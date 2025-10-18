Prueban la seguridad de dos SUV que se venden en la Argentina y los resultados sorprendieron

Se realizó una nueva edición de las pruebas de choque de Latin NCAP, la organización encargada de probar la seguridad de los autos que se comercializan en el mercado latinoamericano. En esta oportunidad probó dos SUV que se venden en la Argentina: el Hyundai Tucson y el Citroën Basalt.

Los resultados fueron muy dispares, con el primero de los modelos obteniendo la máxima calificación posible de cinco estrellas, mientras que el vehículo de Stellantis tuvo el puntaje más bajo, con cero estrellas.

Este modelo, fabricado en Brasil, obtuvo cero estrellas debido a los resultados alcanzados en las distintas categorías: 39% en protección a ocupantes adultos, 58% en ocupantes infantiles, 53% en seguridad para peatones y usuarios vulnerables de las vías, y 35% en sistemas de asistencia a la conducción.

Cabe destacar que Latin NCAP siempre evalúa la versión menos equipada de cada modelo, en caso de que existan diferentes configuraciones.

Prueba de choque del Citroën Basalt

El Citroën Basalt en seguridad equipa cuatro airbags (no tiene de cortina), Recordatorio del cinturón de seguridad (SBR) sólo en el lugar del conductor, Control Electrónico de Estabilidad (ESC), entre otros elementos.

Vía redes sociales, Alejandro Furas, secretario general de Latin NCAP, comentó: “Este auto en choque frontal mostró una estructura inestable y con un problema de simetría, es decir, tiene protección sólo de un lado”.

“A su vez, en cuanto a los cinturones de seguridad del lado del pasajero hubo una falla en los limitadores de carga y en el pretensionador; cuestiones que afectan de manera negativa a la protección del vehículo para los adultos”, agregó.

La versión menos equipada trae cuatro airbags

En cuanto al choque lateral, este auto sólo tiene protección lateral de cuerpo como estándar y no tiene protección de cabeza ni de cortina, temática que Latin NCAP entiende que tiene que ser obligatorio en todos los autos de América Latina. Por esta cuestión no se realizó la prueba de choque lateral de poste.

En términos de protección de menores, la posición de las sillas funcionaron bien, pero hubo un contacto de cabezas con uno de los niños por eso también la protección no fue completa, según Furas.

Citroën Basalt se fabrica en Brasil Pedro Bicudo

“Es importante mencionar que este modelo en India cuenta de serie con seis bolsas de aire, incluido el airbag de cortina —que no está presente en la versión de Latinoamérica—, además de aviso de cinturones para todas las posiciones”, concluyó Furas.

