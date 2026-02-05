Mercedes-Benz inició la producción de uno de sus modelos insignia con caja automática

La producción local de la Sprinter con caja automática ya es un hecho. Desde comienzos de febrero, Mercedes-Benz fabrica en la Argentina esta nueva variante del utilitario en el Centro Industrial Juan Manuel Fangio, operado por Prestige Auto, el representante de la marca en el país y comandado por Daniel Herrero.

La incorporación se suma a la producción de las versiones manuales y forma parte del plan industrial definido tras el cambio de operador de la compañía alemana en el mercado local.

El inicio del ciclo productivo 2026 se dio luego del receso de verano, con la puesta en marcha de la línea que ahora contempla ambas alternativas de transmisión. De esta manera, el utilitario fabricado en la Argentina amplía su oferta en un segmento donde las cajas automáticas ganan participación, en particular en aplicaciones urbanas, de logística y flotas.

La producción del Sprinter automático había sido anunciada originalmente en septiembre de 2025, cuando Prestige Auto confirmó que la versión comenzaría a fabricarse localmente a partir de febrero de 2026. En ese momento, la compañía lo vinculó con una inversión de US$100 millones destinada a la modernización de la planta de Virrey del Pino, la actualización de procesos productivos y la capacitación del personal.

En diciembre pasado la empresa ya había anticipado un aumento del volumen de fabricación del utilitario y la incorporación de nuevas variantes durante 2026. El arranque efectivo de la versión automática completa ahora ese cronograma, junto la confirmación de que el modelo se exportará a los Estados Unidos.

Producción, empleo y exportaciones

Durante 2025, la planta produjo cerca de 16.000 unidades de Sprinter, por encima del objetivo inicial establecido de 14.000. Para 2026, el plan prevé alcanzar las 20.000 unidades, con un perfil claramente exportador: alrededor de 11.000 vehículos se destinarán a mercados de América Latina. Actualmente, la capacidad diaria de producción se está incrementando de 65 a 90 unidades.

En paralelo, la instalación cuenta con una capacidad instalada mayor —hasta 30.000 unidades anuales en triple turno—, lo que deja margen para eventuales incrementos de volumen en función de la demanda.

“En un contexto desafiante y con mayor competencia, la excelencia y la eficiencia operativa son la única forma de seguir creciendo. En producto estamos dando pasos concretos: la Sprinter con caja automática es solo el inicio. Se vienen nuevas variantes —que anunciaremos oportunamente— para seguir diversificando la oferta y superar las expectativas de nuestros clientes. Además, en esta etapa de transformación, trabajamos para fortalecer el sentido de comunidad y pertenencia”, agregó Herrero, CEO de Prestige Auto.

Qué cambia con la transmisión automática 9G-TRONIC

La principal novedad técnica de este nuevo Sprinter es la incorporación de la transmisión automática 9G-TRONIC, desarrollada por Mercedes-Benz y validada para su producción local tras un proceso de pruebas supervisado por ingenieros de la marca.

La principal novedad técnica de la versión es la incorporación de la transmisión automática 9G-TRONIC

Se trata de una caja automática de nueve marchas, con un amplio rango de relaciones que permite reducir el régimen de giro del motor en distintas condiciones de uso. El sistema busca mejorar la eficiencia, el confort de conducción y la capacidad de tracción, especialmente en situaciones de arranque con carga. Entre sus características técnicas se destacan:

Escalonamiento amplio con saltos cortos entre marchas.

con saltos cortos entre marchas. Engranaje planetario de 9 velocidades , con cuatro juegos de engranajes y seis elementos de mando.

, con cuatro juegos de engranajes y seis elementos de mando. Convertidor de par con amortiguación de vibraciones , orientado a reducir ruidos y consumo.

, orientado a reducir ruidos y consumo. Posibilidad de manejo manual secuencial, mediante la palanca selectora DIRECT SELECT y levas al volante.

Las relaciones de desmultiplicación van desde una primera marcha de 5,354:1, pensada para facilitar el arranque y la tracción, hasta una novena de 0,601:1, que prioriza el ahorro de combustible y un funcionamiento más relajado a velocidades crucero.

Un paso dentro de una estrategia más amplia

La incorporación de la Sprinter automática se inscribe en un plan industrial de mayor alcance. Además de consolidar el rol de la planta de Virrey del Pino como plataforma exportadora, Prestige Auto evalúa inversiones adicionales de largo plazo para la eventual producción de versiones electrificadas de Sprinter y Vito a partir de la próxima década, sujetas a homologaciones y a la evolución de los mercados regionales.