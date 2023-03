Mujeres en la industria automotriz... Y en las fábricas

escuchar

Desde hace varios años, la participación de la mujer en la industria automotriz viene creciendo y el desarrollo profesional también se refleja en áreas predominantemente masculinas, como los puestos de decisión de las plantas de producción. Para conocer cómo es ser pioneras en este ámbito, comparten sus historias con LA NACION Luciana Bacic, responsable de producción de Unidad Chapistería, en la Unidad Productiva de Stellantis, Córdoba; Magalí Grellet, gerente de producción de Diferenciales de la planta Scania Argentina en Tucumán y Cristina Torquatti, Jefe Regional de Capacitación en Ventas y Postventa de Mercedes-Benz Argentina y LATAM en Mercedes-Benz Argentina.

Bacic ingresó a Fiat en 2011 en el área de Ingeniería para realizar actividades de proceso, como ciclos de operaciones. Luego, pasó como Especialista en Producto Proceso (PPS) al último proceso de armado de la carrocería, donde se montan las partes móviles, y más tarde rotó por varias partes del proceso: de 2018 a 2020 fue Responsable de Ingeniería y desde hace dos años es la Responsable de producción, Shift Manager.

“Quien estaba en este puesto empezó otra actividad y surgió este cambio de foco en mi carrera, hacía mucho tiempo que estaba en el área de ingeniería y pasar a producción fue un nuevo desafío. Me gustan los cambios, generan cosas positivas para la organización y el desarrollo profesional de cada uno”, comentó.

Magalí Grellet, gerente de producción de diferenciales de Scania

En el caso de Grellet, empezó en 2015 en Scania Tucumán con la oportunidad de realizar su tesis universitaria junto con una pasantía en el área de Logística. Dos años después recibió la propuesta de liderar ese sector y en 2019, surgió el desafío de ir al área de Ingeniería como responsable de Ingeniería de tratamiento térmico, un área clave en la compañía que le permitió continuar su desarrollo profesional. En 2020, lideró el sector de Sistema de Producción Scania (SPS) y en abril de 2022, le propusieron ser parte del grupo gerencial de la organización como Responsable de Producción de Diferenciales.

“Desde que ingresé a la empresa siempre busqué oportunidades de capacitación para formarme como profesional. Scania es muy dinámico y así, surgió una vacante en la Gerencia de Producción de Diferenciales después que la colaboradora anterior fue expatriada a Brasil tras otra oportunidad de desarrollo”, dijo.

En tanto, Torquatti es Licenciada en Economía con un Master en Finanzas y otro en Ciencias Políticas. Trabajó en dos bancos, en 1998 ingresó a la Industria con un puesto en la Financiera de una de las automotrices con fábrica en el país y luego pasó por el área de ventas de un concesionario, donde aprendió a vender y a entender qué quería el cliente. En 2006 desembarcó en el entonces Grupo Daimler y entró a Mercedes-Benz Financiera para diseñar los planes de financiación, contactar a los concesionarios y armar el departamento de ventas.

Cristina Torquatti, jefe Regional de Capacitación de Ventas y Post Ventas de Mercedes-Benz

“En 2013 asumí como Gerente de Capacitación de Mercedes-Benz Argentina. Soy responsable de la capacitación de los miembros de la red de Concesionarios y Talleres Oficiales de Argentina y de América Latina. Alcancé esta posición como consecuencia de mi buen desempeño laboral, fue un honor que creyeran en mí y en mis capacidades. Me apasiona el rol de liderazgo y seguir descubriendo cómo influenciar de manera positiva en el equipo”, afirmó.

Trabajo en equipo

Torquatti cuenta con ocho personas en el Global Training Center de la marca, donde recibe a concesionarios locales y a representantes de otros mercados de Latinoamérica. “Tengo la responsabilidad de la formación de los miembros de la Red Comercial de Mercedes-Benz Group, este centro es el referente de América Latina. Es fascinante palpar cómo a través de la capacitación es posible agregar algo a la vida de las personas e incluso cambiársela radicalmente. Es muy gratificante”, resaltó.

En cuanto a Bacic, forma parte de un equipo de trabajo de 140 personas con diferentes niveles de autonomía, toma de decisión y responsabilidades, desde Supervisores, Process Leader y operarios. “Todos colaboramos y nos responsabilizamos para que la gestión sea mejor día tras día. Los objetivos se alcanzan trabajando en equipo, con distribución de actividades y responsabilidades, con lugar a la participación y aporte de todos. Mi principal responsabilidad es que todas las personas del equipo sientan la motivación, el compromiso, la alegría y el profesionalismo necesario para que juntos logremos los objetivos de producción con seguridad y con la calidad esperada”.

En el caso de la organización de la Gerente de producción de Diferenciales, son 206 personas en el área productiva, seis líneas de mecanizado y tres hornos para realizar tratamiento térmico a los diferentes componentes. “La determinación y el espíritu de equipo son factores mandatorios para poder alcanzar nuestros objetivos y poder responder de una manera flexible y efectiva a las diferentes demandas de nuestros clientes. Nuestro Core Business es la producción de autopartes de los diferentes modelos de diferenciales para camiones y ómnibus. Somos responsables de ofrecer al mercado un producto eficiente y sustentable para el medio ambiente”, aportó.

