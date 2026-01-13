Estos son los precios de todas las pickups en enero 2026

Las chatas medianas son un pilar productivo de la industria automotriz argentina; cuánto aumentaron para este año
- 3 minutos de lectura'
El mercado de pickups medianas mostró comportamientos dispares en materia de precios en el comienzo de año, con aumentos generalizados en algunos modelos y listas congeladas en otros. El ajuste más marcado fue el de la Volkswagen Amarok, que aplicó un incremento uniforme del 2% en toda la gama.
En el caso de la Toyota Hilux, la marca japonesa convalidó un aumento cercano al 1,7% en prácticamente todas sus versiones, manteniendo una estructura de precios pareja en la transición de diciembre a enero. La Ford Ranger registró un ajuste más moderado, con subas del orden del 1,2% en la mayoría de sus configuraciones.
Entre las marcas que optaron por mantener sus precios sin cambios aparece la Nissan Frontier, que no registró variaciones mes a mes en ninguna de sus versiones. La misma estrategia de estabilidad se observó en la Chevrolet S10 y en la Renault Alaskan, cuyas listas de enero replican los valores de diciembre.
La Fiat Titano, en tanto, aplicó un ajuste leve, cercano al 0,8%, en toda su gama. Por último, la RAM Dakota no mostró modificaciones de precios. Los modelos que cotizan en dólares, como los de JAC, Maxus y Great Wall tampoco tuvieron cambios.
Toyota Hilux
4X2:
- DX MT 4x2: $48.405.000
- DX AT 4x2: $49.759.000
- SR MT 4x2: $55.507.000
- SR AT 4x2: $58.023.000
- SRV AT 4x2: $66.247.000
- SRX AT 4x2: $76.468.000
4X4:
- DX MT 4x4: $56.692.000
- DX AT 4x4: $58.276.000
- SR MT 4x4: $65.218.000
- SR AT 4x4: $68.033.000
- SRV AT 4x4: $74.957.000
- SRV+ AT 4x4: $78.349.000
- SRX AT 4x4: $82.776.000
- GR-Sport AT 4x4: $87.661.000
Ford Ranger
4X2:
- XL: $50.458.100
- XLS MT: $58.458.300
- XLT Biturbo 4x2 AT: $67.366.030
4X4:
- XL: $53.980.990
- XLS V6 3.0L: $70.794.800
- Black MT: $68.760.300
- XLT Biturbo AT: $72.972.600
- XLT V6 (nuevo agregado): $80.909.400
- LTD Biturbo AT: $79.011.700
- LTD+ V6 AWD AT: $88.093.590
Volkswagen Amarok
4X2:
- Trendline TDI MT: $58.255.550
- Comfortline TDI MT: $64.638.750
- Comfortline TDI AT: $70.562.650
- Highline TDI MT: $71.498.850
- Highline TDI AT: $78.478.350
4X4:
- Trendline TDI MT: $67.471.800
- Comfortline V6 AT: $83.783.950
- Highline V6 AT: $98.226.250
- Extreme V6 AT: $104.830.350
- Hero V6 AT: $104.830.350
- Black Style V6 AT: $105.156.800
Nissan Frontier
4X2:
- S MT: $46.631.100
- S AT: $49.513.900
- XE MT: $60.076.900
- XE AT: $63.758.200
- Platinum AT: $64.580.800
4X4:
- S MT: $52.061.600
- X-Gear AT: $59.822.300
- XE MT: $59.762.400
- Platinum AT: $69.989.600
- Pro4X AT: $72.013.400
Chevrolet S10
4X2:
- WT MT: $48.596.900
4X4:
- WT MT: $55.039.900
- WT AT: $57.385.900
- Z71 AT: $64.629.900
- LTZ AT: $69.915.900
- HC AT: $73.852.900
Renault Alaskan
4X2:
- Confort MT: $53.790.000
- Emotion MT: $58.220.000
- Intens MT: $63.130.000
- Intens AT: $65.450.000
4X4:
- Confort MT: $59.800.000
- Emotion MT: $64.810.000
- Intens AT: $69.350.000
- Intens Noir MT: $68.470.000
- Intens Noir AT: $71.570.000
- Iconic AT: $78.700.000
Fiat Titano
4X2:
- Endurance MT: $49.980.000
4X4:
- Endurance MT: $52.890.000
- Freedom MT: $58.240.000
- Freedom Plus AT: $63.960.000
- Ranch AT: $69.060.000
RAM Dakota
4X4:
- Warlock AT: $69.000.000
- Laramie AT: $71.000.000
JAC
- T8 4x4 MT: US$34.900
- T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
Maxus
- T60 4x2 MT: US$32.000
- T60 4x4 AT: US$36.000
Great Wall
- Poer Elite 4x2: US$24.730
- Poer Elite 4x4: US$32.697