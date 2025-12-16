Precios de Ford actualizados: cuánto cuestan en diciembre 2025

La marca del óvalo implementa aumentos promedio del 1,5% en su gama para el último mes del año; sus modelos Ranger y Territory consolidan su presencia en el top de los vehículos más vendidos del país
- 3 minutos de lectura'
Luego de un mes que cerró con una contracción en las ventas de autos 0km, Ford presentó su lista de precios para diciembre con ajustes selectivos, con un promedio de incremento en torno al 1,5%.
En este contexto, Ford ocupa el sexto puesto en el consolidado de marcas con 47.135 patentamientos acumulados en lo que va de 2025. A nivel de modelos individuales, la Ford Ranger se ubicó en la sexta posición de ventas en noviembre con 1215 unidades, consolidando su quinto lugar en el acumulado anual con 23.969 ventas. El Ford Territory también figuró en el top 10 del mes, con 1065 unidades patentadas.
Las actualizaciones de precios para diciembre de 2025 muestran que en la línea Ranger, la mayoría de las versiones mantuvo sus valores. Las XL, XLS MT y XLT Biturbo 4x2 no registraron variaciones, al igual que casi toda la gama 4x4.
La única suba se dio en la Ranger XL 4x4, que pasó de $55.047.400 a $56.148.300, un incremento cercano al 2%. Como novedad, se sumó la XLT V6 con un precio de $87.048.970.
Para el Territory, los aumentos se concentraron en las versiones de entrada y la electrificada. La SEL subió de $47.840.500 a $48.797.300 (+2%), mientras que la Trend Híbrido pasó de $51.380.000 a $52.407.600 (+2%). A su vez, la Titanium se mantuvo sin cambios en $57.675.100.
El Bronco Sport no presentó variaciones, manteniendo la Big Bend en $63.143.100 y la Badlands en $70.297.200. En el caso de la Maverick, la versión XLT permaneció estable en $52.636.080, mientras que la Lariat aumentó un 1,5% a $64.452.600 y la Tremor un 1,5% a $67.170.900.
El Kuga Híbrido Platinum registró una suba más leve, al pasar de $83.879.600 a $84.718.400, un ajuste cercano al 1%. Los modelos de nicho también experimentaron incrementos: el Bronco Badlands pasó de $142.000.000 a $145.000.000 (+2,1%) y la Ranger Raptor subió de $117.860.000 a $118.900.000 (+0,9%).
La F-150 mostró incrementos homogéneos del 2,1% en toda su gama: la Lariat híbrida alcanzó los $130.500.000, la Tremor los $137.750.000 y la Raptor los $166.750.000. Finalmente, el mayor ajuste porcentual se observó en el Everest Titanium, que pasó de $88.790.300 a $91.454.000, implicando una suba cercana al 3%.
Precios de Ford para diciembre 2025
RANGER
4X2:
- XL: $49.859.800
- XLS MT: $57.765.100
- XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200
4X4:
- XL: $56.148.300
- XLS V6 3.0L: $69.955.300
- Black MT: $67.945.000
- XLT Biturbo AT: $72.107.340
- XLT V6 (nuevo agregado): $87.048.970
- LTD Biturbo AT: $78.074.770
- LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970
TERRITORY
- SEL: $48.797.300
- Trend Híbrido: $52.407.600 (nueva versión)
- Titanium: $57.675.100
BRONCO SPORT
- Big Bend 1.5L 4WD AT: $63.143.100
- Badlands 2.0L 4WD AT: $70.297.200
MAVERICK
- Maverick XLT: $52.636.080
- Maverick Lariat: $64.452.600
- Maverick Tremor: $67.170.900
KUGA HÍBRIDO
- Platinum: $84.718.400
BRONCO
- Badlands: $145.000.000
RANGER RAPTOR
- Ranger Raptor 3.0L V6: $118.900.000
F-150
- Lariat híbrida: $130.500.000
- Tremor: $137.750.000
- Raptor: $166.750.000
EVEREST
- Titanium: $91.454.000