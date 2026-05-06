Las razones por las que hasta las crisis juegan a favor de los autos chinos

Los costarricenses compran más vehículos eléctricos por persona que casi cualquier otro país del hemisferio occidental, un hecho que no sorprendería a nadie que se detuviera recientemente en el Croc Skywalk, una atracción turística sobre un río de aguas lentas donde la gente puede observar cocodrilos tomando el sol.

Numerosos vehículos eléctricos, la mayoría fabricados por empresas chinas como Geely y BYD, estaban estacionados frente a una tienda de regalos y a un restaurante, ambos cercanos al lugar, a una hora y media al sur de San José, la capital.

Varios autos estaban enchufados a un banco de relucientes cargadores mientras sus propietarios observaban a un cocodrilo solitario descansar en aguas turbias.

Costa Rica es un ejemplo destacado de cómo los vehículos eléctricos están ganando popularidad rápidamente en muchos países menos ricos que no forman parte de los gigantescos mercados automotrices de Estados Unidos, Europa y China. Hay indicios de que la guerra en Irán, que ha elevado drásticamente los precios de la gasolina y el gasóleo, está acelerando esta tendencia.

Costa Rica es un ejemplo destacado de cómo los vehículos eléctricos están ganando popularidad rápidamente (Tony Cenicola/The New York Times) TONY CENICOLA - NYTNS

Las ventas de vehículos eléctricos en América Latina, África y gran parte de Asia —un conjunto que incluye a miles de millones de personas pero que los analistas suelen denominar “resto del mundo”— se dispararon un 79 por ciento en marzo en comparación con el año anterior, según Benchmark Mineral Intelligence, una firma de investigación. Durante todo 2025, las ventas de autos eléctricos en estos países aumentaron un 48 por ciento.

En total, los vehículos eléctricos representaron el 18 por ciento de todas las ventas de autos nuevos en Costa Rica durante los primeros tres meses del año, solo superados por Uruguay en América Latina. Esta cifra triplica la de Estados Unidos, donde Tesla inició la revolución moderna del automóvil eléctrico hace unos 14 años con su Modelo S.

Los gobiernos de Costa Rica, Etiopía, Uruguay y muchos otros países están promoviendo los vehículos eléctricos como una forma de reducir su dependencia del petróleo importado, que supone una carga para sus economías y sus valiosas reservas de divisas. Costa Rica no produce petróleo y genera casi toda su electricidad a partir de energía hidroeléctrica.

Kattia Cambronero, miembro de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, quien en abril impulsó una ley para acelerar la construcción de estaciones de carga, dijo que esto le otorga a su país soberanía energética.

Kattia Cambronero, legisladora de la Asamblea Legislativa, dice que los autos eléctricos pueden aportar seguridad energética a Costa Rica (Tony Cenicola/The New York Times) TONY CENICOLA - NYTNS

Se espera que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, un populista de derecha, firme la legislación aunque él y Cambronero son acérrimos rivales políticos. Ningún político costarricense quiere enemistarse con los propietarios de vehículos eléctricos, un electorado cada vez más numeroso.

Costa Rica también muestra lo que ocurre cuando no hay barreras para los vehículos económicos fabricados en China. BYD, Geely, MG y otras decenas de marcas chinas han tomado rápidamente el control de un mercado antes dominado por fabricantes japoneses, estadounidenses y europeos. Los modelos de los fabricantes occidentales, incluido Tesla, son prácticamente invisibles.

Al menos tres modelos eléctricos chinos se venden por menos de 20.000 dólares, según Asomove, una asociación costarricense de vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos son cada vez más accesibles en países como Costa Rica, que es relativamente próspero según los estándares centroamericanos, pero tiene un ingreso per cápita de apenas una cuarta parte del de Estados Unidos.

Silvia Rojas, directora ejecutiva de Asomove, dijo que cuando la organización encuestó a sus miembros, el 70 por ciento dijo que se pasó a un vehículo eléctrico para ahorrar dinero y no por el medioambiente ni por la salud.

La mayoría de las personas tiene trayectos cortos, y con algunos autos es posible conducir desde San José, en el centro del país, hasta la costa del Pacífico y regresar sin necesidad de recargar.

En Costa Rica, los vehículos eléctricos representaron el 18 por ciento de las ventas de autos nuevos durante los tres primeros meses del año (Tony Cenicola/The New York Times) TONY CENICOLA - NYTNS

Costa Rica empezó a fomentar la propiedad de vehículos eléctricos en 2018 al eximirlos de impuestos y tarifas. El objetivo era ayudar al medio ambiente, en línea con las políticas de sostenibilidad de Costa Rica, dijo Rojas, quien ayudó a aprobar la ley como asistente legislativa. El ecoturismo es una industria importante.

Ahora, con los precios del petróleo altos, la política parece acertada. Pero Costa Rica y otros países más pobres siguen siendo vulnerables. La mayoría de los camiones pesados funcionan con gasóleo y los autos con motores de combustión interna siguen representando la mayor parte de las ventas de vehículos nuevos.

La popularidad de los vehículos eléctricos ayuda, dijo Sergio Capón, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica, pero añadió que están preocupados por la capacidad de la matriz eléctrica del país para sostener ese crecimiento.

El clima seco afectó la producción hidroeléctrica hace algunos años y casi provocó racionamientos de energía. Se necesita hacer más para aprovechar la abundante luz solar de Costa Rica y generar energía solar, dijo Capón.

Marco Acuña, director ejecutivo del Grupo ICE, la mayor empresa de servicios públicos de Costa Rica, señaló que los vehículos eléctricos suelen cargarse por la noche, cuando las tarifas son más bajas, y que la empresa está invirtiendo en nueva generación de energía, incluida la solar. Acuña añadió que no ve ningún problema en suministrar electricidad a los autos eléctricos.

