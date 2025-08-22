Presentan tres nuevas motos para ciudad, ruta y aventura en la Argentina

A un año de su desembarco oficial en la Argentina, QJ Motor (Qianjiang Motorcycle Group) acelera su estrategia de crecimiento con el lanzamiento simultáneo de tres nuevos modelos que buscan cubrir un amplio espectro de necesidades dentro del universo de las motos.

En un mercado con cada vez más oferta y sus números en marcada recuperación, la marca de origen chino —representada localmente por el Grupo Simpa— presentó la SRV 300, la SRV 600 V y la SRT 550 SX, tres opciones que apuntan a usuarios urbanos, viajeros de larga distancia y amantes del off-road.

Este movimiento responde a una lógica de segmentación para atacar múltiples partes del mercado: una custom liviana y accesible, una cruiser de mayor porte pensada para el touring, y una trail preparada para afrontar caminos exigentes.

La SRV 300 es una moto de estilo custom pensada para el uso cotidiano. Equipa un motor bicilíndrico V-TWIN de 296 CC que es capaz de generar 30,7 CV a 9000 rpm y 26 Nm de torque a 5000 rpm. Este conjunto viene asociado a una caja de seis marchas y embrague antirrebote.

El diseño sigue las líneas clásicas del estilo custom, con escape doble lateral, tanque de 13,5 litros, iluminación full LED y neumáticos sin cámara (120/80-16 adelante y 150/80-15 atrás). El instrumental es completamente digital y cuenta con las funciones básicas.

La altura del asiento es de 700 mm y su peso en orden de marcha de 164 kg apuntan a lograr una fácil maniobralidad. El sistema de suspensión combina horquillas invertidas adelante con doble amortiguador hidráulico trasero y en términos de frenado, incorpora discos de 280 mm en la rueda delantera y 240 mm en la trasera, con ABS de doble canal. Su precio sugerido al momento del lanzamiento es de $7.490.000.

En un plano más orientado al touring, la SRV 600 V se presenta como una custom de media-alta cilindrada con características que priorizan el confort de marcha y la estabilidad en trayectos largos. El motor es un cuatro cilindros en V DOHC de 561 CC, refrigerado por líquido, que entrega 68 CV a 10.500 rpm y un torque de 54 Nm a 8000 rpm. Opta por una tracción final por correa, lo que mejora la suavidad de marcha según defendieron desde la marca.

Con una longitud total de 2280 mm y una distancia entre ejes de 1580 mm, la SRV 600V ofrece una postura de manejo con el asiento a 720 mm del suelo. Además, su peso ronda los 219 kg en seco. La suspensión delantera está a cargo de horquillas invertidas, mientras que el tren trasero incorpora un sistema hidráulico con muelle helicoidal, sin opciones de regulación.

La seguridad está respaldada por un doble disco delantero de 300 mm y uno trasero de 260 mm, todos con ABS. El tanque de 16,5 litros permite una buena autonomía para salidas prolongadas, mientras que el equipamiento incluye iluminación LED, instrumental digital y detalles cromados. El precio sugerido es de $13.490.000.

La SRT 550 SX es la propuesta en el segmento trail de media cilindrada de la marca que forma parte del grupo Geely a nivel global. Está impulsada por un motor bicilíndrico en línea DOHC de 554 CC, con refrigeración líquida e inyección electrónica EFI, que entrega 55,96 CV a 8250 rpm y 54 Nm de torque a 5500 rpm. La caja es de seis marchas, con un embrague convencional.

El chasis es del tipo reticulado, con una suspensión delantera compuesta por una horquilla invertida Marzocchi o KYB (según versión), mientras que el tren trasero incorpora un monoamortiguador ajustable en precarga y extensión.

El peso varía entre 220 y 243 kg según la configuración (on-road u off-road), y el asiento tiene una altura que oscila entre 795 y 805 mm. El sistema de frenos está firmado por Brembo, con doble disco delantero de 320 mm y disco trasero de 260 mm, todos con ABS.

En cuanto a equipamiento, se destaca por contar con iluminación LED, tablero digital TFT o LCD de 4”, conectividad USB, y versiones con defensas laterales, puños calefaccionados, asiento calefaccionado y llantas de radios con neumáticos Metzeler. El precio sugerido es de $ 13.490.000.

