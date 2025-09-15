Precios de Ford actualizados con el nuevo dólar: cuánto cuestan en septiembre 2025

La marca del óvalo publicó sus nuevos montos para este mes con aumentos del 4,7% ; a cuánto quedaron todos sus modelos
En el primer semestre los precios de los autos en la Argentina mostraron un comportamiento particular: mientras la inflación general y la cotización del dólar mayorista avanzaban, las listas de las terminales acompañaron la tendencia con cierto rezago.
De hecho, durante buena parte del primer semestre los incrementos de los 0km se ubicaron por debajo tanto del Índice de Precios al Consumidor (IPC) como de la variación del tipo de cambio, un fenómeno que se vio favorecido por la eliminación del impuesto PAIS y la modificación de la escala de impuestos internos a comienzos del año.
Sin embargo, en el segundo semestre las terminales comenzaron un proceso de recomposición, influenciado sobre todo por el salto cambiario de fines de julio, que obligó a recomponer valores. Esto generó que en agosto se produzca el mayor ajuste del año, consubas de entre 5% y 12%. Septiembre continuó en una escala menor, con subas dispares entre marcas.
En ese marco, Ford aplicó en septiembre una actualización de sus listas con un alza promedio del 4,7%, en línea con el recorrido que viene mostrando el sector, quedando de la siguiente manera:
Precios de Ford para septiembre 2025
FORD RANGER
4X2:
- XL: $45.202.510
- XLS MT: $52.369.510
- XLT Biturbo 4x2 AT: $60.343.210
4X4:
- XL: $52.400.900
- XLS V6 3.0L: $63.100.680
- Black MT: $61.598.490
- XLT Biturbo AT: $65.365.310
- LTD Biturbo AT: $70.774.820
- LTD+ V6 AWD AT: $78.876.060
TERRITORY
- SEL: $43.810.000
- Titanium: $52.369.510
BRONCO SPORT
- Big Bend 1.5L 4WD AT: $57.554.600
- Badlands 2.0L 4WD AT: $64.075.500
MAVERICK
- Maverick XLT: $51.733.300
- Maverick Tremor: $61.191.200
- Maverick Lariat: $62.255.000
KUGA HÍBRIDO
- Platinum: $76.081.200
BRONCO
- Badlands: $139.143.700
RANGER RAPTOR
- Ranger Raptor 3.0L V6: $116.068.200
F-150
- Lariat híbrida: $128.124.500
- Tremor: $131.189.700
- Raptor: $161.113.600
EVEREST
- Titanium: $85.067.200
La marca del óvalo vendió 4600 vehículos en agosto, logrando un 8,9% de participación sobre todo el mercado. Estas cifras representaron un crecimiento del 27,5% respecto a las que tuvo en agosto del 2024 y una caída del 6,1% sobre julio de este año (el mercado a nivel general descendió un 13%).
Sus dos modelos más vendidos continúan siendo la Ranger, con 2166 unidades (en el cuarto puesto de los más vendidos del mes) y el Territory con 1434 patentamientos (se ubicó en la onceava posición).
