Los modelos que venderá la automotriz china BYD ya se pueden probar en el país

El gigante automotriz a nivel mundial BYD (Build Your Dreams) sigue afinando detalles en su red de concesionarias y operaciones en la Argentina para comenzar a vender sus autos, con el sueño de conquistar un mercado más que le permita satisfacer su impactante capacidad de fabricación a nivel mundial.

Hace un mes la marca formalizó la creación de BYD Auto Argentina S.A.U., según quedó asentado en el Boletín Oficial del pasado 18 de agosto. De esta manera, al contar con su filial en el país está cada vez más cerca el comienzo de la venta de los modelos YUAN PRO, SONG PRO DM-I y el hatchback 100% eléctrico DOLPHIN MINI. Las unidades ya se pueden reservar por US$500 o su equivalente en pesos del día de la fecha, a pesar de que aún no tienen precios confirmados para el mercado local.

Para tomar dimensión del arribo de esta terminal al mercado argentino hay que prestar atención a las cifras a nivel mundial: en 2024 se convirtió en la tercera marca a nivel global en ventas tras haber comercializado 3,83 millones de unidades. Fue superada únicamente por Toyota (7,98 millones) y Volkswagen (4,7 millones). La automotriz tiene presencia en 102 países (23 de ellos en Latinoamérica) y está en pleno proceso de construcción de una fábrica en Brasil.

Ahora, la marca anunció la posibilidad de probar los tres modelos que venderán en el país mediante varias jornadas de test drives que se llevarán a cabo desde el 16 de septiembre hasta el próximo domingo 21. Para poder participar es necesario anotarse en el sitio web oficial de la compañía, donde se invita al usuario a “Probar el futuro de la movilidad”.

El test drive de BYD será desde el 16/9 hasta el 21/9

Cómo son los modelos de BYD en la Argentina

Comenzando por el SUV eléctrico Yuan Pro, ofrece una autonomía de 380 km bajo el ciclo NEDC (las pruebas del mercado europeo). Mide 4310 mm de largo, 1830 mm de ancho, 1675 mm de alto y 2620 mm entre ejes. Su baúl tiene 265 litros (1210 con asientos rebatidos). El motor entrega 130 kW y 290 Nm de torque.

Se comercializa en versiones GL y GS. La primera incluye instrumental digital de 8,8″, cargador inalámbrico, aire acondicionado automático, pantalla de 12,8″ con Carplay y Android Auto, cuatro puertos USB, seis parlantes y tapizados de imitación cuero. El asiento del conductor es manual (seis posiciones) y el del acompañante eléctrico (cuatro).

El SUV eléctrico Yuan Pro ofrece una autonomía de 380 km

Cuenta con luces delanteras LED, antiniebla traseras, encendido sin llave y tres modos de conducción. En seguridad ofrece cuatro airbags, recordatorio de cinturón, control de estabilidad, tracción, descenso en pendientes, control crucero y cámara panorámica con radares. La versión GS agrega techo panorámico, llantas de aluminio e ingreso con llave NFC y Bluetooth, además de control crucero adaptativo, frenado autónomo, detección de punto ciego y reconocimiento de señales. Los colores disponibles son Obsidian Black, Time Gray, Skiing White y Malachite Darkcyan; interiores en Gravel Beige o Black.

El Song Pro es un SUV híbrido enchufable de 4738 mm de largo, 1860 mm de ancho, 1710 mm de alto y 2712 mm entre ejes. Combina un motor naftero de 78 kW y 130 Nm con uno eléctrico de 145 kW y 300 Nm. Se ofrece en versiones GL y GS: la primera con 71 km de autonomía eléctrica y consumo de 4,4 L/100 km, y la segunda con 100 km y 4,5 L/100 km.

El Song Pro es un SUV híbrido enchufable

Sus prestaciones tecnológicas son similares al Yuan Pro, aunque añade apertura eléctrica del baúl, porta-lentes en el techo y techo corredizo textil (sin cargador inalámbrico en GL). En seguridad suma airbags laterales delanteros y control de movimiento de balanceo; la GS incorpora las mismas asistencias del Yuan Pro. Se ofrece en Atlantis Blue, Time Gray, Snow White y Obsidian Black, con interiores en Cream & Brown o Black.

Finalmente, el Dolphin Mini completa la gama. Es un hatch eléctrico de 3990 mm de largo, 1720 mm de ancho, 1590 mm de alto y 2500 mm entre ejes, con cuatro plazas y un baúl de 308 L. La batería es de 30,08 kWh (GL, 280 km de autonomía) o de 43,2 kWh (GS, 380 km).

El Dolphin Mini será el hatchback de entrada a la marca china

Desde la versión base incluye apertura eléctrica de baúl, llantas de 16″, volante multifunción, instrumental de 7″, apoyabrazos delantero, tomas de 12V y USB, sistema BYD con pantalla giratoria de 10,1″ y cuatro parlantes. Trae seis airbags, faros LED, luces antiniebla traseras, recordatorios de cinturón, control de tracción, estabilidad, asistencia de frenado y arranque en pendiente, además de cámara de reversa, tres radares y TPMS.

El paquete de asistencias suma ACC, frenado autónomo, mantenimiento y centrado de carril, reconocimiento de señales y control de velocidad. Incorpora acceso sin llave, llave digital por Bluetooth y NFC, freno de estacionamiento electrónico, climatizador eléctrico y modos de manejo Deportivo, Normal, Económico y Nevado. Se ofrece en Sprout Green, Polar Night, Black Glacier y Blue Apricity White.