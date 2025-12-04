Los 10 errores de manejo que más rompen el auto (y cómo evitarlos)

En la circulación diaria, numerosos hábitos incorporados casi de manera automática terminan perjudicando al vehículo. Algunos surgen por desconocimiento, mientras que otros son propios del descuido.

En todos los casos, el efecto suele ser el mismo: fallas prematuras, pérdidas de eficiencia y visitas inesperadas al taller. A continuación, un repaso por los errores de manejo más comunes y las recomendaciones para corregirlos antes de que generen daños mayores.

1. Ignorar las luces de advertencia del tablero

Los testigos luminosos son sistemas de alerta temprana. Cada señal identifica un componente crítico que requiere atención inmediata. Al dejarlas pasar, un inconveniente menor puede transformarse en una avería seria que comprometa el funcionamiento general del auto e incluso la seguridad. Consultar el manual para interpretar cada símbolo y acudir a un taller ante cualquier duda es la práctica más prudente.

Es importante conocer las señales del tablero de nuestro vehículo para saber qué está marcando

2. Retrasar los cambios de aceite

El aceite cumple el rol de lubricar, proteger y evitar el sobrecalentamiento de las piezas internas. Cuando su reemplazo se posterga, pierde efectividad, acumula residuos y aumenta la fricción en el motor. Seguir el cronograma del fabricante y revisar el nivel con regularidad resulta indispensable para evitar desgastes prematuros y reparaciones que pueden resultar onerosas.

Es importante no postergar el reemplazo del aceite

3. No revisar los niveles de fluidos

El auto depende no solo del aceite, sino también del refrigerante, el líquido de frenos, el de transmisión y el que acciona los limpiaparabrisas. Descuidar estos elementos afecta desde la estabilidad térmica del motor hasta la capacidad de frenado o la visibilidad. Las inspecciones periódicas —especialmente antes de viajes largos— permiten anticipar fallas y mantener la mecánica en óptimas condiciones.

Se deben revisar todos los fluidos de manera periódica

4. Conducir con neumáticos mal inflados

Una presión incorrecta modifica el comportamiento dinámico del vehículo: reduce la estabilidad, aumenta el consumo y genera un desgaste irregular que acorta su vida útil. Verificar mensualmente la presión y ajustarla a las indicaciones del fabricante contribuye a mejorar la seguridad y la eficiencia.

La presión incorrecta modifica el comportamiento dinámico del vehículo

5. Sobrecargar el vehículo

Transportar más peso del recomendado exige un esfuerzo adicional al motor, acelera el desgaste de la suspensión y castiga los neumáticos. Además, altera la maniobrabilidad, en particular en pendientes o terrenos irregulares. Consultar la capacidad de carga ayuda a preservar la integridad del conjunto mecánico.

Es necesario conocer la capacidad de carga y evitar sobre exigir al vehículo

6. No calentar el motor antes de exigirlo

Pese a que parezca un hábito antiguo, permitir que el motor alcance su temperatura de funcionamiento continúa siendo esencial. En los primeros minutos tras el encendido, el aceite aún no lubricó por completo todas las piezas. Exigir el motor en ese lapso aumenta el desgaste interno. Especialistas señalan que, tras unos 15 minutos de conducción suave, el lubricante suele alcanzar los 75°C ideales.

Aguardar unos minutos antes de salir permite que el motor levante la temperatura adecuada progresivamente

7. Acelerar de más o pasar mal los cambios

La relación entre velocidad y régimen del motor es clave para el desempeño de los autos con caja manual. Marchas demasiado largas o cortas, como también circular en cambios inadecuados para la velocidad, someten al motor y a la transmisión a esfuerzos innecesarios. Adoptar una conducción que respete los rangos de funcionamiento recomendados evita tensiones y reduce el consumo.

Manejar con aceleraciones y frenos bruscos también castigan al vehículo

8. Soltar el embrague de manera incorrecta

Tanto un accionar excesivamente lento como un movimiento brusco perjudican el sistema. Si el embrague se suelta muy despacio, el disco fricciona de más y se desgasta prematuramente; si se hace con demasiada rapidez, aparecen los “corcoveos”, claros indicios de un acople forzado. Encontrar un punto de liberación equilibrado es fundamental para prolongar la vida útil del conjunto.

El accionar excesivamente lento como un movimiento brusco perjudican el sistema

9. Dejar que el tanque llegue al mínimo

Conducir reiteradamente con la reserva activa puede favorecer la aspiración de sedimentos acumulados en el fondo del tanque, lo que afecta la bomba de combustible y el sistema de inyección. Mantener siempre al menos un cuarto de tanque es una medida sencilla que ayuda a prevenir obstrucciones y fallas evitables.

Conducir con la reserva puede favorecer la aspiración de sedimentos acumulados en el fondo del tanque

10. Dejar el auto en cambio al estacionar

Es una práctica frecuente, incluso en cocheras o lavaderos, pero perjudicial. Al dejar el auto en cambio se fuerza la caja de manera innecesaria y se incrementa el riesgo al momento de arrancar, especialmente en modelos que no cuentan con sistemas de seguridad asociados al encendido. El freno de estacionamiento sigue siendo el método adecuado para asegurar el vehículo sin comprometer la transmisión.