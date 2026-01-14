Cómo son los autos que secuestró la Aduana de una red de contrabando que llegaban desde Paraguay

La Aduana desmanteló una red de contrabando de automóviles de alta gama, que culminó con el secuestro de vehículos de lujo y la detención de dos ciudadanos argentinos. El procedimiento, que involucró a la Dirección General de Aduanas (DGA), la Policía de la Ciudad, Migraciones y DGI, se realizó mediante cinco allanamientos simultáneos en el AMBA.

Según la información que compartió el organismo, la investigación se inició tras una advertencia de la Aduana en Paso de los Libres, detectando un esquema ilícito de importación desde países limítrofes.

Como resultado, se incautaron cuatro vehículos de alta gama: dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang, valuados en más de $100 millones por unidad, ingresados fraudulentamente. Una camioneta Toyota SW4 argentina también fue secuestrada.

Cómo son los autos secuestrados por Aduana

Por las imágenes difundidas tras los allanamientos, los vehículos secuestrados corresponden a un Chevrolet Camaro año 2011, otro mismo modelo del 2013 y un Ford Mustang del 2014. En el caso de los Camaro, uno de ellos presenta un ploteo especial inspirado en Bumblebee, el icónico personaje de la saga Transformers (2007-2023), una estética que suele utilizarse en producciones audiovisuales y eventos para reforzar el impacto visual del modelo.

Uno de los modelos secuestrados es un Chevrolet Camaro con la estética de "Bumblebee"

Desde el punto de vista técnico, los Chevrolet Camaro 2011 y 2013 pertenecen a la quinta generación del modelo, una de las más reconocidas a nivel global por su rediseño moderno y su fuerte impronta deportiva. En su triunfal retorno, el Camaro se ofrecía con motores V6 de 3.6 litros, con potencias que rondaban los 312 a 323 CV y también con el clásico V8 de 6.2 litros, capaz de entregar entre 400 y 426 CV según versión.

Asociados a cajas manuales o automáticas de seis marchas y tracción trasera, estos conjuntos permitían aceleraciones de 0 a 100 km/h cercanas a los 5 segundos en las variantes V8, consolidándolo como uno de los muscle cars más relevantes de la década.

Por su parte, el Ford Mustang 2015, ya correspondiente a la sexta generación del modelo, se comercializaba con motores EcoBoost 2.3 turbo de unos 310 CV, además de versiones V8 5.0 litros con potencias que rondaban los 435 CV.

Ford Mustang sexta generación

Al igual que el Camaro, se trata de un deportivo de tracción trasera, con puesta a punto orientada al alto rendimiento y un diseño que mantiene los rasgos clásicos del Mustang, lo que lo convirtió en uno de los autos más reconocibles del mundo. Esa combinación de potencia E imagen global difundida explica su elevada valuación y su frecuente utilización en alquileres para clips musicales, sesiones fotográficas y exhibiciones.

Detalles del caso

Los procedimientos permitieron la detención e incomunicación de dos individuos, ambos argentinos. Durante los allanamientos se confiscaron $30 millones y US$20.000, además de un arma de fuego sin documentación reglamentaria.

Se incautaron dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang valuados en más de $100 millones por unidad Policía de la Ciudad

La maniobra explotaba un vacío en el Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur (Resolución General 1419/03 AFIP). Ciudadanos de países vecinos ingresaban los automóviles a la Argentina bajo excusa turística y una vez en territorio nacional, eran dejados ilícitamente para uso de sus verdaderos propietarios, mientras los ingresantes retornaban a sus países de origen sin los rodados.

Los elementos recabados por Aduana y fuerzas intervinientes sugieren que la operación era orquestada por dos ciudadanos radicados en CABA. Estos mantenían un perfil público, exhibiendo los automóviles en sus redes sociales y en videoclips de artistas como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez. Además de la exposición mediática, los vehículos se alquilaban para diversas producciones. Uno de los presuntos cabecillas alegaba ser dueño de una productora de “eventos multitudinarios”, sin registrar actividad económica declarada ante ARCA.

Los artistas y famosos que hicieron videos con los autos ingresados de manera ilegal al país

Según el artículo 865 del Código Aduanero, los responsables podrían enfrentar penas de prisión de hasta 10 años por contrabando agravado. La investigación, instruida por el fiscal Marcelo Bernachea de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú y autorizada por el Dr. Marcelo Cardozo del Juzgado Federal de Puerto Iguazú, continúa en curso. Los indicios sugieren que este esquema ilícito opera desde, al menos, el año 2023.