Una marca japonesa lanzó una nueva versión de uno de sus SUV más vendidos

Honda, una marca que en los últimos tiempos viene recuperando terreno y reforzando su presencia en el mercado de autos, presentó una de sus grandes novedades . Se trata de la tercera generación del conocido HR-V, un SUV que desde su llegada al país mostró un buen desempeño en ventas.

Producido en Brasil, el nuevo HR-V desembarca en la Argentina en dos versiones —LX y EXL—, diferenciadas por el nivel de equipamiento pero unificadas en diseño y mecánica. Bajo el capot, ambas comparten un motor naftero 1.5 de 16 válvulas y 4 cilindros que desarrolla 121 CV a 6.600 rpm, combinado con una transmisión automática CVT de 7 marchas. La tracción es delantera.

Por el momento, las dos versiones son nafteras

En su exterior, luce grandes cambios respecto de su generación anterior. Ahora, en las dos versiones, cuentan con un nuevo paragolpes delantero con una parrilla frontal en negro brillante y faros delanteros y traseros full LED; la EXL posee también faros antiniebla delanteros. Otra diferencia es que solo la versión más equipada traer sensores delanteros y traseros y sensor de lluvia.

Lateralmente los espejos cuentan con luces led de intermitentes y con unas llantas de aleación de 17 pulgadas doble tono color negro en la versión EXL y doble tono de color gris en la versión LX.

La versión LX cuenta con tapizado de tela negro y la EXL llega con cuero ecológico negro

Puertas adentro, este SUV equipa un nuevo panel instrumental TFT de 7 pulgadas en la versión EXL, mientras que en la LX trae uno de 4,2 pulgadas. A su vez, ambas opciones traen otra pantalla multimedia de 8 pulgadas flotante.

Las dos versiones tienen botón de arranque (start & stop), cargador inalámbrico para celulares y un volante multifunción.

Interior de la versión más equipada

En lo que hace a la seguridad, estos autos son muy completos, ya que ambas variantes cuentan con 6 airbags, aviso de cinturones de todos los ocupantes, cámara de visión trasera con tres ángulos con guías dinámicas de dirección, sistema de monitoreo de presión de neumáticos y el sistema Honda Lanewatch.

Ahora bien, mientras la versión base trae control de velocidad crucero, la más equipada agrega: control de velocidad crucero adaptativo, sistema de frenado con mitigación de colisión, sistema para mantenerse en el carril, sistema de mitigación de salida de carril y función de luces altas automáticas.

A través del volante se pueden activar algunas ayudas a la conducción

La marca japonesa comercializará este modelo en los siguientes colores: Platinum White Pearl, Lunar Silver Metallic, Meteroid Gray Metallic, Urban Gray Pearl (EXL), Cosmic Blue Metalic (EXL) y el nuevo Red Pearl (EXL).

Por último, en lo que refiere a los precios del nuevo HR-V, Honda decidió publicarlos en pesos argentinos, a diferencia del resto del portfolio que está expresado en dólares estadounidenses: