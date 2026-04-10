Martín Rapallini, titular de la UIA, pidió por un “comercio más leal” y defender la cadena automotriz

En el marco de una nueva edición de Automechanika, el encuentro que congrega a más de 700 marcas de 30 países del sector autopartista, fue el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rapallini, quien emitió declaraciones en relación a la actualidad del sector.

“La cadena automotriz es un sector que compite en el mundo y debemos ponerla en valor. El desafío que tenemos por delante como industrial es construir, entre todos, un comercio más leal“, aseguró el titular de la UIA.

Sus dichos se dan en un contexto donde el balance del primer trimestre expone un escenario desafiante para la industria automotriz. La producción acumulada totalizó 92.346 vehículos, volumen que refleja una caída del 19% respecto del año anterior.

Siguiendo por esa línea, Rapallini analizó que la industria está viviendo un momento de cambios muy profundos en precio y calidad, pero que se deben tomar medidas para frenar lo que considera “competencia desleal”.

La avanzada de automotrices chinas en la Argentina y la región obliga a las grandes marcas a redefinir su matriz productiva. Son más de 20 las empresas de origen asiático que arribaron al país en los últimos meses y, si bien su participación de mercado está atomizada, tuvieron un crecimiento de más del 500% en los últimos meses.

Eso se suma a la decisión de grandes marcas a instalarse en la región, con grandes fábricas en Brasil, como el caso de BYD.

Se inauguró una nueva edición de Automechanika en el predio de La Rural MAXI FAILLA

Por su parte, el presidente de AFAC, Juan César Cozzuol, destacó el relanzamiento y actualización del Acuerdo Automotriz Bilateral con Brasil y la importancia de contar con una política sectorial focalizada en las nuevas tecnologías.

También estuvo presente Pablo Lavigne, secretario de Coordinación de Producción del Ministerio de Economía de la Nación.

El evento es organizado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC) MAXI FAILLA

El evento continuará sus actividades hasta el sábado 11 de abril, analizando un momento clave del sector que se vio revolucionado por la apertura de importaciones y una consecuente mayor presencia de marcas extranjeras —en especial de origen chino— que intensificaron la competencia.

Esto se combina con un mercado que dejó atrás la lógica de stockeo como cobertura frente a la inflación y se orienta cada vez más al competencia por las ventas. El resultado es una mayor oferta de productos, pero con una demanda que no crece al mismo ritmo, lo que presiona márgenes y obliga a las empresas a revisar sus estrategias.

El sector autopartista enfrenta un desafío ante una mayor competencia producto del aumento de las importaciones Chris Young - The Canadian Press

En este nuevo mapa, la posventa gana protagonismo como un diferencial clave, donde la creciente complejidad tecnológica de los vehículos refuerza el rol del mecánico independiente y la necesidad de contar con repuestos disponibles, información técnica precisa y redes de servicio eficientes.