Los vehículos eléctricos son cada vez más populares, aunque poseer uno requiere cierta paciencia.

En el Croc Skywalk, los dos cargadores más potentes no estaban en uso, probablemente porque tenían enchufes incompatibles con los autos chinos.

En la tienda de regalos, un empleado dejó de cobrar refrescos, llaveros de recuerdo y sombreros de paja para buscar un adaptador que permitiera al conductor de un BYD de fabricación china utilizar un cargador de baja potencia. Pero otro cliente ya lo había tomado prestado.

Afuera, Aramis Pérez Mora, profesor de ingeniería eléctrica en la Universidad de Costa Rica, luchaba por conectar su Toyota eléctrico. El enchufe del cargador encajaba, pero el software del vehículo no era compatible.

Pérez, quien ha investigado los fallos en la infraestructura de vehículos eléctricos de Costa Rica, se alegró de ver varios cargadores a lo largo de una ruta muy transitada que conecta San José con la costa del Pacífico. Pero se preguntó por qué los enchufes estaban diseñados para modelos europeos que muy pocos costarricenses compran.

Observó que la idea es buena, pero la implementación es deficiente.

Las ventas de vehículos eléctricos comenzaron a despegar en 2023, cuando los modelos chinos empezaron a aparecer en grandes cantidades. Algunos se vendían a través de distribuidores autorizados, pero muchos fueron importados por costarricenses que los compraron a concesionarios en China y los transportaron en buques portacontenedores.

El director ejecutivo de Grupo Purdy, la mayor empresa concesionaria de autos de Costa Rica, describió la transición a los autos eléctricos como “probablemente la mayor disrupción desde que pasamos del caballo al automóvil” (Tony Cenicola/The New York Times) TONY CENICOLA - NYTNS

Como resultado, los costarricenses pueden elegir entre una vertiginosa variedad de marcas chinas.

Recientemente, en un centro comercial de lujo en San José, la gente deambulaba entre marcas chinas como Avatr, Chery y Dongfeng. Los autos habían sido importados a Costa Rica por distribuidores no autorizados. Incluso el único Tesla en exhibición era una importación paralela procedente de China.

Mientras observaba la escena, Rojas dijo que en Costa Rica se puede importar cualquier cosa. Se ha convertido en una evangelizadora de los vehículos eléctricos, impartiendo talleres en México, Colombia, Brasil y Kenia.

Toyota sigue siendo la marca más popular en Costa Rica, pero ha perdido terreno en el mercado. Los autos chinos importados, incluidos los híbridos y los modelos a gasolina, representan más de un tercio del mercado automotriz costarricense, según el Grupo Purdy, el mayor concesionario de automóviles del país.

Alejandro Rubinstein, director ejecutivo de Grupo Purdy, que vende Toyota, Lexus, Volkswagen, Ford y XPeng, una marca china de autos eléctricos, cree que están viviendo la mayor disrupción desde el paso del caballo al automóvil hace un siglo.

Rubinstein dijo que le ha sorprendido el ritmo de innovación de XPeng.

En su oficina, ubicada sobre un concesionario Lexus, dijo que, contra lo que es habitual en otras marcas, cada año XPeng tiene un nuevo modelo.

El resultado es un mercado brutalmente competitivo en el que los precios caen con rapidez.

Auto Mercado, una cadena de supermercados, ha recortado entre un 5 y un 10 por ciento el costo de hacer entregas en línea cambiando a furgonetas eléctricas (Tony Cenicola/The New York Times) TONY CENICOLA - NYTNS

Manuel Burgos Sáenz, director general de Electric Vehicle Experience, un concesionario de San José que vende solo marcas chinas, señaló recientemente un Aion Y Plus, un utilitario de US$19.000 fabricado por Guangzhou Automobile Group.

Dijo que necesitaba venderlo con urgencia, de lo contrario, perdería dinero.

El negocio está en auge, dijo. El concesionario está ocupando un espacio contiguo para exhibir y prestar servicio a sus productos, que incluyen un SUV de lujo de US$60.000 y un roadster naranja de US$200.000 capaz de acelerar de 0 a 95 kilómetros por hora en poco más de 2 segundos.

Las empresas costarricenses también están adoptando vehículos eléctricos.

Auto Mercado, una cadena de supermercados, ha reducido el costo de las entregas en línea entre un 5 y un 10 por ciento al cambiar a furgonetas eléctricas, dijo Felipe Alonso, jefe de comercio electrónico de la empresa.

En una de las tiendas de la empresa en San José, Alonso dijo que tanto a los clientes como a los conductores les encantan. Furgonetas fabricadas por BYD y Maxus, una división del fabricante chino SAIC, se cargaban en un estacionamiento subterráneo.

Biusa, una empresa privada de autobuses, está reemplazando toda su flota de 60 unidades por modelos eléctricos de batería fabricados por King Long, una marca china.

Biusa, una empresa privada de autobuses, está sustituyendo toda su flota de 60 unidades por modelos eléctricos de batería fabricados por King Long, una marca china (Tony Cenicola/The New York Times) TONY CENICOLA - NYTNS

Los modelos eléctricos cuestan US$50.000 más que los autobuses diésel de King Long, pero la empresa puede recuperar rápidamente la diferencia al gastar menos en combustible y mantenimiento, dijo Miguel Zamora, ejecutivo de Biusa, mientras estaba junto a una fila de cargadores.

Los autobuses cubren fácilmente sus rutas diarias con una sola carga, dijo. El número de pasajeros ha aumentado porque valoran el viaje silencioso y el aire acondicionado de mayor calidad.

Los autobuses, dijo Zamora, literalmente se pagan solos.

David Bolaños colaboró con esta nota desde San José, Costa Rica.