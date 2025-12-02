Por caída de ventas y exportaciones, una automotriz adelanta las vacaciones en su fábrica

Como consecuencia de una merma en las ventas en el mercado local y cambios en el mercado brasileño, el Grupo Stellantis decidió adelantar las vacaciones en la fábrica de El Palomar, las cuales se extenderán durante todo diciembre. Se verá afectada la producción de los modelos de Peugeot producidos allí, pero no las ventas y la demanda en el mercado interno, las cuales estarían cubiertas y contempladas.

“El personal de la planta de El Palomar, provincia de Buenos Aires, tomará la licencia prevista por vacaciones durante diciembre. En ese período, se realizarán tareas de mantenimiento y acondicionamiento del sistema industrial, previéndose la reanudación normal de la producción a partir del 5 de enero de 2026″, explicó el grupo automotriz en un comunicado.

La decisión se da en medio de una baja en las ventas de autos 0km en la Argentina en los últimos meses. En un principio, como consecuencia de la incertidumbre económica y el período electoral que atravesó el país y, posteriormente, por la tendencia habitual de fin de año, donde las ventas tienden a bajar sustancialmente.

La planta de El Palomar entrará en período de vacaciones durante diciembre; las ventas en el mercado local no se verán afectadas Stellantis

Además, se debe contemplar la situación en el mercado brasileño, especialmente en los segmentos donde los modelos fabricados en Buenos Aires compiten. La penetración de marcas chinas y la reconfiguración del mercado en el país vecino afecta sustancialmente la exportación de este tipo de unidades.

En relación a eso, las principales terminales automotrices que operan en la Argentina expresaron en una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, la necesidad de “mejorar la competitividad exportadora”. El planteo de los fabricantes se enfoca en una reducción impositiva y que se generen mejores condiciones para “que el país sea competitivo para exportar”.

La planta de Ferreyra de Stellantis hará lo propio los últimos 15 días de diciembre; retomará la producción habitual a partir de enero

El escenario, sin embargo, no afecta a las pickups. Todos los modelos producidos en el país y exportados a, por ejemplo, Brasil, crecieron en el mercado vecino tanto como en el interno. Y es justamente en ese segmento en el que Stellantis empieza a competir, con las recién lanzadas (y fabricadas en Córdoba) Fiat Titano y RAM Dakota.

En esa línea, la fábrica de Ferreyra tiene sus vacaciones previstas para los últimos 15 días de diciembre. Por tanto, ambas plantas retomarán el ritmo habitual de producción a partir de enero, mes en el que, según trascendidos, se esperan niveles récord de ventas de autos en la Argentina.