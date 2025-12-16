LA NACION

Precios de Ford actualizados: cuánto cuestan en diciembre 2025

La marca del óvalo implementa aumentos promedio del 1,5% en su gama para el último mes del año; sus modelos Ranger y Territory consolidan su presencia en el top de los vehículos más vendidos del país

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
El Ford Territory Híbrido tiene un precio de $52.407.600
El Ford Territory Híbrido tiene un precio de $52.407.600

Luego de un mes que cerró con una contracción en las ventas de autos 0km, Ford presentó su lista de precios para diciembre con ajustes selectivos, con un promedio de incremento en torno al 1,5%.

Qué pasará con el precio de los autos si avanza el proyecto del Gobierno para eliminar los impuestos internos

En este contexto, Ford ocupa el sexto puesto en el consolidado de marcas con 47.135 patentamientos acumulados en lo que va de 2025. A nivel de modelos individuales, la Ford Ranger se ubicó en la sexta posición de ventas en noviembre con 1215 unidades, consolidando su quinto lugar en el acumulado anual con 23.969 ventas. El Ford Territory también figuró en el top 10 del mes, con 1065 unidades patentadas.

El Territory sigue mostrando un gran rendimiento en ventas
El Territory sigue mostrando un gran rendimiento en ventas

Las actualizaciones de precios para diciembre de 2025 muestran que en la línea Ranger, la mayoría de las versiones mantuvo sus valores. Las XL, XLS MT y XLT Biturbo 4x2 no registraron variaciones, al igual que casi toda la gama 4x4.

La única suba se dio en la Ranger XL 4x4, que pasó de $55.047.400 a $56.148.300, un incremento cercano al 2%. Como novedad, se sumó la XLT V6 con un precio de $87.048.970.

Ford mantuvo los valores en la mayoría de las versiones de la Ranger
Ford mantuvo los valores en la mayoría de las versiones de la Ranger

Para el Territory, los aumentos se concentraron en las versiones de entrada y la electrificada. La SEL subió de $47.840.500 a $48.797.300 (+2%), mientras que la Trend Híbrido pasó de $51.380.000 a $52.407.600 (+2%). A su vez, la Titanium se mantuvo sin cambios en $57.675.100.

El Bronco Sport no presentó variaciones, manteniendo la Big Bend en $63.143.100 y la Badlands en $70.297.200. En el caso de la Maverick, la versión XLT permaneció estable en $52.636.080, mientras que la Lariat aumentó un 1,5% a $64.452.600 y la Tremor un 1,5% a $67.170.900.

La versión XLT de la Maverick permaneció estable
La versión XLT de la Maverick permaneció estableFord - Ford

El Kuga Híbrido Platinum registró una suba más leve, al pasar de $83.879.600 a $84.718.400, un ajuste cercano al 1%. Los modelos de nicho también experimentaron incrementos: el Bronco Badlands pasó de $142.000.000 a $145.000.000 (+2,1%) y la Ranger Raptor subió de $117.860.000 a $118.900.000 (+0,9%).

La F-150 mostró incrementos homogéneos del 2,1% en toda su gama: la Lariat híbrida alcanzó los $130.500.000, la Tremor los $137.750.000 y la Raptor los $166.750.000. Finalmente, el mayor ajuste porcentual se observó en el Everest Titanium, que pasó de $88.790.300 a $91.454.000, implicando una suba cercana al 3%.

Precios de Ford para diciembre 2025

RANGER

4X2:

  • XL: $49.859.800
  • XLS MT: $57.765.100
  • XLT Biturbo 4x2 AT: $66.567.200
La Ford Ranger arranca en los $49.859.800
La Ford Ranger arranca en los $49.859.800

4X4:

  • XL: $56.148.300
  • XLS V6 3.0L: $69.955.300
  • Black MT: $67.945.000
  • XLT Biturbo AT: $72.107.340
  • XLT V6 (nuevo agregado): $87.048.970
  • LTD Biturbo AT: $78.074.770
  • LTD+ V6 AWD AT: $87.048.970
La versión Black cotiza a $67.945.000
La versión Black cotiza a $67.945.000

TERRITORY

  • SEL: $48.797.300
  • Trend Híbrido: $52.407.600 (nueva versión)
  • Titanium: $57.675.100
El Ford Territory Híbrido tiene un precio de $52.407.600
El Ford Territory Híbrido tiene un precio de $52.407.600

BRONCO SPORT

  • Big Bend 1.5L 4WD AT: $63.143.100
  • Badlands 2.0L 4WD AT: $70.297.200
El Bronco Sport arranca en los $63.143.100
El Bronco Sport arranca en los $63.143.100Ford

MAVERICK

  • Maverick XLT: $52.636.080
  • Maverick Lariat: $64.452.600
  • Maverick Tremor: $67.170.900
La Maverick Tremor figura a $67.170.900
La Maverick Tremor figura a $67.170.900

KUGA HÍBRIDO

  • Platinum: $84.718.400
El Kuga híbrido escaló hasta los $84.718.400
El Kuga híbrido escaló hasta los $84.718.400

BRONCO

  • Badlands: $145.000.000
El Bronco Badlands tiene un precio de $145.000.000
El Bronco Badlands tiene un precio de $145.000.000

RANGER RAPTOR

  • Ranger Raptor 3.0L V6: $118.900.000
La Ranger Raptor figura a $118.900.000
La Ranger Raptor figura a $118.900.000

F-150

  • Lariat híbrida: $130.500.000
  • Tremor: $137.750.000
  • Raptor: $166.750.000
La F-150 Tremor está a $137.750.000
La F-150 Tremor está a $137.750.000

EVEREST

  • Titanium: $91.454.000
El Everest cotiza a $91.454.000
El Everest cotiza a $91.454.000
LA NACION
autos
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Autos
  1. Cuánto cuesta el Toyota Corolla en diciembre de 2025
    1

    Cuánto cuesta el Toyota Corolla en diciembre de 2025

  2. Cuál es el precio del Volkswagen Tera este mes
    2

    Cuál es el precio del Volkswagen Tera en diciembre 2025

  3. La experiencia de manejar un auto que acelera de 0 a 100km/h en 4,3 segundos
    3

    La experiencia de manejar un auto que acelera de 0 a 100km/h en 4,3 segundos

  4. Estos son los precios de todas las pickups este mes
    4

    Estos son los precios de todas las pickups en diciembre 2025

Cargando banners ...