Por un insólito faltante, no están entregando un documento clave para los autos

escuchar

En los últimos días, una situación por demás extraña llenó de interrogantes a quienes quisieron tramitar su cédula azul o verde para un vehículo. Resulta que desde el 25 de julio no se están emitiendo plásticos a raíz del faltante del “pouch de seguridad para el termosellado de las cédulas de identificación”. Es decir, al no tener disponible este insumo, los entes nacionales no están pudiendo imprimir los nuevos plásticos y, por ende, emitir los documentos a quienes los solicitan.

Si bien no está claro el motivo por el cual este elemento no está ingresando al país, las noticias que circularon en este tiempo indican como responsable a las trabas a las importaciones que varios sectores están sufriendo como consecuencia de un intento por preservar los dólares del Banco Central. No obstante, la circular que emitió el Registro Nacional de la Propiedad Automotor explica que “se han adoptado las medidas necesarias para regularizar a la brevedad la provisión de los elementos”. El pouch al que se hace referencia no es más que una lámina plástica transparente con imágenes de seguridad “que permite la lectura de los datos del documento sin inconvenientes”.

Los datos incluidos en el pouch de seguridad Casa de Moneda

Mientras tanto, a aquellas personas que tengan que tramitar una u otra cédula se les entregará una constancia de identificación provisoria que, según pudo averiguar LA NACION, tiene una validez de 30 días. El modelo fue “puesto en conocimiento de las Fuerzas de Seguridad nacionales y provinciales así como a la Administración Nacional de Aduanas” para evitar problemas ante eventuales controles.

Por falta de plástico, están demoradas las entregas de cédulas verdes y azules originales Ministerio de Modernización

En lo que refiere al trámite en sí, no se modifican los costos ni se percibe un arancel extra por la emisión de este documento, el cual será entregado a todo aquel que tenga la expedición pendiente. “En los trámites que generen cambio de radicación, la emisión de la constancia no impedirá la emisión del respectivo certificado dominial para cambio de radicación”, se detalla en el comunicado.

Si bien la situación resulta insólita, no es la primera vez que algo así sucede. “Esto ya había pasado con las chapa patente, donde hubo un faltante similar y los autos se patentaban con provisorias de papel por un tiempo hasta que llegaran las que corresponden”, recordó una fuente cercana al sector en diálogo con este medio. Por el momento, se desconoce con precisión a cuántas personas alcanzó esta dificultad y cuánto demorará en resolverse.

El modelo de constancia

Para evitar dudas e inconvenientes, aquel que se destaca a continuación es el modelo de constancia que se emite en las oficinas del registro. En el mismo se expresa el dominio, nombre y apellido del titular del documento (sea cédula azul o verde) junto al DNI así como datos básicos del vehículo: marca, modelo, tipo, chasis y motor.

Como la constancia tiene una vigencia de 30 días, se emite con vencimiento. Vale recalcar que se trata de un período que empieza a regir desde el momento que es emitida y varía según cada caso en particular.

Temas Autos