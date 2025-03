La decisión de Nissan y qué hará con la pickup Frontier en la Argentina

La compañía japonesa se retirará efectivamente del país como fabricante, tras su decisión de no fabricar más la pickup Frontier en la planta de Santa Isabel de Córdoba, donde compartía línea de producción con la Renault Alaskan tras un acuerdo de las compañías.

Sin embargo, continuará con sus operaciones comerciales en el país, sin verse afectado su actual portfolio de productos, según detalló hoy un comunicado difundido por la compañía. Es decir que la pickup se seguirá vendiendo en la Argentina.

Ya hace algunos días la situación pintaba complicada, cuando desde la compañía se juntaron con el Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte (Smata) y le confirmaron que solo iban a trabajar a un turno y con un volumen estimado de 12.000 unidades, teniendo en cuenta que habrían probables suspensiones en la producción en el medio. Todo bajo la promesa de que la terminal seguiría fabricando por este año y es lo que se terminó cumpliendo, ya que recién a partir de enero 2026 se consolidará la producción de las pickups Nissan Frontier/Nissan Navara, actualmente dividida entre México y Argentina, en un único centro de producción regional, centralizado en la planta CIVAC, en Morelos, México.

Nissan comenzó a producir en la provincia cordobesa en 2018 con una inversión de US$600 millones. El proyecto original integraba bajo una misma línea a los modelos Frontier, Alaskan y Mercedes-Benz Clase X, el cual finalmente no se produjo en el país y generó cierta desestabilidad en el arreglo. Hace aproximadamente un mes, los proveedores y operarios de la terminal fueron informados de la cancelación del proyecto H60E, nombre con el que era conocida la nueva generación de la Frontier.

Que el proyecto original con las tres compañías formando parte del mismo no haya podido ver la luz fue la primera estocada a su estabilidad, ya que generó cambios estratégicos que tuvieron que asumir desde las otras dos empresas, sobre todo por parte de la terminal japonesa que fabrica un mayor número de unidades.

Iván Espinosa, en nuevo CEO de Nissan a nivel mundial Nissan

Pero a este inconveniente le surgieron años turbulentos para la automotriz, que necesita resolver ciertos problemas estratégicos, de producción y resultados financieros en algunos mercados para encontrar estabilidad. Tras la fusión trunca con Honda, ya que esta buscaba que Nissan se transforme en una subsidiaria del grupo, punto en el que no se pusieron de acuerdo, se decidió cambiar el CEO a nivel global. El pasado 11 de marzo, Yasushi Kimura, presidente del Consejo de Administración de Nissan confirmó la salida de Makoto Uchida como director ejecutivo de la compañía y su reemplazo por el mexicano Iván Espinosa, Chief Planning Officer.

“América Latina es una región clave para el negocio de Nissan, representando el 15% de las ventas globales de la compañía y el 25% de su producción a nivel mundial. En el año calendario 2024, Nissan América Latina vendió 426,000 unidades, lo que representa un incremento del 6% frente al volumen de 2023, y seguimos enfocados en el crecimiento a largo plazo” afirmó Guy Rodríguez, presidente de Nissan América Latina, según consta en la comunicación de la compañía.

Qué pasará con la producción de la Alaskan

Ante esta situación, desde Renault le confirmaron a LA NACION: “La Alaskan fue concebida como un proyecto conjunto con Nissan cuyo acuerdo establecía que la duración de la producción se extendería hasta diciembre de 2025 y se ha decidido no renovar ni dar continuidad al acuerdo”.

La Alaskan, "melliza" de la Frontier

Si bien se especula que por su capacidad productiva, costos y mercado de ventas no pueda ser factible que continúe la producción de la pickup del rombo, días atrás en los festejos por los 70 años de la fábrica de Santa Isabel, Pablo Sibilla, CEO de Renault, le comentó a este medio: “no somos rehenes ni estamos obligados a dejar de producir la Alaskan, porque si bien nosotros le alquilamos a ellos la plataforma de producción de la Frontier, en el caso que ellos dejen de producir nosotros podríamos seguir sin ellos, hay flexibilidad en los contratos”. Por lo tanto, si bien por el momento solo confirmaron que no seguirán junto a Nissan, no está descartado que busquen alternativas para continuar la producción, algo que parece bastante improbable dadas las circunstancias.

Además, la reciente decisión de la terminal japonesa no modifica los plantes de la compañía francesa de llevar adelante el Proyecto Niágara, que lleva adelante la producción de la pickup de media tonelada que el rombo fabricará en la misma planta en Córdoba y mantendrá ocupada dos tercios de la misma.

Iñaki Zurueta Por