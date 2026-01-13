LA NACION

Estos son los precios de todas las pickups en enero 2026

Las chatas medianas son un pilar productivo de la industria automotriz argentina; cuánto aumentaron para este año

La Toyota Hilux fue el modelo más vendido en 2025
El mercado de pickups medianas mostró comportamientos dispares en materia de precios en el comienzo de año, con aumentos generalizados en algunos modelos y listas congeladas en otros. El ajuste más marcado fue el de la Volkswagen Amarok, que aplicó un incremento uniforme del 2% en toda la gama.

En el caso de la Toyota Hilux, la marca japonesa convalidó un aumento cercano al 1,7% en prácticamente todas sus versiones, manteniendo una estructura de precios pareja en la transición de diciembre a enero. La Ford Ranger registró un ajuste más moderado, con subas del orden del 1,2% en la mayoría de sus configuraciones.

Llega una nueva automotriz a la Argentina y lanzará dos SUV con tecnología revolucionaria

Entre las marcas que optaron por mantener sus precios sin cambios aparece la Nissan Frontier, que no registró variaciones mes a mes en ninguna de sus versiones. La misma estrategia de estabilidad se observó en la Chevrolet S10 y en la Renault Alaskan, cuyas listas de enero replican los valores de diciembre.

La Fiat Titano, en tanto, aplicó un ajuste leve, cercano al 0,8%, en toda su gama. Por último, la RAM Dakota no mostró modificaciones de precios. Los modelos que cotizan en dólares, como los de JAC, Maxus y Great Wall tampoco tuvieron cambios.

Toyota Hilux

4X2:

  • DX MT 4x2: $48.405.000
  • DX AT 4x2: $49.759.000
  • SR MT 4x2: $55.507.000
  • SR AT 4x2: $58.023.000
  • SRV AT 4x2: $66.247.000
  • SRX AT 4x2: $76.468.000
La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $48.405.000
4X4:

  • DX MT 4x4: $56.692.000
  • DX AT 4x4: $58.276.000
  • SR MT 4x4: $65.218.000
  • SR AT 4x4: $68.033.000
  • SRV AT 4x4: $74.957.000
  • SRV+ AT 4x4: $78.349.000
  • SRX AT 4x4: $82.776.000
  • GR-Sport AT 4x4: $87.661.000

Ford Ranger

4X2:

  • XL: $50.458.100
  • XLS MT: $58.458.300
  • XLT Biturbo 4x2 AT: $67.366.030
El modelo estadounidense se consigue desde los $50.458.100
4X4:

  • XL: $53.980.990
  • XLS V6 3.0L: $70.794.800
  • Black MT: $68.760.300
  • XLT Biturbo AT: $72.972.600
  • XLT V6 (nuevo agregado): $80.909.400
  • LTD Biturbo AT: $79.011.700
  • LTD+ V6 AWD AT: $88.093.590

Volkswagen Amarok

4X2:

  • Trendline TDI MT: $58.255.550
  • Comfortline TDI MT: $64.638.750
  • Comfortline TDI AT: $70.562.650
  • Highline TDI MT: $71.498.850
  • Highline TDI AT: $78.478.350

4X4:

  • Trendline TDI MT: $67.471.800
  • Comfortline V6 AT: $83.783.950
  • Highline V6 AT: $98.226.250
  • Extreme V6 AT: $104.830.350
  • Hero V6 AT: $104.830.350
  • Black Style V6 AT: $105.156.800
La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $58.255.550
Nissan Frontier

4X2:

  • S MT: $46.631.100
  • S AT: $49.513.900
  • XE MT: $60.076.900
  • XE AT: $63.758.200
  • Platinum AT: $64.580.800

4X4:

  • S MT: $52.061.600
  • X-Gear AT: $59.822.300
  • XE MT: $59.762.400
  • Platinum AT: $69.989.600
  • Pro4X AT: $72.013.400
La Frontier figura desde los $46.631.100 en su versión de entrada de gama
Chevrolet S10

4X2:

  • WT MT: $48.596.900

4X4:

  • WT MT: $55.039.900
  • WT AT: $57.385.900
  • Z71 AT: $64.629.900
  • LTZ AT: $69.915.900
  • HC AT: $73.852.900
La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $48.596.900
Renault Alaskan

4X2:

  • Confort MT: $53.790.000
  • Emotion MT: $58.220.000
  • Intens MT: $63.130.000
  • Intens AT: $65.450.000

4X4:

  • Confort MT: $59.800.000
  • Emotion MT: $64.810.000
  • Intens AT: $69.350.000
  • Intens Noir MT: $68.470.000
  • Intens Noir AT: $71.570.000
  • Iconic AT: $78.700.000
La Alaskan se puede conseguir desde los $53.790.000
Fiat Titano

4X2:

  • Endurance MT: $49.980.000

4X4:

  • Endurance MT: $52.890.000
  • Freedom MT: $58.240.000
  • Freedom Plus AT: $63.960.000
  • Ranch AT: $69.060.000
La Fiat Titano figura desde los $49.980.000
RAM Dakota

4X4:

  • Warlock AT: $69.000.000
  • Laramie AT: $71.000.000
La RAM Dakota cotiza desde los $69.000.000 en la versión Warlock
JAC

  • T8 4x4 MT: US$34.900
  • T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500
La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500
Maxus

  • T60 4x2 MT: US$32.000
  • T60 4x4 AT: US$36.000
La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000
La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000

Great Wall

  • Poer Elite 4x2: US$24.730
  • Poer Elite 4x4: US$32.697
El modelo chino Great Wall Poer es otro de los más competitivos por precio
