y tracción 4x2 (solo cuenta con tracción total su versión tope de gama naftera y las dos diésel). Tiene un despeje del suelo de 215 mm (en las otras versiones aumenta).

La Nissan Frontier que actualmente se fabrica en México (la versión que llegará a la Argentina es la recientemente renovada que compartirá plataforma con Navarra)

En lo que a su suspensión se refiere, el modelo base cuenta con una delantera de doble horquilla y trasera de muelas (las otras versiones de la gama ya vienen con una de cinco brazos). Su capacidad de carga es de 1071 kg y tiene un tanque de 80 L (con un consumo combinado de 11.9 km por litro).

También en la versión base, equipa desempañador trasero con temporizador, sistema de audio con pantalla multimedia de 7″, asientos en tela, asiento del conductor con seis posiciones con ajuste manual (el del pasajero con 4 posiciones), cierre centralizado, tomacorriente de 12V, vidrios eléctricos (de un solo toque lado conductor) y volante con ajuste de altura. En agregados exteriores trae dos ganchos de carga dentro de la caja y llantas de acero de 16″.

Un primer vistazo al concepto de la Nissan Frontier 2026

En lo que respecta a su seguridad activa y pasiva, incorpora: sistema de frenado antibloqueo (ABS), distribución electrónica de frenado (EBD), asistencia de frenado (BA), control de velocidad crucero con ajuste de límite de velocidad (ASL), seis airbags para conductor, pasajero, laterales y de cortina, asistente de ascenso en pendientes (HSA), sistema ISOFIX, alerta de cinturón de seguridad, seguro para niños en puertas traseras y sistema de monitoreo de presión de llantas. Se vende en el mercado mexicano a $498.900 pesos mexicanos (aproximadamente US$25.000). Sin embargo, aún resta conocer no solo la versión sino a qué monto arribará el modelo.

El recorrido de Frontier en la Argentina

Nissan comenzó a producir en la provincia cordobesa en 2018, como consecuencia de una inversión de US$600 millones. Desde entonces, la compañía fabricó 110.400 unidades, de las cuales un 60% (66.240) tuvieron destino de exportación.

El proyecto original integraba bajo una misma línea a tres modelos: Frontier, Renault Alaskan y Mercedes-Benz Clase X. Lo que sucedió es que el tercero finalmente dio marcha atrás, no se produjo en el país y generó una desestabilidad en el arreglo, que se terminó realizando de todos modos pero con una base distinta a la original, donde las compañía japonesa y francesa tuvieran que asumir más responsabilidades, sobre todo por parte de la primera que tuvo que fabricar más unidades.

El proyecto original integraba bajo una misma línea a tres modelos: Frontier, Renault Alaskan y Mercedes-Benz Clase X Nissan

Otro condicionante que terminó provocando la salida de la compañía como fabricante fue la fusión trunca con Honda (que esta buscaba que Nissan se transforme en una subsidiaria del grupo, punto en el que no se pusieron de acuerdo) y que llevó a que se decida cambiar el CEO a nivel global. El pasado 11 de marzo, Yasushi Kimura, presidente del Consejo de Administración de Nissan confirmó la salida de Makoto Uchida como director ejecutivo de la compañía y su reemplazo por el mexicano Iván Espinosa, Chief Planning Officer.

La primera generación de la Frontier que se fabricó en la Argentina contaba con un motor 2.3 L biturbo de cuatro cilindros y 190 CV, que ofrecía 450 Nm de torque entre 1500 y 2500 rpm. Se ofrecía en cinco versiones, con opciones 4x2 y 4x4. En marzo de 2019, incorporó las versiones SE y S. La primera mantuvo la motorización del resto del portfolio, pero la alternativa S incorporó el motor turbo de 2.3 L, de 160 CV y 403 Nm de torque. Estaban disponibles en versiones 4x2 y 4x4. Con la llegada de estas dos nuevas variantes, se incrementaron a nueve las versiones en el mercado.

El pico en ventas del modelo se dio en febrero de 2020, cuando la pickup alcanzó su récord en el mercado argentino con un 7,6 % de participación en el total de las ventas de ese período.

La pickup en sus primeras versiones fabricadas en la Argentina

En el segundo semestre de 2020 llegó una nueva alternativa: Frontier X-Gear. Se ofreció con dos opciones de tracción y motorización. En el caso de la 4x2 venía con un motor 2.3 L turbo diésel, 160 CV y 403 Nm de torque, mientras que la 4x4 traía el motor 2.3 biturbo diésel de 190 CV y 450 Nm de torque. En ambos casos se encontraban equipadas con caja automática de 7 velocidades.

Las nuevas versiones cambiaban en su exterior la distintiva barra X-Gear, estribos laterales y las barras de techo en color negro. Adicionalmente incorporó llantas de aleación negras, faros delanteros tonalizados y distintivos laterales. Al año siguiente, en 2021, Nissan presentó la Frontier X-Gear+, una edición limitada de la primera generación que contó con solo 250 unidades.

La pickup en su versión Pro4X, la tope de gama en el 2022 Prensa Nissan

En 2022 llegó la renovación del modelo, que si bien no se trató de una nueva generación sí incorporó muchos cambios. No se realizaron modificaciones en el motor ni en las opciones de transmisión o tracción. Sí se cambió el chasis, al que se le aplicaron diez refuerzos (travesaños entre los largueros del tipo doble C) para aumentar su robustez. Desde lo estético, cambió su parrilla y unas nuevas ópticas full LED cuádruples.

También cambió el renovado paragolpes y el ángulo de ataque, que pasó a unos 32° (complementados con los 26° de salida y un mayor despeje, de 252 mm). Finalmente sumó una caja de carga de mayores dimensiones: más ancha entre los pasarruedas y reforzaron los ganchos de fijación internos.

En 2024, se introdujo una actualización de la versión X-Gear, la cual hizo su presentación en el mercado bajo la premisa de “equipamiento base, con el mejor motor”. Tras varios años en el mercado, la pickup de fabricación local se despide de la Argentina y abre la puerta para que la región sudamericana empiece a conocer a la versión mexicana.

