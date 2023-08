escuchar

Los robos de autos volvieron a crecer. En un momento donde la inseguridad se tornó un tema prioritario en la agenda de la gente, la firma israelí Ituran publicó su nuevo Indicador de Robo Vehicular (IRV) con una preocupante tendencia al alza: respecto de julio de 2022, los delitos de este estilo crecieron un 20%.

El foco está puesto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde la compañía de tecnología enfocada en servicios de recupero vehicular hace su monitoreo mensual. Las más de 350.000 unidades a las que se les hace seguimiento sirven de referencia para comprender cómo se desarrolla la actividad delictiva en este rubro.

Ya se habló en informes anteriores y esa tendencia no parece modificarse. El común denominador de estos robos es que en su mayoría se producen en la vía pública y a mano armada (73,4%; el resto, son hurtos). De esos ataques con armas blancas o de fuego, solo un 2% son en garages privados; todos los demás se dan en plena calle. Otro dato que se desprende del informe es la cantidad de delincuentes que abordan un vehículo.

No actúan en solitario. Es raro ver a una persona sola abordar un vehículo. Por lo general (46,5%), se trata de acciones llevadas adelante por dos delincuentes y empieza a mermar el porcentaje a medida que aumenta la cantidad de criminales: el 25,5% de los robos son realizados por tres delincuentes y el 16,2%, por cuatro.

No obstante, el dato más preocupante se desprende de lo que encontraron los analistas al momento del relevamiento. “Cada día se ve más violencia en el robo a mano armada”, advirtió Daniela Medina, gerente del Centro de Comando y Control de Ituran Argentina. Por otro lado, se identificó un nuevo patrón que evidencia dos cosas: la importancia de los dispositivos de rastreo y la necesidad de la pronta acción policial para evitar mayores complicaciones.

Hace tiempo, varios analistas concordaron que los robos de autos no tienen como fin último quedarse con la unidad sino utilizarla para cometer otros delitos. “Los delincuentes dejan enfriar los vehículos por una hora en lugares fijos. Si no los busca la policía, significa que no tienen rastreador y lo pueden seguir utilizando para cometer otros hechos delictivos”, precisaron desde Ituran.

Días, horarios, zonas y modelos: cuándo y dónde cuidarse más

Todavía resulta difícil determinar por qué un día tiene mayor índice de robos que otro. No suelen repetirse habitualmente pero en los reportes que recopilan más meses puede vislumbrarse alguna suerte de patrón. En lo que respecta a julio último, el día “más peligroso” fue el lunes, que juntó el 21,2% de todos los robos; seguido del miércoles, con 18% y del sábado, con el 15,9%. El viernes, por el contrario, fue el día “más tranquilo” donde apenas se registró el 6,3% de los robos.

La franja horaria, sin embargo, sí es una constante. Los informes de los últimos meses, al igual que este, coinciden en un dato: entre las 18hs y 00hs se produce la mayor cantidad de robos. Este mes, estas horas juntaron el 41,4% del total mientras que el resto del día se mantuvo con cierta paridad. Solo quedó lejos la franja de las 00hs a 06hs, con un 13,8%.

En lo que refiere a la inseguridad dividida por zonas, también se evidencia otra constante. Si bien pueden modificarse en algunos puntos porcentuales los totales mes a mes, la zona más caliente sigue siendo el oeste de la provincia de Buenos Aires, seguida del sur. La Ciudad de Buenos Aires recopila apenas un 11,7% sin distinguir entre barrios, y zona norte de PBA cierra el registro como el lugar con menos robos: 8,5%.

Por último, están los modelos. El faltante de repuestos y de unidades hace que los autos sean los más buscados. Al tratarse en su mayoría de modelos importados que tiene dificultad para conseguir autopartes y traer nuevas unidades, son los más buscados. Ahí ocurren dos cosas: se roban para continuar con otros delitos, como se destacó anteriormente, o para desguace y venta de partes, aunque en menor medida.

El 56,9% de los robos tienen a los autos como foco, las pick ups ocupan el segundo puesto con un 27,9% y el porcentaje restante es para las motos. Ya casi no aparecen los pesados dentro de los registros.

