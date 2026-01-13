Estos son los precios de todas las pickups en enero 2026

El mercado de pickups medianas mostró comportamientos dispares en materia de precios en el comienzo de año, con aumentos generalizados en algunos modelos y listas congeladas en otros. El ajuste más marcado fue el de la Volkswagen Amarok, que aplicó un incremento uniforme del 2% en toda la gama.

En el caso de la Toyota Hilux, la marca japonesa convalidó un aumento cercano al 1,7% en prácticamente todas sus versiones, manteniendo una estructura de precios pareja en la transición de diciembre a enero. La Ford Ranger registró un ajuste más moderado, con subas del orden del 1,2% en la mayoría de sus configuraciones.

Entre las marcas que optaron por mantener sus precios sin cambios aparece la Nissan Frontier, que no registró variaciones mes a mes en ninguna de sus versiones. La misma estrategia de estabilidad se observó en la Chevrolet S10 y en la Renault Alaskan, cuyas listas de enero replican los valores de diciembre.

La Fiat Titano, en tanto, aplicó un ajuste leve, cercano al 0,8%, en toda su gama. Por último, la RAM Dakota no mostró modificaciones de precios. Los modelos que cotizan en dólares, como los de JAC, Maxus y Great Wall tampoco tuvieron cambios.

Toyota Hilux

4X2:

DX MT 4x2: $48.405.000

DX AT 4x2: $49.759.000

SR MT 4x2: $55.507.000

SR AT 4x2: $58.023.000

SRV AT 4x2: $66.247.000

SRX AT 4x2: $76.468.000

La versión más económica de la Hilux cabina doble arranca en los $48.405.000

4X4:

DX MT 4x4: $56.692.000

DX AT 4x4: $58.276.000

SR MT 4x4: $65.218.000

SR AT 4x4: $68.033.000

SRV AT 4x4: $74.957.000

SRV+ AT 4x4: $78.349.000

SRX AT 4x4: $82.776.000

GR-Sport AT 4x4: $87.661.000

Ford Ranger

4X2:

XL: $50.458.100

XLS MT: $58.458.300

XLT Biturbo 4x2 AT: $67.366.030

El modelo estadounidense se consigue desde los $50.458.100

4X4:

XL: $53.980.990

XLS V6 3.0L: $70.794.800

Black MT: $68.760.300

XLT Biturbo AT: $72.972.600

XLT V6 (nuevo agregado): $80.909.400

LTD Biturbo AT: $79.011.700

LTD+ V6 AWD AT: $88.093.590

Volkswagen Amarok

4X2:

Trendline TDI MT: $58.255.550

Comfortline TDI MT: $64.638.750

Comfortline TDI AT: $70.562.650

Highline TDI MT: $71.498.850

Highline TDI AT: $78.478.350

4X4:

Trendline TDI MT: $67.471.800

Comfortline V6 AT: $83.783.950

Highline V6 AT: $98.226.250

Extreme V6 AT: $104.830.350

Hero V6 AT: $104.830.350

Black Style V6 AT: $105.156.800

La Volkswagen Amarok se ofrece desde los $58.255.550

Nissan Frontier

4X2:

S MT : $46.631.100

S AT : $49.513.900

XE MT : $60.076.900

XE AT : $63.758.200

: $63.758.200 Platinum AT: $64.580.800

4X4:

S MT : $52.061.600

X-Gear AT : $59.822.300

XE MT : $59.762.400

Platinum AT : $69.989.600

Pro4X AT: $72.013.400

La Frontier figura desde los $46.631.100 en su versión de entrada de gama

Chevrolet S10

4X2:

WT MT: $48.596.900

4X4:

WT MT : $55.039.900

WT AT : $57.385.900

Z71 AT : $64.629.900

LTZ AT : $69.915.900

HC AT: $73.852.900

La pick up mediana de Chevrolet figura desde los $48.596.900

Renault Alaskan

4X2:

Confort MT: $53.790.000

Emotion MT: $58.220.000

Intens MT: $63.130.000

Intens AT: $65.450.000

4X4:

Confort MT: $59.800.000

Emotion MT: $64.810.000

Intens AT: $69.350.000

Intens Noir MT: $68.470.000

Intens Noir AT: $71.570.000

Iconic AT: $78.700.000

La Alaskan se puede conseguir desde los $53.790.000

Fiat Titano

4X2:

Endurance MT: $49.980.000

4X4:

Endurance MT: $52.890.000

Freedom MT: $58.240.000

Freedom Plus AT: $63.960.000

Ranch AT: $69.060.000

La Fiat Titano figura desde los $49.980.000

RAM Dakota

4X4:

Warlock AT: $69.000.000

Laramie AT: $71.000.000

La RAM Dakota cotiza desde los $69.000.000 en la versión Warlock

JAC

T8 4x4 MT: US$34.900

T9 Luxury 4x4 AT: US$38.500

La nueva JAC T9 cotiza a US$38.500

Maxus

T60 4x2 MT: US$32.000

T60 4x4 AT: US$36.000

La Maxus T60 en su versión manual figura a US$32.000

Great Wall

Poer Elite 4x2: US$24.730

US$24.730 Poer Elite 4x4: US$32.697