Cargos en el mundo y en el país

En el mundo, las compañías que representan viven hoy un movimiento con más oportunidades en la participación de las mujeres en niveles jerárquicos, dónde no solían estar presentes. Por ejemplo, Bacic, Responsable de producción de Unidad Chapistería, comentó que, en Sudamérica tres mujeres ejercen el rol de Shift y Shop Managers en las plantas de la Argentina y Brasil de Stellantis. Y tuvieron la primera Plant Manager de la región, Juliana Coelho, en la planta Jeep de Goiana, Brasil.

En esa línea, Grellet destacó que a nivel global la inclusión de la mujer también es un objetivo corporativo. Además de garantizar que haya mujeres en puestos jerárquicos, es prioritario garantizar la diversidad en todos los niveles de la organización.

Y, en Mercedes-Benz Group la Jefe Regional de Capacitación en Ventas y Postventa afirmó que en el mundo se lleva adelante una fuerte política en pos de la diversidad cultural, de género, entre otros aspectos.

Con 11 años en la empresa, Bacic destacó la gran cantidad de cambios, ya que, “era la única mujer en la planta de chapa y en este tiempo, se han ido sumando varias, incluso en posiciones de liderazgo, como supervisora y responsable de Ingeniería. Y, desde este año, se incorporaron mujeres en puestos productivos”.

Grellet detalló que, en la industria automotriz, “he sido y hoy, soy parte de la transformación que estamos viviendo. El sentido de necesidad de tener un equipo diverso está cada día más presente en todos los sectores. El valor de contar con diferentes opiniones y experiencias es mandatorio para trabajar con agilidad, flexibilidad y mantener la competitividad en cualquier negocio”.

Asimismo, Torquatti comentó que desde que estudió en la universidad se involucró en un mundo netamente masculino (las finanzas y la economía) y luego pasó al universo automotor con mayoría de hombres. “Siempre me he movido como pez en el agua. No ha sido difícil. En general vemos a las mujeres en las áreas soporte, creo que faltaría sumar más a la Venta y a la Posventa”.

Todas afirmaron que en su desarrollo profesional nunca fueron discriminadas por ser mujeres. “Es importante contar con un entorno lo suficientemente maduro para no limitar la inclusión de las diferentes personas según su género. En toda mi carrera me sentí escuchada y valorada en los diferentes equipos a los que pertenecí”, dijo Grellet.

Logros

Los logros profesionales en la industria van de la mano con los personales. Bacic comentó que “trabajando en ingeniería con mi equipo hemos alcanzado el mejor valor de Capacidad del proceso de entregar piezas iguales y en tolerancia (CPK) de Latam junto con el trabajo realizado en el área de producción, ha habido muchos proyectos y cambios aumentando la productividad y abrimos un segundo turno”. Y destacó que “la industria automotriz es muy importante para mí, es mi primer y único trabajo, acá me recibí, he crecido profesional y personalmente y comencé a formar mi familia compuesta por mi pareja y mi primer hijo Mateo de 10 meses que siempre me acompañan”.

En tanto, Torquatti comentó: “Toda mi vida ha estado marcada por la industria automotriz, hoy lo noto con claridad. Cuando trabajé en el banco, la única cuenta que recuerdo es la de la primera automotriz que me empleó; el trabajo final que hice en la facultad fue sobre otra automotriz y hoy, me desempeño en una de las empresas automotrices más reconocidas del mundo. Todo ha sido una gran casualidad o causalidad y en esto, mi familia me acompaña con sustento, apoyo y orgullo. Son incondicionales”.

Para Grellet, “la industria automotriz es el hogar que me permite maximizar mi potencial con innumerables oportunidades para crecer profesionalmente, desafiando constantemente el trabajo diario para lograr la satisfacción de nuestros clientes”. En este proceso su mayor logro ha sido la reincorporación a su trabajo después del nacimiento de su hijo. “Nunca es fácil volver después de un acontecimiento tan importante en la vida de cualquier persona. El apoyo de la familia y la empatía de la compañía fueron pilares fundamentales para poder lograrlo. Estoy casada hace cinco años y soy mamá de Tomás de un año y medio, son fundamentales en mi carrera”.

Las profesionales apuntan a que en 10 años se hable de la participación de la mujer en la industria automotriz como algo normal y haya un equilibrio en cuanto a la presencia masculina y femenina. Y, animan a que las mujeres que quieran sumarse a este sector en cualquier área lo hagan sin ponerse límites y sepan que la vida incluye la parte personal y la profesional y ambas pueden desarrollarse bien. “En lugar de competir, potenciar las habilidades y competencias que tenemos tanto mujeres como hombres. Se trata de poder dar lo que traemos más de la cuna: sensibilidad, sutileza y estar en el detalle”, concluyó Torquatti.