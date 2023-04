Movernos por el aire en la ciudad: ¿más cerca de lo que creemos?

escuchar

Más de la mitad de la población mundial vive en ciudades y se espera que esa tendencia aumente: para 2050, serán 7 de cada 10 personas las que habiten en centros urbanos. ¿Cómo es el tránsito en tu ciudad? ¿Imaginás cómo podría evolucionar con este escenario en el horizonte? Sin dudas, el desarrollo de las ciudades plantea numerosos desafíos en términos de infraestructura, consumo de energía e impacto ambiental.

La circulación de las personas, el transporte de mercaderías y los traslados diarios forman parte de las ecuaciones a resolver para que el crecimiento urbano sea sostenible y asegure la calidad de vida de sus habitantes. Si tenemos en cuenta que las ciudades son responsables de más del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero, más que un desafío, su desarrollo es un tema prioritario para atender. Esto no debe hacer sonar las alarmas de emergencia sino activar una planificación integral y estratégica, respetuosa con ambiente, en la que las soluciones tecnológicas sean protagonistas para garantizar el bienestar de la población. De allí la necesidad de pensar y crear desde el presente la movilidad del futuro. Más que parches o planes “b” a los problemas de tránsito que se enfrentan en distintas partes del mundo, de lo que se trata es de plantear un nuevo paradigma basado en la innovación, la multimodalidad y la movilidad como servicio (MaaS).

Drones que entregan mercadería, taxis aéreos y aviones no tripulados, ¿ya están entre nosotros? Cuando la congestión del tránsito implica horas de demora en los traslados diarios, estos desarrollos parecen estar a años luz de distancia. Sin embargo, a través de alianzas entre el sector público y empresas privadas, cada vez hay más prototipos y pruebas de soluciones de movilidad aérea como una nueva manera de brindar servicios de logística, atención en casos de emergencia y obtención de datos e imágenes en tiempo real como primeros pasos de un nuevo nuevo capítulo en la movilidad urbana.

Alrededor del mundo se siguen sumando casos de alianzas comerciales y estratégicas entre empresas pioneras en el desarrollo de soluciones de movilidad y empresas de tecnología, dos sectores que tienen todo para crear en términos de transporte urbano. La alianza entre las españolas UMILES Next y Tecnalia, por ejemplo, es una muestra de lo que el futuro puede llegar a instalar en los cielos de las ciudades. Las empresas, la primera especialista en soluciones de movilidad terrestres y aéreas y la segunda en la investigación y el desarrollo tecnológico, están experimentando con tecnologías y sistemas de aviones no tripulados o controlados remotamente con el objetivo de integrar al aerotaxi al espacio urbano aéreo. Estos experimentos forman parte de un proyecto mayor que es el europeo USPACE4UAM, que busca validar la gestión del tráfico aéreo urbano con aeronaves no tripuladas.

El avance hacia nuevos espacios implica nuevas políticas de regulación por parte de los Estados que deben contemplar medidas de seguridad y estándares que sirvan como parámetros para las empresas que realizan los desarrollos tecnológicos y comerciales. En esa línea, habrá que tener en cuenta la convivencia de diversos sistemas aéreos de transporte y nuevas necesidades de infraestructura como los vertipuertos -aeropuertos para drones y aeronaves no tripuladas- y sus propias normas de funcionamiento. Estas empresas hablan de 2028 como una fecha estimada para contar con alternativas reales de transporte aéreo.

Mientras se comienza a delinear la letra de los acuerdos comerciales, las regulaciones y estandarizaciones y los nuevos desafíos y oportunidades que acompañan estos desarrollos, lo que queda claro es que las soluciones de movilidad urbana del futuro implican una transformación digital, un paradigma inteligente de fabricación y un paso hacia un nuevo modelo de transición energética.

