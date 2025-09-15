Precios de Ford actualizados con el nuevo dólar: cuánto cuestan en septiembre 2025

En el primer semestre los precios de los autos en la Argentina mostraron un comportamiento particular: mientras la inflación general y la cotización del dólar mayorista avanzaban, las listas de las terminales acompañaron la tendencia con cierto rezago.

De hecho, durante buena parte del primer semestre los incrementos de los 0km se ubicaron por debajo tanto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como de la variación del tipo de cambio, un fenómeno que se vio favorecido por la eliminación del impuesto PAIS y la modificación de la escala de impuestos internos a comienzos del año.

Sin embargo, en el segundo semestre las terminales comenzaron un proceso de recomposición, influenciado sobre todo por el salto cambiario de fines de julio, que obligó a recomponer valores. Esto generó que en agosto se produzca el mayor ajuste del año, consubas de entre 5% y 12%. Septiembre continuó en una escala menor, con subas dispares entre marcas.

En ese marco, Ford aplicó en septiembre una actualización de sus listas con un alza promedio del 4,7%, en línea con el recorrido que viene mostrando el sector, quedando de la siguiente manera:

Precios de Ford para septiembre 2025

FORD RANGER

4X2:

XL: $45.202.510

$45.202.510 XLS MT: $52.369.510

$52.369.510 XLT Biturbo 4x2 AT: $60.343.210

4X4:

XL: $52.400.900

$52.400.900 XLS V6 3.0L: $63.100.680

$63.100.680 Black MT: $61.598.490

$61.598.490 XLT Biturbo AT: $65.365.310

$65.365.310 LTD Biturbo AT: $70.774.820

$70.774.820 LTD+ V6 AWD AT: $78.876.060

La Ford Ranger Black cotiza a $61.598.490 este mes

TERRITORY

SEL: $43.810.000

$43.810.000 Titanium: $52.369.510

La versión más económica del Territory figura a $43.810.000

BRONCO SPORT

Big Bend 1.5L 4WD AT: $57.554.600

$57.554.600 Badlands 2.0L 4WD AT: $64.075.500

El Bronco Sport arranca en los $57.554.600 Ford

MAVERICK

Maverick XLT : $51.733.300

: $51.733.300 Maverick Tremor : $61.191.200

: $61.191.200 Maverick Lariat: $62.255.000

La Ford Maverick Tremor figura a $61.191.200 en agosto

KUGA HÍBRIDO

Platinum: $76.081.200

El Kuga híbrido está a $76.081.200

BRONCO

Badlands: $139.143.700

El Bronco Badlands tiene un precio de $139.143.700 en agosto

RANGER RAPTOR

Ranger Raptor 3.0L V6: $116.068.200

La Ranger Raptor cotiza a $116.068.200

F-150

Lariat híbrida: $128.124.500

$128.124.500 Tremor: $131.189.700

$131.189.700 Raptor: $161.113.600

La F-150 Tremor figura en la página web de la marca a $131.189.700

EVEREST

Titanium: $85.067.200

El Everest cotiza a $85.067.200

La marca del óvalo vendió 4600 vehículos en agosto, logrando un 8,9% de participación sobre todo el mercado. Estas cifras representaron un crecimiento del 27,5% respecto a las que tuvo en agosto del 2024 y una caída del 6,1% sobre julio de este año (el mercado a nivel general descendió un 13%).

Sus dos modelos más vendidos continúan siendo la Ranger, con 2166 unidades (en el cuarto puesto de los más vendidos del mes) y el Territory con 1434 patentamientos (se ubicó en la onceava posición).