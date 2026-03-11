Los autos con caja automática más baratos en marzo 2026

Años atrás, la transmisión automática en los autos estaba reservada casi exclusivamente a modelos de alta gama o a mercados muy puntuales. Con el tiempo y de la mano de la mayor comodidad que ofrece en el uso diario, se consolidó como una tendencia a nivel global. Tal es así que algunos fabricantes optaron por discontinuar las versiones con caja manual y concentrar su oferta únicamente en variantes automáticas.

En paralelo, uno de los factores clave que impulsó este cambio fue la reducción de la brecha de precios entre los vehículos con transmisión manual y automática. Las diferencias ahora no son tan amplias como antes, además de que las transmisiones manuales se reservan para unidades de entrada de gama; mientras que las versiones de mayor equipamiento cuentan con caja automática.

Teniendo todo eso en cuenta, estos son los 10 modelos más económicos del mercado argentino que vienen con transmisión automática en marzo de 2026 (para la comparación se tomó la versión más accesible con esta caja disponible por modelo):

JMEV Easy 3: US$18.900

US$18.900 Hyundai HB20 (Comfort Plus AT 1.6): $29.900.000

$29.900.000 JACS2 (1.5 CVT Luxury LV): US$21.900

US$21.900 Citroën C3 (VTi AT Feel Pack): $32.070.000

$32.070.000 BYD Dolphin Mini (GL): US$22.990

US$22.990 Fiat Argo (Drive 1.3L CVT): $32.650.000

$32.650.000 Toyota Yaris (XS 1.5 CVT): $34.284.000

$34.284.000 Chevrolet Onix (LTZ 1.0 AT): $34.696.900

$34.696.900 Renault Stepway (Intens CVT): $36.900.000

$36.900.000 Fiat Cronos (Drive Pack Plus 1.3 GSE CVT): $37.430.000

Para este tercer mes del año, el JMEV Easy 3 continúa liderando el listado de los modelos con caja automática más económicos del mercado. Se trata de un vehículo de origen chino que llegó a la Argentina en la segunda mitad de 2025 de la mano del Grupo Antelo. Desde su lanzamiento se mantuvo como la opción más accesible dentro de este tipo de transmisiones y, además, se destaca por ser un modelo 100% eléctrico. Actualmente tiene un precio de lista de US$18.900.

JMEV Easy 3

Detrás de este modelo se ubicó el Hyundai HB20, que recientemente cumplió su primer año en el mercado local. La versión equipada con caja automática más económica registró una baja respecto de meses anteriores: mientras que antes se comercializaba por $31 millones, ahora figura con un precio de $29,9 millones, lo que lo posiciona como uno de los autos automáticos más accesibles dentro de los modelos con motor a combustión.

Hyundai HB20

En el tercer lugar aparece el JAC S2, que además se destaca por ser el SUV automático más económico del mercado. Este modelo también es de origen chino y se ofrece con un precio de lista de US$21.900, lo que lo ubica entre las alternativas más accesibles dentro del segmento de los utilitarios deportivos.

JAC S2

La cuarta posición la ocupa el Citroën C3, uno de los modelos más populares dentro del segmento de autos compactos en el país. En su versión equipada con transmisión automática tiene un precio de lista de $32.070.000, lo que lo mantiene dentro del grupo de opciones más económicas del mercado.

Citroën C3

Para cerrar el top 5 aparece el BYD Dolphin Mini, el citycar eléctrico con el que el gigante chino BYD desembarcó en el mercado local. En su versión de entrada de gama se ofrece con un precio de US$22.990 y se posiciona como otra de las alternativas eléctricas más accesibles entre los vehículos con caja automática disponibles en la Argentina. Este modelo logró comercializar 514 unidades entre enero y febrero y de a poco se metió entre los 50 modelos más vendidos del país, según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara).