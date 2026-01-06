Mapa de cargadores: dónde se puede cargar un auto eléctrico hoy en Mar del Plata

Durante el verano, el movimiento turístico deja de concentrarse en la Ciudad de Buenos Aires y se traslada principalmente a las ciudades balnearias, con Mar del Plata como uno de los destinos más elegidos. En ese contexto, y con el avance de la electrificación en la industria automotriz, cada vez resulta más importante saber dónde están ubicados los puntos de carga, tanto para autos 100% eléctricos (EV) como para los híbridos enchufables (PHEV).

Si bien no existe un listado oficial que reúna todos los puntos de carga en Mar del Plata, hay distintas herramientas que permiten ubicarlos: desde aplicaciones móviles hasta mapas colaborativos en Google Maps, donde incluso se pueden ver fotos de los cargadores y detalles de cada estación disponible.

A su vez, se recomienda consultar las aplicaciones de las propias estaciones de servicio, donde suelen indicar en qué lugares cuentan con puntos de carga. No se limitan sólo a las estaciones, ya que en algunos supermercados y otros espacios también hay cargadores disponibles.

El avance de autos eléctricos en la Argentina

En términos concretos, y a falta del cierre del segundo semestre (informe que está próximo a ser publicado), durante la primera mitad del año se patentaron 12.335 unidades electrificadas en la Argentina, según el Sistema de Información Online del Mercado Automotor de la Argentina (Siomaa). Se trató del registro más alto desde que estas tecnologías ingresaron al mercado local y representó un crecimiento del 56% respecto del primer semestre de 2024.

Varias estaciones de servicio cuentan con puntos de carga Ashton Stan

Del total de 12.335 vehículos electrificados patentados en la Argentina durante el primer semestre de 2025, la gran mayoría correspondió a híbridos convencionales (HEV), que concentraron el 79% del mercado. Más atrás se ubicaron los mild-hybrid, con un 15%, mientras que los eléctricos puros representaron el 4% y los híbridos enchufables, apenas el 2%.

No obstante, el consumo sigue siendo bajo en comparación con la totalidad del mercado. En los primeros seis meses se comercializaron 326.039 unidades, por lo que las electrificadas representaron apenas el 3,8% del total, una porción todavía marginal dentro del sector automotor local.