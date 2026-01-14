Ingresaban autos de lujo desde Paraguay como “turistas”, pero se los vendían a argentinos
Tras llevarse a cabo cinco allanamientos en forma conjunta en la región metropolitana se secuestraron cuatro rodados de alta gama y se detuvieron dos argentinos que vivían en el distrito porteño
- 3 minutos de lectura'
En las últimas horas, la Aduana secuestró cuatro autos de alta gama —dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang— que habían sido ingresados al país de manera ilegal. Los vehículos, valuados en más de $100.000.000 (unos US$68.000) cada uno, habían entrado desde Paraguay con personas que decían haber llegado a la Argentina como turistas, pero la investigación determinó que estaban destinados a dos ciudadanos radicados en el centro porteño.
La maniobra fue detectada tras una investigación iniciada en la ciudad correntina de Paso de los Libres. Según fuentes policiales porteñas, el organismo aduanero advirtió la existencia de un esquema de contrabando de vehículos desde países limítrofes que se habría iniciado, al menos, en 2023.
El mecanismo consistía en que personas residentes en países vecinos ingresaban los autos a la Argentina como turistas. Sin embargo, al regresar a su lugar de origen, dejaban los rodados en territorio argentino para que fueran utilizados por sus verdaderos dueños. De ese modo, se hacía un uso indebido del Régimen de Circulación de Vehículos en el Mercosur, establecido por la Resolución General 1419/03 de la AFIP.
La investigación, instruida por el fiscal Marcelo Bernachea de la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, determinó que la maniobra se realizaba por encargo de dos ciudadanos radicados en la ciudad de Buenos Aires quienes, agregaron las fuentes, mantenían un perfil elevado en redes sociales y exhibían los automóviles de alta gama en videoclips de reconocidos artistas locales como La Joaqui, L-Gante y Eugenia “La China” Suárez, además de alquilarlos para producciones. Uno de ellos, incluso, alegaba ser dueño de una productora de “eventos multitudinarios”, pero no tenía actividad económica declarada ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Por orden del juez federal de Puerto Iguazú, Marcelo Cardozo, se realizaron cinco allanamientos simultáneos en la región metropolitana. Los operativos estuvieron a cargo de la División Contravenciones y Faltas de la Policía de la Ciudad, con la participación de la Dirección Nacional de Migraciones y la Dirección General Impositiva.
Los agentes especializados secuestraron cuatro automóviles de alta gama radicados formalmente en Paraguay, dos Chevrolet Camaro y dos Ford Mustang. Una camioneta Toyota SW4 de matrícula argentina también fue incautada.
Además, como resultado de los procedimientos, dos ciudadanos argentinos fueron detenidos e incomunicados y se secuestraron $30.000.000, US$20.000 y un arma de fuego sin documentación respaldatoria. En términos del artículo 865 del Código Aduanero, a los imputados les podrían caber penas de hasta 10 años de prisión por el delito de contrabando agravado.
