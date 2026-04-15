¿Los autos eléctricos se prenden fuego con mayor facilidad y es más difícil apagarlos?

Este martes se desató un feroz incendio en uno de los estacionamientos de BYD, el gigante automotriz chino, en Shenzhen, China. El hecho reavivó un debate recurrente, que es el de si los autos eléctricos son más propensos a incendiarse y si, en caso de fuego, resultan más complejos de extinguir que los vehículos tradicionales a combustión.

En concreto, es un mito que los autos eléctricos se incendian con mayor frecuencia que los modelos nafteros. De hecho, diversos estudios internacionales muestran que la tasa de incendios en vehículos eléctricos es, en realidad, más baja que la registrada en autos con motor térmico.

Sin embargo, la principal diferencia aparece en el proceso de extinción. Cuando se produce un incendio en una batería de iones de litio, el fenómeno puede ser más prolongado y complejo: el fuego puede reactivarse y demandar hasta 48 horas para quedar completamente controlado. Por eso, se requieren protocolos específicos, como el uso de grandes volúmenes de agua o mantas térmicas especiales para contener la propagación.

Entonces, aunque la probabilidad de incendio en un auto eléctrico es menor que en uno naftero, si el fuego ocurre puede extenderse durante más tiempo y requerir hasta dos días para ser completamente controlado.

¿Qué dijo BYD sobre el incendio y cómo impacta en la Argentina?

En relación con el incendio, imágenes verificadas por la agencia Reuters mostraron una densa columna de humo elevándose desde un edificio de varios pisos en el distrito de Pingshan. En el lugar trabajaron dotaciones de bomberos y efectivos policiales para controlar la situación. Hasta el momento, no se informó una causa oficial sobre el origen del fuego.

Un feroz incendio se desató en el estacionamiento de una de las mayores automotrices de China

Desde la automotriz explicaron, a través de un comunicado oficial, que el predio afectado estaba destinado a unidades de prueba y vehículos descartados. En ese marco, aseguraron que los daños no impactan en la operación comercial de la compañía a nivel global.

Además, la marca aclaró que el incidente “no tiene relación con el stock destinado a la venta” y que la operatoria en la Argentina continuará sin cambios, tanto en términos de disponibilidad de unidades como en los planes de expansión previstos.