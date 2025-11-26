Permiso para manejar un auto que no es tuyo: cuándo es necesario y cómo gestionarlo

El Ministerio de Justicia de la Nación oficializó mediante la Disposición 29/2024 la derogación de la cédula azul, un cambio que redefinió cómo se autoriza a un tercero a conducir un vehículo que no es de su propiedad.

Este documento, históricamente indispensable para quienes no eran titulares registrales, deja de ser un requisito obligatorio, consolidando la cédula verde como el único aval necesario para circular en el territorio argentino.

Con esta nueva normativa, que entró en vigencia en julio, los conductores solo deberán presentar la cédula verde del vehículo, ya sea en su versión física o digital. Un punto clave es que este documento dejará de tener vencimiento, a menos que se produzca una alteración en la titularidad del rodado. La medida busca “agilizar y modernizar los trámites vehiculares, eliminando burocracia y costos asociados”.

La pregunta inmediata que surge es cómo un titular registral puede ahora habilitar a otra persona a manejar su auto. El procedimiento ahora es completamente digital, eliminando la necesidad de trámites presenciales en los Registros del Automotor. La plataforma central para esta gestión es la aplicación Mi Argentina, donde el tercero autorizado deberá contar con un usuario creado y activo.

El procedimiento ahora es completamente digital

Según lo establecido en el Artículo 5° de la disposición, “el titular registral podrá solicitar que su propia cédula sea visualizada en el perfil digital de uno o más terceros determinados”. Este proceso puede ser llevado a cabo por cualquier persona humana o jurídica siguiendo una serie de pasos:

Ingresar al Sistema Integral de Trámites Electrónicos

Validarse en el portal del ARCA, utilizando la clave fiscal

Seleccionar el dominio del vehículo sobre el cual se es titular

Identificar al tercero a autorizar mediante su nombre y apellido, junto con su CUIT, CUIL o CDI.

Una vez completados estos pasos, el autorizado visualizará la cédula verde del vehículo en el apartado “Mis vehículos” de su aplicación Mi Argentina. El proceso para desafectar o revocar una autorización sigue la misma lógica y procedimiento.

Es importante destacar que las cédulas azules emitidas con anterioridad a esta disposición mantienen su validez hasta que cambie el titular de la unidad o hasta que el solicitante decida revocarlas. Por lo tanto, quienes aún las posean pueden seguir utilizándolas sin inconvenientes por el momento.

