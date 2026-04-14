Cuál es el equipamiento obligatorio en autos en la Argentina

Los vehículos 0km que se comercializan en el país deben cumplir con un piso mínimo de seguridad definido por la normativa vigente. Es decir, existe un equipamiento obligatorio que los autos deben incorporar de serie para poder ser homologados y vendidos en el país.

A su vez, la ley también establece ciertos elementos que los conductores deben llevar a bordo al circular, independientemente de lo que traiga el vehículo de fábrica, que suelen venir con la compra de un auto nuevo.

Actualmente, todos los vehículos deben contar, como mínimo, con doble airbag frontal y sistema de frenos ABS (desde 2014). Además, desde 2022 es obligatorio el control electrónico de estabilidad (ESP), una tecnología clave para prevenir pérdidas de control. Estos requisitos están alineados con estándares internacionales y buscan reducir la siniestralidad vial.

Por otro lado, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) establece la obligatoriedad de portar un kit de seguridad dentro del vehículo, que también es verificado en la Verificación Técnica Vehicular (VTV). Este kit debe contar de manera obligatoria con:

Matafuegos vigente

Balizas triangulares portátiles

El matafuegos debe estar correctamente sujetado y en vigencia

Más allá de lo exigido por ley, existen otros elementos que no son obligatorios pero sí altamente recomendados para mejorar la seguridad y la respuesta ante imprevistos.

Entre ellos se encuentran el chaleco reflectivo, clave para ser visible al descender del vehículo en la ruta; la rueda de auxilio con la presión correspondiente, junto al gato y llave de ajuste, y un botiquín de primeros auxilios.

En este último caso, si bien no es obligatorio, contar con un botiquín puede resultar determinante ante una emergencia, especialmente en trayectos largos o en zonas donde la asistencia médica puede demorar.

Se recomienda que sea compacto, resistente y fácil de transportar. En su interior debería incluir elementos básicos como gasas, vendas, apósitos, desinfectantes (alcohol o agua oxigenada), analgésicos de uso común, guantes descartables y tijeras, entre otros.

El botiquín no es obligatorio New Africa - Shutterstock

También pueden sumarse insumos como manta térmica, solución fisiológica, rehidratantes y una linterna. Incluso, disponer de un manual básico de primeros auxilios puede ser de gran ayuda para quienes no cuentan con conocimientos específicos sobre cómo actuar ante distintas situaciones.