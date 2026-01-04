Lo que no hay que hacer si cargaste el combustible equivocado

El momento de cargar combustible es de suma importancia, ya que cada vehículo está diseñado para funcionar con un tipo específico; en ese sentido, saber si el motor es naftero o diésel no es un detalle menor. En la Argentina, en general, los playeros de las estaciones de servicio conocen qué combustible utiliza cada modelo, pero con el avance de las estaciones de autodespacho se vuelve aún más importante que el propio conductor tenga esa información clara antes de comenzar la carga.

En ese sentido, cargar nafta en un motor diésel, o gasoil en un motor naftero, constituye un error grave. Aunque si la confusión se detecta durante la carga o antes de poner en marcha el vehículo, la situación es reversible.

La recomendación es interrumpir de inmediato la carga, no encender el motor bajo ningún concepto y avisar al personal de la estación de servicio sobre lo ocurrido. A partir de ese momento, se aplica un procedimiento específico para extraer el combustible incorrecto del tanque.

Es necesario llevar con una grúa el auto a un taller para realizar el procedimiento correspondiente Shutterstock

Ese proceso incluye no sólo el vaciado del tanque, sino también la limpieza del sistema de alimentación y la revisión de componentes clave como la bomba de inyección y los inyectores, para descartar posibles daños. En la mayoría de los casos se recurre a un servicio de grúa para trasladar el vehículo a un taller especializado, donde se realiza el trabajo de forma segura.

Distinto es el escenario si el error se detecta cuando el auto ya fue encendido o incluso está en movimiento. En ese caso, se debe detener la marcha lo antes posible en un lugar seguro, apagar el motor y no intentar volver a arrancarlo. Circular con combustible incorrecto puede provocar fallas severas y costosas en el sistema de inyección y en el motor, por lo que actuar rápido puede marcar la diferencia entre una reparación menor y un daño de mayor magnitud.

Si bien confundir el combustible no es algo habitual, existen distintos factores que explican por qué este tipo de errores siguen ocurriendo, incluso entre conductores con experiencia. Uno de los principales motivos es el apuro. La rutina diaria, la necesidad de cargar rápido o el simple hecho de estar distraído pueden llevar a tomar la manguera equivocada sin verificar la identificación del surtidor.

Otro factor relevante es el uso de vehículos que no son propios. Autos alquilados o vehículos prestados pueden generar confusión, especialmente cuando el conductor no está familiarizado con el modelo.

Qué pasa si se carga diésel a un naftero o al revés

“Si se carga nafta en un motor diésel, los problemas empiezan desde el primer segundo. La falta de lubricación destruye a la bomba de inyección y a los inyectores, que dependen del diésel para lubricarse y funcionar. A esto se le suma que la nafta, mucho más volátil, se enciende fuera de tiempo debido a la alta compresión, generando explosiones descontroladas que pueden destrozar los componentes internos del motor”, explicaron especialistas a LA NACION.

“La combustión incompleta no sólo reduce la potencia sino que llena el escape de humo y residuos peligrosos. El sobrecalentamiento de piezas debido a la quema inadecuada de nafta puede causar daños irreparables”, advirtieron también. En resumidas cuentas, esto es lo que podría pasar al poner nafta en un motor hecho para diésel:

Desgaste prematuro de la bomba de inyección e inyectores.

Detonación descontrolada (pre-ignición) que puede dañar componentes internos como por ejemplo los pistones del motor.

Combustión incompleta, lo que genera pérdida de potencia y humo.

Daño al sistema de inyección por falta de presión adecuada.

Sobrecalentamiento por quemar nafta en un motor diseñado para diesel.

“Si se carga diésel en un motor a nafta, el motor prácticamente entra en crisis. El diésel es más denso y difícil de encender y hace que le motor falle o directamente no arranque. Si por algún milagro arranca, se viene una experiencia desastrosa: el motor detonará y vibrará como si estuviera a punto de desarmarse, rodeándote de una nube de humo negro mientras el sistema de inyección lucha por quemar un combustible que no se enciende adecuadamente”, sintetizaron.