Nissan parará su línea de pick ups durante dos días

escuchar

La falta de dólares para importar insumos tiene a toda la industria automotriz con el corazón en la boca, analizando la situación día a día y hasta hora a hora. Ahora, por falta de piezas, la automotriz japonesa Nissan parará mañana martes y el miércoles la fabricación de su pick up mediana Frontier en Córdoba, en un nuevo capítulo de las interrupciones que vienen repitiéndose cada vez más seguido en el sector.

La información de la parada de línea fue difundida por fuentes gremiales del sindicato Smata (mecánicos) en Córdoba. Desde la automotriz se excusaron en formular declaraciones por encontrarse la compañía en el período obligado de silencio (quiet period, en inglés) previo a la difusión de resultados bursátiles globales.

En la planta de Santa Isabel de su aliada internacional Renault, Nissan opera la línea de montaje de pick ups, donde produce la Frontier y fabrica, para la marca del rombo, la Alaskan, melliza de su modelo. No es la primera vez que la automotriz tiene que detener la producción por falta de insumos: hace dos semanas, tanto Nissan como Renault no pudieron fabricar durante un día porque las piezas importadas no llegaron a tiempo.

A Fiat, que también fabrica en Córdoba, le pasó lo mismo días después y tuvo que parar durante toda una jornada por no contar con las autopartes necesarias. Las demás terminales no sufrieron interrupciones críticas por ahora, pero admiten que la cadena de abastecimiento está “muy tensa” y que la situación se va viendo “día a día”.

La implementación del nuevo sistema SIRA de regulación de las importaciones agudizó las restricciones que venía enfrentando a lo largo del año la industria automotriz para el acceso a los insumos, indican en el sector. Desde la delegación Córdoba de Smata recuerdan que hace seis meses la cadena automotriz ya formuló un planteo conjunto al Gobierno alertando sobre las consecuencias de los faltantes de piezas, un cuadro que se agravó hasta causar las paradas de plantas mencionadas.

“Estamos al borde de la cornisa”, dicen fuentes del sector autopartista, preocupadas porque sus proveedores del exterior no aceptan el nuevo cronograma de pagos a los 180 días de plazo que establece el nuevo esquema de importación y amenazan con no enviar insumos. “Si no podemos importar, dependemos de nuestro stock y tenemos para solo unos días”, advierten.

A diferencia del anterior sistema que regulaba el ingreso de las importaciones (el denominado SIMI), el SIRA establece que los pagos de la mercadería serán liberados por el Banco Central en un plazo de 180 días. Cuando regían las SIMI, las autorizaciones podían demorarse, pero en cuanto la importación era destrabada, el Banco Central otorgaba al importador el acceso inmediato a los dólares para pagar. Era el caso de las licencias no automáticas, dentro de las que estaban englobados autos y autopartes.

Los proveedores del exterior de los autopartistas se niegan a financiar a sus clientes locales por el riesgo que supone un plazo tan extendido en la coyuntura argentina. Por esa restricción, las propias terminales cedieron a sus proveedores meses atrás parte de su cuota de dólares para importar, como medida de emergencia para que no se detenga la cadena de producción.

Frente a las nuevas restricciones, las automotrices ya mantuvieron reuniones con funcionarios de la Secretaría de Comercio que conduce Matías Tombolini para solicitarle un achicamiento de los plazos de pago al exterior. Desde la cartera oficial explicaron que el SIRA automatizó datos y estableció plazos de pago a 180 días, pero que serían contempladas excepciones.

En el caso de la parada de planta obligada de Nissan de martes y miércoles influyó además otro factor, indican fuentes sindicales: “Los cortes de ruta en Brasil (luego de las elecciones presidenciales que ganó Lula da Silva) están impidiendo la llegada de piezas. Se están haciendo trámites para traer insumos en avión”.

El 65% de la producción de la Nissan Frontier tiene como destino la exportación a Brasil. Para 2023, la automotriz proyecta producir 50.000 unidades entre las dos pick ups (Frontier y Alaskan).

Con la colaboración de Gabriela Origlia desde Córdoba

Temas Autos