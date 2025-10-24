Qué le pasa a un auto eléctrico cuando llueve y cómo afecta el agua a su rendimiento

Con el auge de los motores híbridos y eléctricos, muchas personas desconocen los efectos del clima sobre estos autos. Los expertos señalan que dichos vehículos suelen verse afectados por condiciones externas como la lluvia.

Los expertos creen que la lluvia no tiene un efecto directo sobre la autonomía de un auto eléctrico; sin embargo, sí puede causar efectos de manera indirecta. De acuerdo con la empresa china dedicada a las tendencias energéticas NenPower, la lluvia es incapaz de afectar el funcionamiento mecánico del vehículo, pero existen cambios indirectos.

Un artículo de la división dedicada a la energía de Estados Unidos, Fuel Economy, señala que un auto eléctrico suele convertir entre el 80% y 85% de la energía en movimiento. Esto provoca que los conductores noten más los efectos climáticos en su auto, a diferencia de los vehículos con motor de combustión, que sólo convierte el 25% de la energía química en movimiento. Dicho problema se agrava con la resistencia al rodamiento lo que, a su vez, incrementa el gasto de energía.

¿Por qué el consumo de energía de un auto eléctrico es mayor cuando llueve?

Como posibles causas para responder esta pregunta, los expertos responden lo siguiente:

Mayor resistencia a la rodadura: la editorial dedicada a los cargadores de autos eléctricos, EV Charge Reviews, menciona que uno de los principales culpables de la pérdida de autonomía en lluvia se debe a que el auto tiene que gastar un extra de energía en mover las llantas a través de la pesada masa que supone el agua.

Velocidades bajas: NenPower explica que las carreteras mojadas suelen hacer que los conductores sean más cautelosos y por ende circulen más lento, por lo que esto puede tener un efecto sobre el consumo de energía.

El cambio en la resistencia puede provocar modificaciones en el gasto Halfpoint - Shutterstock