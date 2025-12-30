Por un problema en los frenos, llaman a revisión a más de 40.000 pickups fabricadas en la Argentina

Nissan reforzó su campaña de recall para las Frontier fabricadas y comercializadas en la Argentina desde 2018. Después de un año con mucho movimiento, novedades para el mercado SUV y el foco puesto en el 2026, la marca hace un llamado a los usuarios de su pickup para un chequeo de seguridad.

La medida alcanza a 41.668 unidades producidas en la planta de Santa Isabel, Córdoba, donde esta pickup se fabricó hasta que su producción local cesó en octubre de este año.

La campaña se vuelve necesaria porque se detectó la posibilidad de que, en situaciones de alta vibración, puedan formarse fisuras en la tubería de fluido que alimenta a la campana o al disco de freno trasero izquierdo.

La Nissan Frontier ahora se comercializa en una versión producida en México Nissan

En términos prácticos, esas fisuras podrían provocar una pérdida de fluido de frenos, lo que en primera instancia encendería una luz de advertencia en el tablero. Si el vehículo continuara circulando pese a esa señal, podría producirse un cambio en el recorrido del pedal y una reducción en la eficiencia del frenado.

De todos modos, se aclara que el sistema cuenta con dos circuitos cruzados, por lo que la capacidad de frenado de dos de las cuatro ruedas no se vería afectada, permitiendo igualmente la detención del vehículo.

Como consecuencia de esta posible falla bajo condiciones de alta vibración, Nissan dispuso el recall preventivo y gratuito a través de su red de concesionarios oficiales para todos los propietarios de Frontier fabricadas desde 2018, con los siguientes intervalos en los números de chasis: 8ANBD33A0KL537405 a 8ANBD33FNL965742 y 8ANBD33A0NL139714 a 8ANBD33FXSL993262.

Los turnos podrán gestionarse a partir del 15 de enero de 2026 y la campaña se llevará a cabo en todo el territorio nacional.

En cuanto a la fabricación de la unidad, dado que Nissan decidió continuar su operación en la Argentina como importador y no como productor, la Frontier empezará a ingresar desde México. No se prevén, de momento, reemplazos generacionales ni restylings de la camioneta.