Los autos chicos quieren volver a ser grandes: qué modelos van por la revancha

Nunca fue fácil elegir un auto. Para hablar del “primer cero” la cuestión se torna intrincada y entran a jugar múltiples variables: recomendaciones, presupuesto, requisitos y, cada vez más en el último tiempo, oferta y disponibilidad.

La mecánica era de alguna manera simple: todo aquel que tomaba la decisión de ir por su primer cero comenzaba una larga peregrinación por revistas especializadas, reseñas y amigos de esos que saben todo (o pareciera), para finalmente encarar el tour por los concesionarios de diferentes marcas para paladear el menu.

Los Ford Ka, Renault Clio, Chevrolet Classic y el multivendido Volkswagen Gol fueron parte de la historia de muchos porque en su mayoría quienes apuntaban a un cero miraban los segmentos de entrada: A y B. Ambos se caracterizaban por ser económicos y pequeños (city cars), con longitudes entre 3,5 y 4 metros, respectivamente lo que traía beneficios a la hora de estacionar, moverse en la ciudad y, por qué no, indirectamente en el consumo de combustible, ya que con bloques pequeños se incrementaba la eficiencia.

Ford Ka, uno de los últimos autos chicos (con el Fiesta) que produjo la marca del óvalo

El paso de los años, las tendencias y, sobre todo, la coyuntura local fue arrasando una de las franjas más importantes y de mayor volumen del mercado para dar paso a nuevas costumbres y, sobre todo, a modificar fuertemente la oferta de autos de entrada de gama.

Según datos de un reciente informe del Siomaa (el sistema de información online del mercado, dependiente de la asociación de concesionarios), el segmento de los pequeños hatchback, que en 2013 representaba el 33% del mercado de 0km, cayó al 24,4% este año, con un piso del 21,2% en 2021. Los pequeños sedanes, en cambio, lograron sostenerse: en 2013 ocupaban el 14% del mercado y este año se quedan con el 17,4%.

En un mercado con menos modelos chicos, el Fiat Cronos domina las ventas

Por la dificultad para importar autos como principal motivo, el segmento A, el más accesible y minúsculo de todos, fue dejando de existir. Hasta hace no mucho integrado por el trio Kwid, Up y Mobi, solo el modelo de Fiat queda como opción entre los benjamines, pero únicamente por plan de ahorro y con los días contados. Sí, también es cierto que Renault prometió la vuelta del Kwid para este año pero como modelo íntegramente eléctrico, con lo cual su volumen y sus objetivos no serán los del térmico. Ya que estamos, Volkswagen también coqueteó hace un tiempo con la variante eléctrica del Up, pero no prosperó.

Renault Clio, otro de los chicos exitosos que desapareció del mercado local

Eso trae como consecuencia que quien busca un cero indefectiblemente tiene que ir al segmento B, otro con buen volumen histórico que, por ejemplo, le abrió las puertas a algunos ex-A como el Ka, que, en línea con esto, hace algún tiempo fue discontinuado por Ford. Y de alguna manera también da el pie para hablar de esa onda expansiva que también llego al segundo segmento del mercado: hasta hace no mucho, las marcas desdoblaban su oferta en ese segmento con un B tradicional y un “super B” o “B premium” o “B techo alto”. Ejemplos sobran: Volkswagen con Gol y Fox, Renault con Clio y Sandero, Nissan con March y Note, Fiat con Palio y Punto y Ford con Ka y Fiesta.

De esos binomios al dia de hoy solo subsisten los Toyota Etios y Yaris y Chevrolet con los Joy y Onix mientras que otros mantienen una única oferta como Peugeot con el exitoso 208, Renault con el Sandero, Citroën con un C3 (que está un peldaño por debajo en posicionamiento respecto del anterior C3) Nissan con Versa (sedán) y Fiat con el Argo, que nunca pudo alcanzar en performance al descollante Cronos.

Con el Yaris (foto) y el Etios, Toyota es una de las pocas marcas que sigue contando con doble oferta en el segmento B

Pero hay más ramificaciones, porque la evolución del segmento y lo que implica tener algo “accesible” en la zona idem del mercado implica que varios modelos extiendan su vida útil y convivan con los nuevos modelos a cambio de un sufijo como Joy, V-Drive, Compact o Classic.

A esta metamorfosis se le puede sumar la camionetización del segmento, algo que viene sucediendo hace varios años cuando los SUV venían pidiendo pista: se pueden mencionar los CrossFox, el anterior C3 Aircross o más atrás en el tiempo el C3 XTR, el Ford Ecosport (basada en Fiesta), Idea Adventure (¡un monovolumen SUV!) y el Sandero Stepway, que decidió dejar de lado el primer nombre Sandero pero sigue usando la base del modelo fabricado en Córdoba.

Los nuevos

¿Qué se puede esperar de este camaleónico segmento? En términos de producto, hay algunos modelos dando vueltas. En primer lugar, la llegada del Polo Track, un caso curioso ya que aterrizó en nuestro país para posicionarse como el Volkswagen más barato. Se presentó con retoques estéticos y un nombre que no es del todo familiar para los argentinos, pese a que ya hubo modelos “Track” de la marca en la Argentina. Quien se incline por este Polo (que otrora estaría catalogado como un B Premium) se llevará a la versión más moderna por lo menos en términos estéticos.

Volkswagen Polo Track

Sigamos la recorrida. El tercer proyecto de la familia C-Cubed, que dio luz a los C3 y C3 Aircross, también se sumará al segmento B pero aún no está confirmado con qué silueta: los rumores apuntan a una silueta sedán (tricuerpo, algo raro teniendo en cuenta la retirada de este tipo de autos) y también se dice que será un SUV coupé al mejor estilo Volkswagen Nivus o Fiat Fastback, otro que viene coqueteando con llegar al país (ya fue lanzado en Brasil) pero que por ahora está freezado. También con tintes SUV, Renault introducirá en el segmento otro jugador. Será de un diseño inédito y ya se lo vio en Rusia. Se posicionará por debajo de Duster, y llegará antes que la pick up que se anunció hace unos meses y que se fabricará en Córdoba (también sobre una plataforma compacta).

El Citroën C3 es otro de los nuevos actores del segmento

Nuevamente con el caso de Stellantis, uno de sus modelos más exitosos desde 2020, el Peugeot 208, se viene con muchas novedades. El hatchback fabricado en El Palomar constantemente fue recibiendo versiones nuevas para mantener la gama en el candelero (Road Trip x2, Style) y recibirá retoques mecánicos (tal vez aparejado a algún refresco de la nómina de equipamiento) que lo harán más eficiente, hoy equipado principalmente con el motor 1.6 de 115 CV.

El Peugeot 208 está segundo en ventas totales y es uno de los representantes del segmento que se mantuvo en el tiempo

Hay algo que queda claro: el segmento B y sobre todo Fiat Cronos y Peugeot 208, dos de los autos más vendidos del mercado, rompen registros mes a mes por cuestiones coyunturales, independientemente de su buen valor como productos. A modo referencial, entre estos dos modelos, en mayo, de las casi 40.000 unidades patentadas, el Fiat y el Peugeot acapararon 7361, es decir, el 18%.

