Una nueva moto llega a la Argentina con financiación y en 12 cuotas

En un mercado de motos en crecimiento, Royal Enfield presentó la nueva Bear 650, una scrambler que llega al mercado argentino de la mano del Grupo Simpa. Equipa el conocido motor 650-Twin de la marca, entregando 47 CV a 7250 rpm y un par máximo de 56,5 Nm a 5150 rpm, optimizando el rendimiento en medio régimen.

Cuenta con un sistema de escape 2-1 que busca mejorar el torque y un silenciador compacto, lo que le permite reducir el peso. De la misma manera, se revisó su chasis para hacerlo más resistente. Combina una distancia al suelo de 184 mm con ruedas de 19″ (delantera) y 17″ (trasera) con neumáticos de doble uso, para mostrar un perfil off-road.

El sistema de frenado incluye discos de 320 mm (delantero) y 270 mm (trasero), con opción de desactivar el ABS trasero para terrenos irregulares. A su vez, las horquillas Showa USD de pistón grande (130 mm de recorrido) y los amortiguadores Showa RSU de doble tubo (115 mm) apuestan a brindar una conducción flexible. Además, el manillar es alto y ancho para una posición dominante de manejo.

Equipa el motor 650-Twin, entregando 47 CV a 7250 rpm y 56,5 Nm de torque a 5150 rpm Alessio Barbanti

En lo que al aspecto refiere luce una estética scrambler con neumáticos gruesos retro, escape elevado y tablero con números de competición. Está disponible en cinco combinaciones de color inspiradas en California: Boardwalk White, Petrol Green, Wild Honey Yellow, Golden Shadow y una edición especial llamada Two For Nine.

Tiene una distancia del suelo de 184 mm con ruedas de 19″ (delantera) y 17″ (trasera)

A nivel tecnológico equipa un tablero TFT con integración de Google Maps (el mismo que Himalayan 450 y GRR450), puerto USB-C e iluminación Full LED —por primera vez en la plataforma—. Se comercializará en todo el país con un precio de entrada de $14.600.000 y opciones de financiación de hasta el 50% en 12 cuotas sin interés o hasta el 70% con tasa 0% + UVA en 12, 18 o 24 cuotas.

Equipa un tablero TFT con integración de Google Maps (el mismo que Himalayan 450 y GRR450) ASHIKTHOMAS

La denominación de la motocicleta encuentra su origen en la historia de Eddie Mulder, también conocido como Fast Eddie, quien a sus 16 años se convirtió en el campeón más joven de la historia en dominar la “Big Bear Run”, una carrera en el desierto de California. Mulder, a bordo de su Royal Enfield Fury de 500 cc, enfrentó el desierto de Mojave junto a otros 765 corredores, de los cuáles solo 197 cruzaron la meta.

“Nuestra inspiración para el Bear 650 provino de una de esas historias legendarias: Eddie y la del Big Bear Run de 1960. El Bear 650 canaliza el mismo espíritu de instinto, impulso y determinación implacable”, agregó el brand manager de Royal Enfield Argentina en Grupo Simpa, Christian Parodi.

Tiene un precio de entrada de $14.600.000 Alessio Barbanti