Multas: la documentación que no puede faltar para salir a la ruta en Año Nuevo

Salir a la ruta no sólo implica tomar recaudos y manejar de manera responsable, sino que también exige que tanto el conductor como el vehículo cuenten con toda la documentación obligatoria en regla. De hecho, durante la temporada de verano, los controles se intensifican en rutas y accesos, por lo que resulta clave saber qué pueden requerir las autoridades para evitar multas e inconvenientes antes de comenzar el viaje.

En ese sentido, es fundamental conocer qué documentación se exige y revisar que todo esté en regla antes de iniciar el viaje:

Licencia Nacional de Conducir (LNC) vigente ya sea física o digital

Póliza de seguro vigente

Revisión Técnica Obligatoria (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente

Cédula verde o autorización digital a través de Mi Argentina

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los documentos obligatorios LA NACION

En cuanto a los elementos obligatorios, es necesario contar con un matafuegos vigente, recargado y correctamente sujeto al alcance del conductor, además de las balizas triangulares portátiles.

También es obligatorio que la chapa patente esté bien colocada, sea legible y no presente adulteraciones. Si aún no se dispone de la definitiva, se admite la provisoria: en vehículos 0 km tiene una vigencia de 10 días y, en caso de reposición, el plazo es de 60 días. Mientras el vehículo se encuentre dentro de esos períodos, puede circular e incluso cruzar la frontera sin inconvenientes, según el Ministerio de Justicia.

Las consecuencias de no contar con toda la documentación

En caso de no contar con toda la documentación obligatoria, se aplica una sanción económica y, en algunos casos, puede disponerse la retención del vehículo. Según informó la Secretaría de Transporte, en diciembre de 2025 no contar con la cédula del vehículo implica una infracción de $45.000 y es motivo de retención del auto.

No contar con la licencia de conducir, ni física ni digital, conlleva una sanción de $257.000 y el conductor no puede continuar con la marcha. Si, durante un control de tránsito, el conductor no exhibe la póliza de seguro vigente, se le aplica una multa de $257.000 y se procede a la retención tanto de la licencia como del vehículo.

El valor de las infracciones de tránsito depende de cada jurisdicción Julián Bongiovanni - LA NACION

Fin de año suele ser una época en la que los agentes de tránsito intensifican los controles de alcoholemia. En la provincia de Buenos Aires la tolerancia máxima es de 0.0 incluso para autos particulares. En caso de registrar alcohol en sangre, corresponde una infracción de $1.750.000, la retención de la licencia y la imposibilidad de continuar circulando.

En cuanto a la patente, si el auto no la tiene colocada o presenta adulteraciones, la infracción es de $257.000. En caso de que la chapa tenga algún aditamento, el conductor debe retirarlo; de no hacerlo, se procede a la retención del vehículo. Y no contar con la VTV es una infracción de $257.000 y retención de la licencia de conducir.

Cabe aclarar que las infracciones de tránsito varían según cada jurisdicción. Por mencionar un ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, no contar con la VTV no implica la retención de la licencia de conducir, tal como informó la Secretaría de Transporte. Más allá de que las normativas puedan diferir entre distritos, en todos los casos es indispensable contar con toda la documentación obligatoria para circular.