Más de 100 autos bajaron de precio: cuáles son los modelos con mayores descuentos

Los precios de los autos se convirtieron nuevamente en noticia. Esta vez, no fueron los aumentos los que marcaron la agenda sino la significativa baja en los valores que experimentaron varios modelos del mercado local.

Uno de los principales motores fue la eliminación del impuesto interno, conocido también como impuesto al lujo, que terminaría de desaparecer a partir de abril. A esto se sumó un arranque de año más flojo en términos de ventas, con caídas en enero y febrero frente al mismo período de 2025.

Ford bajó hasta un 27% sus precios

Ford fue una de las primeras en reaccionar y, además, la que registró la mayor baja del mercado. El Mustang GT redujo su precio un 27%, al pasar de US$90.000 a US$65.000. Por su parte, el Mustang Dark Horse (que llegará en abril por falta de stock) pasó de US$97.000 a US$75.000, con una caída cercana al 22,7%. También hubo ajustes en Bronco Badlands y en la F-150.

Ford Mustang Dark Horse

En este caso, también influyó la decisión del Gobierno nacional de habilitar un cupo de 10.000 unidades para importar vehículos desde Estados Unidos sin pagar el arancel extrazona del 35%, una medida que impacta directamente en los precios de varios modelos.

Grupo Stellantis bajó hasta un 20% sus precios

El Grupo Stellantis (que engloba a Fiat, Peugeot, Citroën, RAM y DS) también movió sus fichas y aplicó rebajas incluso en modelos que no estaban alcanzados por el impuesto interno, como parte de su estrategia comercial (ya vigentes en marzo).

Entre los modelos alcanzados aparecen el Fiat 600 Hybrid, Peugeot 5008 GT, Peugeot 3008 GT y Peugeot 408. El caso más representativo fue el de la Fiat Titano Endurance MT 4x2, que pasó de $50.230.000 a $39.900.000; una baja de $10.330.000, equivalente a un 20%.

Fiat Titano

Dentro del mismo grupo, el DS 7 en su versión híbrida enchufable ahora cotiza a US$72.000 (antes estaba a US$90.000, lo que implica una baja del 20%).

Mercedes-Benz bajó hasta un 20% sus precios

Mercedes-Benz, representada por Prestige Auto, aplicó rebajas en unos 20 modelos, entre versiones convencionales y AMG. El mayor ajuste se dio en el GLE 450 4MATIC, con una baja cercana al 20%, que desde abril pasará a tener un precio de US$164.900.

GLE 450 4MATIC

BMW bajó hasta un 19% sus precios

BMW Group Argentina también publicó su nueva lista de precios para abril, con 28 modelos alcanzados por rebajas. El mayor ajuste se da en la BMW X4 xDrive30i, que baja un 19% al pasar de US$106.900 a US$86.100 a partir de abril.

BMW X4

Dentro del grupo, en lo que respecta a MINI, solo un modelo registró una baja de precio. Se trata del MINI Aceman SE, el único alcanzado por el impuesto interno, que reduce su valor un 10%, al pasar de US$69.990 a US$62.990.

MINI Aceman SE Bernhard Filser

Porsche bajó hasta un 19% sus precios

Porsche también aplicó recortes en toda su gama. El mayor ajuste se registró en el 911 Turbo S, que pasó de US$682.400 a US$554.000, lo que representa una baja del 18,8%.

Porsche 911 Turbo S

Audi bajó hasta un 17% sus precios

Audi redujo el precio de 16 modelos, con bajas de hasta 17,1%. El mayor recorte de la marca de los anillos se dio en el Q6 50 e-tron Performance, que pasó de US$154.600 a US$128.200 desde abril, lo que equivale a una baja del 17,1%.

Audi Q6 50 e-tron Performance

Toyota bajó hasta un 13% sus precios

Toyota y Lexus no se quedaron atrás y también ajustaron los precios de los modelos alcanzados por el impuesto interno. Por ejemplo, el Toyota Crown registró una baja del 13%, con una reducción de US$12.500 que dejó su precio en US$80.500.

Toyota Crown

Por su parte, en Lexus las rebajas también rondaron el 13% y llegaron a caídas de hasta US$38.000, como en el caso del LS 500h Executive.

Volkswagen bajó hasta un 9% sus precios

Luego de difundir su lista de precios de marzo, Volkswagen volvió a actualizar sus valores sobre el cierre del mes y aplicó descuentos en dos modelos de su portfolio. El que registró la mayor baja fue el Volkswagen Tiguan, con una disminución cercana al 9%. Así, la versión de entrada de gama Life 250TSI DSG pasó a costar $77.574.100, mientras que la variante tope de gama R-Line 250TSI DSG quedó en $81.647.800.

Volkswagen Tiguan

Por su parte, el Volkswagen Vento GLI registró una reducción del 7% y ahora tiene un precio de $72.746.050.

Hyundai bajó sus precios hasta un 4%

Luego hay casos como el de Hyundai, que mantiene sus precios sin cambios desde hace cinco meses y, además, aplica bonificaciones puntuales en algunos modelos.

Un ejemplo es el Hyundai Tucson, que redujo en US$2000 el valor de sus versiones no híbridas: la variante 4x2 quedó en US$46.000, mientras que la 4x4 (HTRAC) pasó a costar US$56.000, es decir, se redujeron aproximadamente un 4%.

Hyundai Tucson

Un dato curioso es que con la compra de un Tucson se entrega un para de entradas para un partido de fase de grupos de la selección argentina para el Mundial 2026 (la promoción comenzó este viernes 13 de marzo y estará vigente hasta el 15 de mayo de 2026 o hasta agotar el stock disponible de 60 pares de entradas).