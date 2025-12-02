Los SUV familiares de 7 asientos más vendidos: su seguridad, consumo y precio

El segmento de los SUV es el que más oferta tiene en el mercado local. En un comienzo se gestaron como unidades de gran tamaño apuntadas a un público que buscaba prestaciones utilitarias de una pickup, pero sin perder el confort y la tecnología de los modelos más urbanos.

Con el tiempo fueron apareciendo cada vez más opciones, variando en tamaño y prestaciones e incluso avanzando sobre el mercado de sedanes y autos chicos. Por eso, hoy conviven dentro del concepto de SUV los B-SUV (los más pequeños), C-SUV y D-SUV, siendo estos últimos los más grandes y con mayor cantidad de asientos y espacio interior.

Los últimos son los predilectos por familias numerosas que pueden afrontar sus precios. Suelen ser, además, modelos en su mayoría de alta gama, con una potente motorización, gran tamaño, avanzadas prestaciones en seguridad y asistencias a la conducción.

En la Argentina conviven varias opciones para siete pasajeros que, si bien ingresan al universo de los sport utility, no necesariamente compiten en el mismo segmento. Algunos son más chicos, otros de mayores dimensiones y, más allá del tamaño, varían en relación a sus prestaciones, precio, tecnología y demás características.

El Toyota SW4 es el D-SUV más vendido del mercado

El modelo más vendido es el SW4 de Toyota. El vehículo se fabrica en la planta de la compañía en Zárate. Viene con el probado motor diésel 1GD de cuatro cilindros en línea de 2.8 litros con 204 CV de potencia y 500 Nm de torque, transmisión automática de seis velocidades y tracción 4x4. Es un vehículo para siete pasajeros, con un la capacidad para cinco adultos en las primeras dos hileras y dos plazas restantes pensadas para niños (se pliegan en el baúl, lo cual reduce bastante su capacidad).

Respecto a los aspectos más destacados en tecnología cuenta con asientos delanteros ventilados, sistema de audio JBL, climatizador bizona, cámara con sistema de visión 360° y sensores de estacionamiento delanteros y traseros, entre otros.

El modelo cuenta con 204 CV de potencia y 500 Nm de torque

Trae el paquete de seguridad activa Toyota Safety Sense que permite detectar una variedad de peligros y alertar al conductor para evitar accidentes. Lo componen el sistema de precolisión frontal y de alerta de cambio de carril, el control de velocidad crucero adaptativo, la alerta de punto ciego y alerta de tráfico trasero, entre otros. A esto suma siete airbags, además de otras ayudas a la conducción. Tiene un precio de $88.375.000 para la versión SRX, $89.265.000 para la Diamond y de $93.689.000 para la GR-Sport.

El segundo más patentado y el más barato es el Citroën C3 Aircross, que se vende tanto con opción para cinco pasajeros como para siete. En lo que refiere a la motorización, está en su variante VTi 115 CV manual y la T200 turbo equipada con la transmisión automática tipo CVT de siete marchas, que alcanza hasta 120 CV de potencia y 200 Nm de torque.

El nuevo Citroën C3 Aircross viene con la alternativa de cinco o siete asientos

En lo que respecta a tecnología viene con una pantalla de 10″, volante multifunción, panel de instrumentos digital y cinco conectores USB —en las versiones de entrada de gama son menos—. Su seguridad consiste en cuatro airbags (frontales y laterales del conductor y pasajero), las ayudas a la conducción básicas, anclajes Isofix y cámara de visión trasera. Viene con siete asientos en la versión T200 Shine y cotiza a $42.860.000

El otro modelo dentro de los económicos —y tercero en la lista— es el Chevrolet Spin, que en su versión Premier cuenta con siete asientos. Mantiene su motorización 1.8L que aporta 105 CV y 161 Nm y porta una caja automática de seis velocidades.

La versión Premier del Spin trae siete asientos Chevrolet Brasil

En lo que respecta a tecnología y seguridad, trae una pantalla táctil de 7″, sensores y cámara de estacionamiento trasera, control de velocidad crucero, faros antiniebla delanteros, limpiaparabrisas con sensor de lluvia, luz de posición LED y dos airbags delanteros. La automotriz todavía no comunicó los precios de su versión Premier para diciembre.

Otros de los integrantes del segmento que cuentan con más equipamiento son el Ford Everest, el Nissan X-Trail y el Chevrolet Trailblazer, de los que aún no se conocen sus montos para este mes. El modelo del óvalo se posiciona como uno de los más grandes del segmento en nuestro mercado: 4941 mm de largo, 1923 mm de ancho y 2900 mm de distancia entre ejes. Viene con siete asientos disponibles distribuidos en tres filas de asientos y un baúl de 259 litros ampliable hasta 1823, dependiendo de si se decide rebatir todos los asientos o no.

El Everest equipa un motor EcoBoost naftero de 2.3L turbo de cuatro cilindros

Llega con un motor EcoBoost naftero de 2.3L turbo de cuatro cilindros y cuatro válvulas por cilindro. Otorga 300 CV de potencia y 446 Nm de torque asociados a una caja automática de diez velocidades y tres modos de tracción (4x2, 4x4 alta y 4x4 baja con reductora). Además, se podrá optar por seis modos de conducción (Normal, Eco, Resbaladizo, Barro/Surcos, Arena y Remolque).

En tecnología, incorpora un techo solar panorámico de doble panel, asientos delanteros calefaccionados tapizados en cuero y con ajuste eléctrico; climatizador bi-zona y portón trasero eléctrico, entre otros elementos. En seguridad, está equipado con seis airbags y el paquete Ford Co-Pilot 360 de asistencias a la conducción que incluye alerta y ayuda de mantenimiento de carril, asistente de precolisión con frenado autónomo de emergencia y detección de peatones, entre otros.

El modelo equipa seis airbags

Por el lado de Nissan, la empresa japonesa dice presente en el segmento con su modelo X-Trail. A sus tres filas de asientos le suma una nueva parrilla, faros delanteros LED, llantas de aleación de 19″ y un techo solar eléctrico. Su motor es de 2.5 L con 181 caballos y que otorga 245Nm de torque. También se vende con motorización híbrida.

Sobre sus características en seguridad, trae sensores de punto ciego, cuatro cámaras exteriores que generan una visión periférica de 360°, alerta de colisión frontal, frenado inteligente de emergencia y alerta de punto ciego, entre otros. Viene con seis airbags (frontal conductor, frontal acompañante, 2 laterales y 2 cortina).

El SUV japonés equipa un motor de 2.5 L con 181 caballos y que otorga 245Nm de torque

La opción de Chevrolet es el nuevo Trailblazer, el SUV que adoptó la nueva trompa que estrenó la S10 con apliques en la parrilla y en la zona inferior del paragolpes. Viene con una pantalla multimedia de 11″, un instrumental digital de 8″ y un nuevo volante en lo que respecta a tecnología. En cuanto a la motorización, tiene un 2.8L que aporta 207 CV de potencia y 510 Nm de torque anexados a una caja automática de ocho velocidades y tracción 4x4.

En seguridad cuenta con seis airbags de serie (dos frontales, dos laterales y dos de cortina), encendido automático de las luces, control de estabilidad y tracción y alerta de punto ciego, entre otras características.