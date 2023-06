¿Se demora la Toyota Hilux híbrida? Qué se sabe sobre la nueva versión de la pick up más vendida

escuchar

Toyota fue pionera en introducir en el mercado local los autos híbridos, con el lanzamiento del Prius (que significa, justamente, el primero en latín) en el allá lejano 2009, y hoy domina con comodidad las ventas en el segmento electrificado, con una participación de casi el 80% gracias a las variantes híbridas de sus modelos Corolla, Corolla Cross y RAV4, según cifras del Siomaa, el sistema de información online del mercado ligado a la asociación de concesionarios (Acara). En el primer trimestre de este año, patentó 1736 autos híbridos, un 33,8% más que en el mismo lapso de 2022, con el SUV Corolla Cross a la cabeza de esas ventas.

Principal impulsora en la industria de la tecnología de los híbridos, la automotriz japonesa definió como política dentro de su estrategia global de electrificación que para 2025 todos sus modelos tendrían una opción híbrida, tal como ya ocurre con el mediano Corolla. Eso incluye a su principal producto en la Argentina, fabricado en la planta de Zárate: la pick up Hilux. Según ese plan, la nueva generación de la camioneta –que ya está en desarrollo- debería sumar una opción híbrida dentro de dos años.

La Hilux lidera las ventas en su segmento en la Argentina hace 18 años y es el modelo más exportado de la industria local Gaston Colla Fotografia

Por las características de su uso vinculado con la actividad agropecuaria y la minería en zonas rurales alejadas de los centros urbanos, la electrificación de las pick ups es más compleja que la de un auto que se mueve la mayor parte del tiempo en las ciudades, explican en la industria. El tipo de cliente al que apuntan también es diferente, agregan. Toyota está estudiando en profundidad qué hacer al respecto, pero todo indica que la versión híbrida de la Hilux demorará más de lo esperado.

En una entrevista con LA NACION con motivo del nuevo modelo que la marca sumará a su planta de Zárate a partir de 2024, el utilitario Hiace, Masahiro Inoue, CEO de Toyota para América Latina y el Caribe, habló sobre la Hilux híbrida y la estrategia que seguirá la marca en los próximos años.

- ¿Cuál es su visión sobre la electrificación y el cambio que está atravesando la industria? –preguntó LA NACION-. Akio Toyoda, expresidente de la compañía, dijo más de una vez que el enemigo no es el motor de combustión, sino el cambio climático…

- La estrategia de Toyota para alcanzar la neutralidad de carbono plantea que nuestro enemigo es el dióxido de carbono (las emisiones), y para reducirlo hay varias formas: vehículos híbridos, a batería (eléctricos), con celda de hidrógeno y con combustible neutro de emisiones (e-fuel). Estamos produciendo autos y utilitarios en todo el mundo con una estrategia para cada país.

- En ese marco, ¿tendremos una Hilux híbrida en el futuro cercano?

- No habrá una Hilux híbrida todavía. Pero tenemos que encontrar el mejor camino para el diésel y el motor a combustión. No tendremos un hibrido todavía en IMV (por Innovative Multipropose Vehicle, vehículo innovador multipropósito en inglés, la plataforma sobre la que se desarrollaron la Hilux y el SUV SW4).

- Toyota señaló que para 2025 todos los modelos tendrían una versión híbrida, ¿eso sigue así?

- Sí, para 2025 en cada modelo habrá una versión electrificada o híbrida. Pero en el caso del IMV no tenemos aún información suficiente para decidir su producción. Hay muchos estudios en marcha.

- ¿Y en Brasil? ¿Toyota fabricará un nuevo modelo con versión híbrida a partir del próximo año?

- Sí, recientemente anunciamos una inversión para un modelo híbrido del segmento B (chico).

Al modelo al que se refiere Inoue para Brasil es el Toyota Yaris Cross, nuevo SUV del segmento B recientemente presentado en Indonesia para los mercados emergentes que le permitirá a la marca japonesa entrar a competir en el disputado nicho de los SUV chicos, donde hoy no tiene ningún representante. Si bien su nombre no está confirmado aún por la automotriz, todo indica que será ese modelo el que se producirá en el país vecino a partir del año que viene, tras una inversión de US$340 millones para la fábrica de Sorocaba, en San Pablo, anunciada este año. Ese Yaris Cross incluirá una versión híbrida.

En estudio

Pero en el caso de la Hilux, Toyota necesita más información sobre las preferencias de sus clientes para dar ese paso, según admite su propio presidente regional. La automotriz fabrica hoy en Zárate la octava generación de la camioneta, presentada a mediados de 2018, que ya tiene dos restylings encima desde ese momento.

A fines de 2022, en otra entrevista con LA NACION, Gustavo Salinas, presidente de la filial local de la automotriz, se había referido al tema en el mismo sentido. “Más que híbrida o eléctrica, Toyota tiene una política de electrificación. Hoy la industria discute en el mundo las distintas tecnologías, y nosotros creemos que no hay una respuesta única para cada región o mercado. Toyota anunció que cada modelo tendrá su alternativa electrificada y eso debería ocurrir también para Hilux. Hoy no tenemos definido si será híbrida, híbrida enchufable, eléctrica, se están explorando las posibilidades atendiendo a las necesidades del usuario y qué tecnología le puede llegar a generar valor al cliente. El uso de una pick up es diferente en Europa o en Asia de lo que puede ser Latinoamérica”, respondió entonces a la pregunta de si la nueva generación de la pick up incluiría sí o sí una variante híbrida.

La octava generación de la Hilux se exporta hoy a 23 países de la región, donde las condiciones de uso impulsadas por actividades como la agricultura y la minería son similares a las de la Argentina. La novena generación que está en desarrollo podría tomar elementos de la recientemente presentada Toyota Tacoma, la pick up mediana que la marca nipona vende en el mercado norteamericano. La nueva Tacoma contará con una versión híbrida.

La nueva Toyota Tacoma, lanzada en Estados Unidos, podría anticipar las formas de la nueva generación de la Hilux

A fin de 2022, en Tailandia –donde también fabrica la Hilux-, Toyota presentó un concept de una pick up 100% eléctrica, bajo el nombre Hilux Revo BEV, lo cual abrió la puerta a que exista una versión a batería de su famosa camioneta en los próximos años. Para 2030, la marca proyecta vender 3,5 millones de vehículos 100% eléctricos en todo el mundo, según indicó en ese mismo evento.

Pero la versión híbrida salida de la planta de Zárate, por ahora, no está confirmada.