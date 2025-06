Precios de Ford actualizados con el nuevo dólar: cuánto cuestan en junio 2025

Luego de dos meses de sin modificaciones en sus listas, Ford Argentina actualizó sus precios a partir de junio. La marca había mantenido inalterados sus valores desde abril, cuando el Gobierno anunció la futura salida del cepo cambiario. Sin embargo, con el nuevo mes, la firma se alineó con el comportamiento de otras terminales —como Toyota y General Motors— y aplicó una actualización promedio del 2% en toda su gama.

El incremento no fue homogéneo y mostró diferencias significativas entre modelos. La versión Titanium del Territory encabezó las subas, con un aumento del 4,5%, seguida de la pickup Ranger LTD Biturbo 4x4 AT, que ajustó su valor en un 4,17%. Las dos variantes de la Bronco Sport —Big Bend y Badlands— también se ubicaron entre las más afectadas, con alzas del 4%. En tanto, la Ranger Black 4x4 MT tuvo un incremento del 3,5%, completando el grupo con mayores variaciones al alza.

En contrapartida, algunas configuraciones registraron retrocesos. El más relevante lo tuvo la Ranger en su versión tope de gama LTD+ V6 AWD AT, ya que bajó su precio un 4,1%, mientras que la versión XLS V6 3.0L tuvo una corrección del 1% hacia abajo. Por su parte, el Territory SEL permaneció sin modificaciones, siendo el único modelo que mantuvo el mismo valor que en mayo. En un rango intermedio se ubicaron modelos como la Maverick Lariat híbrida y la F-150 Raptor, con subas moderadas del 1% y 2%, respectivamente.

Asimismo, Ford fijó por primera vez el precio oficial del Everest, su nuevo SUV del segmento D. Este modelo se posiciona para competir en el mercado local con referentes como la Toyota SW4 y la Chevrolet Silverado, ambas con incrementos recientes en sus precios que acompañan la llegada del flamante exponente de la marca del óvalo.

Precios de Ford para junio 2025

FORD RANGER

XL 4x2: $43.387.700

$43.387.700 XL 4x4: $48.832.000

$48.832.000 XLS 4x2 MT: $48.802.900

$48.802.900 XLS V6 3.0L: $56.613.470

$56.613.470 Black 4x4 MT: $57.403.300

$57.403.300 XLT Biturbo 4x2 AT : $56.807.200

$56.807.200 XLT Biturbo 4x4 AT: $61.535.100

$61.535.100 LTD Biturbo 4x4 AT: $67.947.000

$67.947.000 LTD+ V6 AWD AT: $74.154.760

La versión más económica de la Ford Ranger ahora figura a $43.387.700 (XL 4x2)

TERRITORY

SEL: $41.740.300

$41.740.300 Titanium: $47.081.800

La versión Titanium del Territory fue el que más aumentó con un alza del 4,5%

BRONCO SPORT

Big Bend 1.5L 4WD AT: $51.919.500

$51.919.500 Badlands 2.0L 4WD AT: $57.802.000

La versión Big Bend del Ford Bronco Sport figura a $51.919.500

MAVERICK

Maverick XLT : $46.762.000

: $46.762.000 Maverick Tremor : $55.311.000

: $55.311.000 Maverick Lariat: $57.368.000

La Maverick Tremor cotiza a $55.311.000 en junio

KUGA HÍBRIDO

Platinum: $68.767.000

El Ford Kuga híbrido tiene un precio de $68.767.000

BRONCO

Badlands: $121.076.600

Ford Bronco Badlands figura a $121.076.600 en la página oficial de la compañía

RANGER RAPTOR

Ranger Raptor 3.0L V6: $101.959.200

La Ranger Raptor tiene un monto de $101.959.200

F-150

Lariat híbrida: $114.704.100

$114.704.100 Tremor: $114.704.100

$114.704.100 Raptor: $140.193.900

La F-150 Tremor figura a $114.704.100 para este mes

EVEREST

Titanium: $79.800.000